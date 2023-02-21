Головин разрывает Францию. Возможно, следующий шаг – трансфер в клуб помощнее

Александр Головин – возможно, самый яркий российский легионер в Европе. И так получилось, что в последнее время он привлекает особо много внимания. Все благодаря результативности на поле и слухам о возможном переходе.

Как играет Головин в последнее время: много забивает и окончательно стал лидером «Монако»

«Монако» отлично смотрится в этом сезоне Лиги 1: после 24 туров команда идет на третьем месте. Отставание от второй строчки – 2 очка, от первой – 7. Так что «Монако» выдает неплохой сезон, а Александр Головин прочно закрепил за собой звание одного из важнейших игроков этой команды.

Его статистика:

Лига 1: 23 матча (19 в основе), 1675 минут на поле, 6 голов, 6 ассистов;

Головин – третий бомбардир «Монако» в чемпионате;

Кубок Франции: 1 матч – 1 выход на замену, 59 минут на поле, 0 голевых действий;

Лига Европы: 7 матчей (7 в основе), 535 минут на поле, 0 голевых действий.

Статистика по чемпионату Франции показательнее всего. В 10 последних матчах Головин сделал 7 голевых действий: 3 гола+4 голевые передачи. В последних двух матчах Головин забил 2 мяча. Про последний гол в мате против «Бреста» Головин рассказывал:

«Нам сейчас очень важно стабильно набирать очки в каждом туре. Выиграли сегодня закономерно и по делу. Имели преимущество и моменты, забив по голу в каждом тайме. Рад и победе, и своему голу. В том эпизоде нужно поблагодарить за своевременную передачу партнера, все удачно получилось.

Какие эмоции в связи с тем, что мой гол признали лучшим в чемпионате в январе? Конечно, такая оценка со стороны лиги и болельщиков очень приятна. Но это уже история, нужно смотреть и двигаться вперед».

10 января официальный сайт Лиги 1 сделал материал о Головине, который начинался со строчки: «Русский волшебник «Монако» Александр Головин находится на пике формы под руководством тренера Филиппа Клемана». В нем авторы обсуждают положительное влияние тренера «Монако» на форму Головина. Вот объективная тактическая характеристика действиям Головина в этом сезоне: «Играя под номером 10 или слева, техника Головина, первое касание и умение отдать передачу делают его способным в любой момент показать классную работу».

Клеман, кстати, о Головине говорит так: «Мы знали, что можем помочь ему стать лучше, и он усердно работал. Теперь он свежее, сильнее и взрывнее. Так что теперь он полностью реализует свой потенциал. Теперь вы действительно можете увидеть разницу».

Говорят, Головин может уйти в другой клуб в ближайшее время. Что об этом известно?

Возможно, текущая форма поможет Головину в подписании нового контракта. Некоторое время назад в медиа всплывала информация, что Головин близок к новому соглашению с «Монако». Официально это никто не подтвердил. А его агент дал завуалированную информацию:

«Пока не могу комментировать такие вещи. Скоро все узнаете. «Монако» – большой клуб, вы только посмотрите, какого масштаба футболисты там играют, ведущие игроки своих сборных, в клубе постоянная и серьeзная конкуренция, в том числе и у Саши. Головин никогда не давал себе послаблений, он все адекватно воспринимает, старается работать на максимум и прогрессировать каждый день».

Еще один вопрос связан с переходом Головина в другую команду. Журналисты говорили, что им всерьез интересовалась дортмундская «Боруссия». И этот факт подтвердил агент Головина. Сам Головин на эти слухи ответил: «Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако», и нужно сделать все, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона».

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Текст: Илья Егоров

Фото: imago-images.de, Mandoga Media/Global Look Press