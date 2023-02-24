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  • «Спасибо России за Головина»: фанаты «Монако» сходят с ума от футболиста из Калтана и ждут его продажи

«Спасибо России за Головина»: фанаты «Монако» сходят с ума от футболиста из Калтана и ждут его продажи

24 февраля 2023, 11:00
8

Александр Головин ярко начал 2023-й год за «Монако». В 10 последних матчах 26-летний полузащитник сделал 7 голевых действий: 3 гола+4 ассиста.

Он забил сильнейшей команде Лиги 1 «ПСЖ», а его гол «Бресту» признали лучшим в чемпионате Франции в январе.

Александр уже побил личный рекорд по голам в сезоне – на его счету 6 мячей, а еще столько же результативных передач.

Головин разрывает Францию. Возможно, следующий шаг – трансфер в клуб помощнее

Французские болельщики без ума от россиянина: называют его царем и считают одним из самых техничных игроков своего амплуа. Мы собрали несколько реакций из соцсетей и перевели их:

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Франция. Лига 1 Байер Монако Монако Головин Александр
Комментарии (8)
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egor tikhonov
1677169596
сходят с ума и ждут продажи))) это как? ыпать заголовок(...
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САДЫЧОК
1677227261
Средний футболист ! Да , глупо , как то ( кто то подметил ...и ждут продажи)
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Axe111
1677227793
Заголовок как обычно, ничего нового)
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САДЫЧОК
1677244832
Автор , видимо плохо учился , в школе . Что , хотел выразить . этим заголовком- понятно , только пингвинам !
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Вомбат
1677249181
Автор передергивает. Прозвище Царь Головин получил уже три года назад. Оно не мешает ему показывать далеко не царскую игру в отдельных матчах. Когда он играет вингера, он, как правило, мало заметен. Так было и вчера. Он по-царски хорош только на своем месте - на позиции АПЗ и только тогда, когда вся команда игает хорошо. Если команда недонастроилась и играет плохо, как это было вчера, Головин особенно плох. Он игрок креативный, техничный и дисциплинированный, но ни разу не лидер, игру на себя взять не рискует никогда. Он абсолютно зависим от партнеров. Именно поэтому он боится уходить из Монако, хотя в этой команде он слишком часто играет не на своем месте.
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alefreddy
1677527102
Царем себя называет Мостовой и других он говорит не может быть
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