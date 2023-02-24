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    «Спасибо России за Головина»: фанаты «Монако» сходят с ума от футболиста из Калтана и ждут его продажи

    Александр Головин ярко начал 2023-й год за «Монако». В 10 последних матчах 26-летний полузащитник сделал 7 голевых действий: 3 гола+4 ассиста.

    Он забил сильнейшей команде Лиги 1 «ПСЖ», а его гол «Бресту» признали лучшим в чемпионате Франции в январе.

    Александр уже побил личный рекорд по голам в сезоне – на его счету 6 мячей, а еще столько же результативных передач.

    Головин разрывает Францию. Возможно, следующий шаг – трансфер в клуб помощнее

    Французские болельщики без ума от россиянина: называют его царем и считают одним из самых техничных игроков своего амплуа. Мы собрали несколько реакций из соцсетей и перевели их:

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.02.2023 11:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2237

      alefreddy 27 февраля, 22:45

      Царем себя называет Мостовой и других он говорит не может быть

      0
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 24 февраля, 17:33

      Автор передергивает. Прозвище Царь Головин получил уже три года назад. Оно не мешает ему показывать далеко не царскую игру в отдельных матчах. Когда он играет вингера, он, как правило, мало заметен. Так было и вчера. Он по-царски хорош только на своем месте - на позиции АПЗ и только тогда, когда вся команда игает хорошо. Если команда недонастроилась и играет плохо, как это было вчера, Головин особенно плох. Он игрок креативный, техничный и дисциплинированный, но ни разу не лидер, игру на себя взять не рискует никогда. Он абсолютно зависим от партнеров. Именно поэтому он боится уходить из Монако, хотя в этой команде он слишком часто играет не на своем месте.

      0
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 24 февраля, 16:20

      Автор , видимо плохо учился , в школе .
      Что , хотел выразить . этим заголовком- понятно , только пингвинам !

      1
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      Рейтинг: +3579

      Axe111 24 февраля, 11:36

      Заголовок как обычно, ничего нового)

      1
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      Рейтинг: +13595

      Алексей З 24 февраля, 11:34

      Как и в 18-ом из каждого российского утюга о гении Головина только и слышишь.
      Даже пофиг , что Монако от Байера вылетел, выиграв первую игру в гостях.

      Хороший игрок , надо продовать - это вишенка на торте.

      0
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 24 февраля, 11:27

      Средний футболист !
      Да , глупо , как то ( кто то подметил ...и ждут продажи)

      1
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      Рейтинг: +685

      egor tikhonov 23 февраля, 19:26

      сходят с ума и ждут продажи))) это как? ыпать заголовок(...

      6
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      Рейтинг: +685

      egor tikhonov > Чапппай 24 февраля, 08:59

      случайно не ты автор заголовка?

      2
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      Рейтинг: +25010

      bset > egor tikhonov 24 февраля, 11:25

      Болельщики понимают, что Монако - это не топ-5 клубов, чтобы снимать все сливки футбольные, а значит на пике надо продать игрока, выручить за это хорошие деньги и развиваться дальше, а не мариновать игроков до пенсии.

      2
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      Рейтинг: +685

      egor tikhonov > bset 24 февраля, 15:39

      какая польза мне болельщику от продажи моего любимого игрока? мне процент перепадёт?

      0
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      Рейтинг: +195

      Игорь1980 > egor tikhonov 25 февраля, 05:24

      А ясмотрю у тебя куча статей с хорошими заголовками!!! Твоё имя на слуху у всех!!! Почему мы такие? Сами ничего сделать толкового не можем, зато других критиковать, так мы первые!!!

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