UPD: «Аль-Хиляль» официально сообщил о трансфере Неймара.

Клуб из Саудовской Аравии готов провернуть еще один звездный трансфер. Неймар, который уже года два-три намеревается выбраться из «ПСЖ», кажется, нашел новую команду. «Аль-Хиляль» ворвался в трансферную сагу и переманил к себе звезду. И в деле фигурируют очень большие деньги.

Официально клубы не объявили о трансфере, но надежные источники пишут, что все согласовано

Первая информация об интересе к «Аль-Хиляль» появилась еще 10 августа. Дальше ситуация развивалась максимально стремительно. Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лорьяном». По данным французских медиа, «Париж» позволил ему вести переговоры, потому что клуб устроило предложение.

13 августа RMC Sport написал, что Неймар прошел медосмотр для «Аль-Хиляль». Через день тот же источник заявил, что «ПСЖ» согласился на предложение в 60 млн евро. Что касается денег для самого Неймара, то разные источники называют разные суммы. Они не сильно отличаются и восхищают одинаково:

• По данным Jijantes FC, Неймар подпишет контракт на два года с зарплатой в 100+ млн за сезон.

• А вот данные от более авторитетного источника – L’Equipe: всего за два года в Саудовской Аравии Неймар без учета бонусов заработает 160 млн евро.

• Sky Sports повысил ставки: зарплата Неймара в «Аль-Хиляль» составит 150 млн евро в год.

• Foot Mercato написал о невероятной бонусной системе Неймара в новом клубе. Он будет жить в доме с прислугой. По законодательству Саудовской Аравии, нельзя жить вместе с девушкой до брака, но для Неймара правительство сделает исключение. Плюс в распоряжении игрока будет частный самолет, доступный в любое время. За каждую победу он будет получать по 80 тысяч. За каждое сообщение в соцсетях, в которых он хвалит Саудовскую Аравию – еще по 500 тысяч.

Плюс Неймар будет получать процент от рекламных кампаний «Аль-Хиляль», в которых поучаствует. Foot Mercato предположил, что за два года суммарно Неймар может заработать 300-400 млн евро.

• Фабрицио Романо (самый авторитетный инсайдер в мире) подтвердил переход Неймара.

Неймар мечтал «выйти из тени Месси». Не вышел – теперь будет играть с Малкомом в одной команде

Когда Неймар уходил в «ПСЖ» в 2017-м, испанские медиа писали о желании Неймара выиграть «Золотой мяч». Сам Неймар комментировал свой переход так:

«Я не могу говорить о слухах, которые запускают журналисты. И я не хочу рассуждать о нашем соперничестве с Лео. Я ушел в «ПСЖ», потому что мне понравился проект, которые предложили владельцы: у них амбициозные задачи, есть план взять Лигу чемпионов. Это соответствует моим амбициям. «Золотой мяч»? Мне очень хотелось бы выиграть его. Выложусь на 1000%, чтобы реализовать свои мечты».

Но Неймар так и не стал королем мира, зато пополнил копилку множеством французских трофеев:

5 золотых медалей чемпионата Франции;

3 Кубка Франции;

Победа в Кубке французской лиги;

3 Суперкубка Франции.

Спустя шесть лет переезда во Францию он уезжает в «Аль-Хиляль», один из главных игроков трансферного рынка Саудовской Аравии этого лета. Клуб уже потратил 178 млн евро на трансферы за полтора месяца. За это время он приобрел Малкома («Зенит» – 60 млн), Рубена Невеша («Вулверхэмптон» – 55), Сергея Милинковича-Савича («Лацио» – 40), Калиду Кулибали («Челси» – 23).

Фото: ZUMAPRESS, AFLO/Global Look Press

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