Лучшие бомбардиры в истории «Монако»: сумеет ли Александр Головин догнать лидеров?

Россиянин уже опередил Мбаппе и Анри.

Александр Головин давно стал своим в «Монако». Российский полузащитник перешел в клуб пять с половиной лет назад. Провел уже 195 матчей и забил 30 голов. Есть ли у Головина шанс войти в число лучших бомбардиров в истории «Монако»? Давайте разбираться.

В рейтинге главных снайперов в истории клуба россиянин занимает 39 место. Он уже обогнал нескольких звезд европейского футбола. Тьерри Анри, например, забил в футболке команды 28 голов. Правда, и матчей он провел меньше, чем Головин – 141. В среднем на один гол французу требовалось меньше времени, чем россиянину. Анри играл за монегасков на заре свой карьеры. Тогда команду тренировал Арсен Венгер. Он часто использовал молодого игрока на фланге полузащиты, и лишь потом понял, что Анри эффективней в центре нападения.

Обогнал Головин и Килиана Мбаппе. Возможно, не все знают, что лидер «ПСЖ» когда-то запускал свою карьеру именно в «Монако». Он мощно стартовал в этом клубе – забил 27 голов в 60-ти матчах, а потом отправился покорять Париж.

30 мячей Головина за «Монако» – очень достойный показатель. Но до лучших бомбардиров клуба ему еще очень далеко. Вот как выглядит десятка самых результативных игроков в истории монегасков:

10. Людовик Жюли. Голы за «Монако»: 67

Атакующий полузащитник по прозвищу «Маленький принц» выступал за команду с 1998 по 2004 год, а потом вернулся на один сезон – в 2011-м. Вместо с «Монако» он добирался до финала Лиги чемпионов и выигрывал французскую Лигу 1.

9. Шабани Нонда. Голы за «Монако»: 67

Конголезский форвард забил столько же голов за монегасков, сколько и Жюли, но сделал это за 145 матчей, в то время как французу на все про все потребовалось 268 встреч. С монегасками Нонда выигрывал Кубок французской лиги в 2003 году.

8. Сонни Андерсон. Голы за «Монако»: 67

Еще один представитель «Клуба 67». Бразильцу для достижения этой бомбардирской высоты хватило 117-ти матчей. Главные успехи форварда связаны с другой командой Лиги 1 – «Марселем». Но и болельщики «Монако» прекрасно помнят Андерсона. Вместе с клубом нападающий выигрывал чемпионат Франции – случилось это в 1997-м.

7. Юри Джоркаефф. Голы за «Монако»: 68

Представитель золотого поколения французского футбола. Выигрывал вместе со сборной ЧМ-1998 и Евро-2000. Выступал за монегасков с 1991-го по 1995-й годы. Был одним из лидеров той команды. В сезоне 1993/94 забил 20 голов в Лиге 1, став одним из трех лучших бомбардиров чемпионата.

6. Ивон Дуи. Голы за «Монако»: 74

Французский форвард присоединился к команде в 1961 году. Провел за «Монако» шесть сезонов, выигрывал чемпионат и Кубок страны. В 1963-м был признан футболистом года во Франции.

5. Виктор Икпеба. Голы за «Монако»: 77

Нигерийский форвард выигрывал со сборной своей страны Олимпиаду в 1996 году, признавался лучшим футболистом Африки. С «Монако» становился чемпионом и обладателем Кубка Франции.

4. Радамель Фалькао. Голы за «Монако»: 83

Рассказывая об этом игроке, мы обойдемся без цитаты Валерия Карпина. Фалькао приехал в клуб из княжества в 2013-м году. Ни в одной другой команде он не забивал так часто, как в «Монако». Самым результативным для колумбийца стал сезон 2016/17, по ходу которого он забил 30 голов в 43 матчах.

3. Виссам Бен-Йеддер. Голы за «Монако»: 113

Топ-3 рейтинга объединяет игроков, забивших за монегасков более ста голов. Французский форвард дебютировал за «Монако» в 2019-м и по-прежнему играет за эту команду. Бен-Йеддер показывает выдающуюся результативность на протяжении многих лет. В гонке лучших снайперов этого чемпионата он отстает лишь от Мбаппе.

2. Люсьен Коссу. Голы за «Монако»: 114

Выдающийся французский и бенинский игрок. Выигрывал вместе с «Монако» два чемпионских титула и два Кубка страны. Представлял клуб с 1959-го по 1965-й год.

1. Деллио Оннис. Голы за «Монако»: 193

Аргентинский форвард впервые примерил футболку клуба в 1973-м году. Онниса называли феноменальным бомбардиром, который славился постоянной нацеленностью на ворота соперника. Его статистика впечатляет: свои 193 мяча за монегасков он забил за 246 матчей. Нападающий лидирует не только по количеству мячей за клуб, но и по среднему времени, которое ему требовалось на гол. Он поражал ворота соперников каждые 114 минут. Оннис остается самым результативным игроком высшей лиги чемпионата Франции – всего он забил 299 голов.