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    Месси празднует голы жестом, который посвящает бабушке. Именно она запустила его карьеру


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    20.03.2023 12:08
    Объясняем ситуацию.

    Очень часто Лионель Месси празднует голы в одинаковом стиле – поднимает пальцы и смотрит в небо. Этот жест он посвящает своей бабушке.

    Его бабушка Селия Оливера Куччиттини умерла больше двадцати лет назад. Но он много раз подчеркивал: без ее вклада и усилий он бы никогда не стал футболистом.

    1992-й. Росарио. Месси всего четыре года. Он пошел на тренировку вместе с бабушкой в детскую школу «Грандоли» и случайно наткнулся на тренера команды до шести лет. Бабушка тут же попросила его выпустить Лео на поле (тем более, что как раз не хватало одного игрока). Дальше был такой диалог:

    – Мисс, он никогда не тренировался с нами. Да и вашему внуку всего четыре, у нас играют в основном шестилетки. Ему будет сложно.

    – Просто дайте моему мальчику шанс.

    – Мисс, тут играют дети старше.

    – Да вам сложно что ли? Это же просто игра на тренировке. Ничего же не будет, если он выйдет на пару минут.

    И тренер «Грандоли» выпустил его. Дальше рассказывает сам Месси: «Я мало что помню из того дня, мне было всего четыре годика. Но бабушка и родители с ее слов рассказывали: я вышел и забил два гола. Так я оказался в «Грандоли».

    После этого тренер подошел к Селии и сказал: «Мисс, вы видели: они не могли забрать мяч. Он как маленькая блоха, к ноге которой прилип мяч».

    Изначально Лео целился в «Ньюэллс», но не прошел в команду из-за возраста. В это время (всего лишь после одной тренировки) его уже звали в «Грандоли». Он расстраивался, потому что «Грандоли» в то время считалась худшей школой в Росарио.

    Бабушка и тут взбодрила его: «Слушай, это очень даже хороший вариант. Даже плохой команде нужен великий игрок».

    Бабушка занималась с Лео уроками, водила его на тренировки и встречала каждый день. Воспоминания Месси:

    «Я мало что о ней могу рассказать. Помню, как все мои кузены боролись за то, чтобы ночевать у нее дома. Она уделяла нам много внимания, она любила и заботилась о нас. Когда я забил в своей первой настоящей игре за «Грандоли», все молчали, а моя бабушка кричала и смеялась от радости. Я поднял пальцы вверх и показал ей: «Бабуля, это для тебя».

    Селия Оливера умерла, когда Месси было 11. Когда он уже стал состоявшимся игроком, то говорил: «Я помню бабушку. Если бы не она, я бы никогда не стал игроком. Она вселяла в меня уверенность. Я никогда не забуду ее вклад в мое развитие. Поэтому я посвящаю каждый гол ей».

    И так было всегда:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imago-images.de, ZUMAPRESS/Global Look Press
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