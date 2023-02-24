«Спасибо России за Головина»: фанаты «Монако» сходят с ума от футболиста из Калтана и ждут его продажи

Александр Головин ярко начал 2023-й год за «Монако». В 10 последних матчах 26-летний полузащитник сделал 7 голевых действий: 3 гола+4 ассиста.

Он забил сильнейшей команде Лиги 1 «ПСЖ», а его гол «Бресту» признали лучшим в чемпионате Франции в январе.

Александр уже побил личный рекорд по голам в сезоне – на его счету 6 мячей, а еще столько же результативных передач.

Головин разрывает Францию. Возможно, следующий шаг – трансфер в клуб помощнее

Французские болельщики без ума от россиянина: называют его царем и считают одним из самых техничных игроков своего амплуа. Мы собрали несколько реакций из соцсетей и перевели их:

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