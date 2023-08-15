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    • Неймар мечтал о «Золотом мяче», а теперь уезжает в клуб Малкома в Саудовской Аравии. Его зарплата – безумие

    Неймар мечтал о «Золотом мяче», а теперь уезжает в клуб Малкома в Саудовской Аравии. Его зарплата – безумие

    Клуб из Саудовской Аравии готов провернуть еще один звездный трансфер. Неймар, который уже года два-три намеревается выбраться из «ПСЖ», кажется, нашел новую команду. «Аль-Хиляль» ворвался в трансферную сагу и переманил к себе звезду. И в деле фигурируют очень большие деньги.

    Официально клубы не объявили о трансфере, но надежные источники пишут, что все согласовано

    Первая информация об интересе к «Аль-Хиляль» появилась еще 10 августа. Дальше ситуация развивалась максимально стремительно. Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лорьяном». По данным французских медиа, «Париж» позволил ему вести переговоры, потому что клуб устроило предложение.

    13 августа RMC Sport написал, что Неймар прошел медосмотр для «Аль-Хиляль». Через день тот же источник заявил, что «ПСЖ» согласился на предложение в 60 млн евро. Что касается денег для самого Неймара, то разные источники называют разные суммы. Они не сильно отличаются и восхищают одинаково:

    • По данным Jijantes FC, Неймар подпишет контракт на два года с зарплатой в 100+ млн за сезон.

    • А вот данные от более авторитетного источника – L’Equipe: всего за два года в Саудовской Аравии Неймар без учета бонусов заработает 160 млн евро.

    • Sky Sports повысил ставки: зарплата Неймара в «Аль-Хиляль» составит 150 млн евро в год.

    • Foot Mercato написал о невероятной бонусной системе Неймара в новом клубе. Он будет жить в доме с прислугой. По законодательству Саудовской Аравии, нельзя жить вместе с девушкой до брака, но для Неймара правительство сделает исключение. Плюс в распоряжении игрока будет частный самолет, доступный в любое время. За каждую победу он будет получать по 80 тысяч. За каждое сообщение в соцсетях, в которых он хвалит Саудовскую Аравию – еще по 500 тысяч.

    Плюс Неймар будет получать процент от рекламных кампаний «Аль-Хиляль», в которых поучаствует. Foot Mercato предположил, что за два года суммарно Неймар может заработать 300-400 млн евро.

    • Фабрицио Романо (самый авторитетный инсайдер в мире) подтвердил переход Неймара.

    Неймар мечтал «выйти из тени Месси». Не вышел – теперь будет играть с Малкомом в одной команде

    Когда Неймар уходил в «ПСЖ» в 2017-м, испанские медиа писали о желании Неймара выиграть «Золотой мяч». Сам Неймар комментировал свой переход так:

    «Я не могу говорить о слухах, которые запускают журналисты. И я не хочу рассуждать о нашем соперничестве с Лео. Я ушел в «ПСЖ», потому что мне понравился проект, которые предложили владельцы: у них амбициозные задачи, есть план взять Лигу чемпионов. Это соответствует моим амбициям. «Золотой мяч»? Мне очень хотелось бы выиграть его. Выложусь на 1000%, чтобы реализовать свои мечты».

    Но Неймар так и не стал королем мира, зато пополнил копилку множеством французских трофеев:

    • 5 золотых медалей чемпионата Франции;
    • 3 Кубка Франции;
    • Победа в Кубке французской лиги;
    • 3 Суперкубка Франции.

    Спустя шесть лет переезда во Францию он уезжает в «Аль-Хиляль», один из главных игроков трансферного рынка Саудовской Аравии этого лета. Клуб уже потратил 178 млн евро на трансферы за полтора месяца. За это время он приобрел Малкома («Зенит» – 60 млн), Рубена Невеша («Вулверхэмптон» – 55), Сергея Милинковича-Савича («Лацио» – 40), Калиду Кулибали («Челси» – 23).

    Фото: ZUMAPRESS, AFLO/Global Look Press

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    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +10

      Евгений-Жирнов-yandex 43 минуты назад

      Бабло всегда побеждает ...

      0
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      Рейтинг: +11739

      alex1951 3 часа назад

      Похоже Центр Мирового Футбола ,постепенно переселяется в Азию....
      Старушке Европе уже не под силу бороться с бабками шейхов... Начудили с санкциями...теперь это и коню понятно....
      Единства нет. Как там в басне Крылова: ,,однажды Лебедь Раком Щуку,, - такая керня и здесь.... а неймары,месси,малькомы и пр. - делают свое дело...куй железный ,пока горячий...ну,полагаю,понятно...благодарим за внимание)))

      1
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      Рейтинг: +2508

      Maxi_7 4 часа назад

      Мы все по итогу получаем то, чего на самом деле хотели больше всего в жизни, не на словах, а на деле. На словах неймар хотел выиграть множество золотых мячей, обогнать по этому показателю Роналду и Месси, а по итогу не выиграет ни одного и запомнится для всех просто как один из множества футболистов, игравших рядом с Лионелем Месси. Хороший пример в назидание другим молодым игрокам как делать в жизни не нужно.
      Пример того, как человек, имея невероятный талант променял его на деньги, тусовки и вечеринки. Бесславный конец футбольной карьеры.

      0
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      Рейтинг: +4710

      Ziklop 4 часа назад

      не много ему осталось, надо денег побольше заработать!

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      Рейтинг: +139

      яцык 4 часа назад

      Теперь все внимание на арабов.

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      Рейтинг: +13070

      Вомбат 5 часов назад

      Неважно, какая у Неймара будет зарплата. Важно, что мир увидит, что Малком и Неймар - игроки примерно одного класса.

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      Рейтинг: +14902

      playsh 5 часов назад

      Молодец Неймар,славно поиграл на авторитет,теперь авторитет поработает на него.
      Деньги никогда не помешают - семье на сотню лет хватит.

      1
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      Рейтинг: +1397

      mama1991 > playsh 3 часа назад

      Главное чтоб было продовольствие под эту бумагу в дальнейшем, с такой мировой обстановкой сегодня...

      0
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      Рейтинг: +11739

      alex1951 > mama1991 2 часа назад

      Бананасов там на всех хватит.....там шейхи практичные.

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      Рейтинг: +19038

      paracetamol 6 часов назад

      Я думаю, мужики сыграются.

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      Рейтинг: +14902

      playsh > paracetamol 5 часов назад

      Безусловно,сыграются,я течение одной тренировки.

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      Рейтинг: +5871

      fakeid 6 часов назад

      пц, состав у них. с малкомом и савичем будут рвать даже клуб роналду. хиляль - чемпион! с детства за хиляль! я первый это написал, остальные глоры))

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      Рейтинг: +2644

      Болотоход > fakeid 5 часов назад

      ты тормас

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      Рейтинг: +5320

      neveldomha 6 часов назад

      Так дальше пойдет, то скоро мы увидим лигу чемпионов стран Брикс с суперзвездами .

      1
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