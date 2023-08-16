Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Неймар мечтал о «Золотом мяче», а теперь уезжает в клуб Малкома в Саудовской Аравии. Его зарплата – безумие

Неймар мечтал о «Золотом мяче», а теперь уезжает в клуб Малкома в Саудовской Аравии. Его зарплата – безумие

16 августа 2023, 22:50
18

UPD: «Аль-Хиляль» официально сообщил о трансфере Неймара.

Клуб из Саудовской Аравии готов провернуть еще один звездный трансфер. Неймар, который уже года два-три намеревается выбраться из «ПСЖ», кажется, нашел новую команду. «Аль-Хиляль» ворвался в трансферную сагу и переманил к себе звезду. И в деле фигурируют очень большие деньги.

Официально клубы не объявили о трансфере, но надежные источники пишут, что все согласовано

Первая информация об интересе к «Аль-Хиляль» появилась еще 10 августа. Дальше ситуация развивалась максимально стремительно. Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лорьяном». По данным французских медиа, «Париж» позволил ему вести переговоры, потому что клуб устроило предложение.

13 августа RMC Sport написал, что Неймар прошел медосмотр для «Аль-Хиляль». Через день тот же источник заявил, что «ПСЖ» согласился на предложение в 60 млн евро. Что касается денег для самого Неймара, то разные источники называют разные суммы. Они не сильно отличаются и восхищают одинаково:

• По данным Jijantes FC, Неймар подпишет контракт на два года с зарплатой в 100+ млн за сезон.

• А вот данные от более авторитетного источника – L’Equipe: всего за два года в Саудовской Аравии Неймар без учета бонусов заработает 160 млн евро.

• Sky Sports повысил ставки: зарплата Неймара в «Аль-Хиляль» составит 150 млн евро в год.

• Foot Mercato написал о невероятной бонусной системе Неймара в новом клубе. Он будет жить в доме с прислугой. По законодательству Саудовской Аравии, нельзя жить вместе с девушкой до брака, но для Неймара правительство сделает исключение. Плюс в распоряжении игрока будет частный самолет, доступный в любое время. За каждую победу он будет получать по 80 тысяч. За каждое сообщение в соцсетях, в которых он хвалит Саудовскую Аравию – еще по 500 тысяч.

Плюс Неймар будет получать процент от рекламных кампаний «Аль-Хиляль», в которых поучаствует. Foot Mercato предположил, что за два года суммарно Неймар может заработать 300-400 млн евро.

• Фабрицио Романо (самый авторитетный инсайдер в мире) подтвердил переход Неймара.

Неймар мечтал «выйти из тени Месси». Не вышел – теперь будет играть с Малкомом в одной команде

Когда Неймар уходил в «ПСЖ» в 2017-м, испанские медиа писали о желании Неймара выиграть «Золотой мяч». Сам Неймар комментировал свой переход так:

«Я не могу говорить о слухах, которые запускают журналисты. И я не хочу рассуждать о нашем соперничестве с Лео. Я ушел в «ПСЖ», потому что мне понравился проект, которые предложили владельцы: у них амбициозные задачи, есть план взять Лигу чемпионов. Это соответствует моим амбициям. «Золотой мяч»? Мне очень хотелось бы выиграть его. Выложусь на 1000%, чтобы реализовать свои мечты».

Но Неймар так и не стал королем мира, зато пополнил копилку множеством французских трофеев:

  • 5 золотых медалей чемпионата Франции;
  • 3 Кубка Франции;
  • Победа в Кубке французской лиги;
  • 3 Суперкубка Франции.

Спустя шесть лет переезда во Францию он уезжает в «Аль-Хиляль», один из главных игроков трансферного рынка Саудовской Аравии этого лета. Клуб уже потратил 178 млн евро на трансферы за полтора месяца. За это время он приобрел Малкома («Зенит» – 60 млн), Рубена Невеша («Вулверхэмптон» – 55), Сергея Милинковича-Савича («Лацио» – 40), Калиду Кулибали («Челси» – 23).

Фото: ZUMAPRESS, AFLO/Global Look Press

Европейский футбол вернулся: активируйте бонус в 17000₽ и сделайте ставку без риска!

Источник: Бомбардир
Саудовская Аравия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Весь мир ПСЖ Барселона Аль-Хиляль Месси Лионель Неймар Малком
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neveldomha
1692087852
Так дальше пойдет, то скоро мы увидим лигу чемпионов стран Брикс с суперзвездами .
Ответить
paracetamol
1692088743
Я думаю, мужики сыграются.
Ответить
Вомбат
1692091858
Неважно, какая у Неймара будет зарплата. Важно, что мир увидит, что Малком и Неймар - игроки примерно одного класса.
Ответить
яцык
1692094435
Теперь все внимание на арабов.
Ответить
Ziklop
1692095403
не много ему осталось, надо денег побольше заработать!
Ответить
Maxi_7
1692097158
Мы все по итогу получаем то, чего на самом деле хотели больше всего в жизни, не на словах, а на деле. На словах неймар хотел выиграть множество золотых мячей, обогнать по этому показателю Роналду и Месси, а по итогу не выиграет ни одного и запомнится для всех просто как один из множества футболистов, игравших рядом с Лионелем Месси. Хороший пример в назидание другим молодым игрокам как делать в жизни не нужно. Пример того, как человек, имея невероятный талант променял его на деньги, тусовки и вечеринки. Бесславный конец футбольной карьеры.
Ответить
alex1951
1692100849
Похоже Центр Мирового Футбола ,постепенно переселяется в Азию.... Старушке Европе уже не под силу бороться с бабками шейхов... Начудили с санкциями...теперь это и коню понятно.... Единства нет. Как там в басне Крылова: ,,однажды Лебедь Раком Щуку,, - такая керня и здесь.... а неймары,месси,малькомы и пр. - делают свое дело...куй железный ,пока горячий...ну,полагаю,понятно...благодарим за внимание)))
Ответить
odessakmv
1692113849
Купит потом себе точную копию из золота
Ответить
portero
1692115612
Немолодой уже, близится завершение карьеры, вот Неймар решил побольше заработать....
Ответить
Январь 59
1692118512
Бегут звёзды из европейского футбола. Бегут и игроки и тренеры. Вот и Неймар, и бывший тренер Зенита- Манчини. Скоро лига арабских чемпионов будет круче чем любой европейский турнир. Сначала звезды и тренеры, потом и спонсоры из Европы разбегутся. Сначала потянулись в Китай, потом в Америку, а теперь и в Арабские страны. Вот и выходят все санкции Европе кривым боком. Даже и не жаль. Даже рад.
Ответить
Главные новости
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
23:27
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
22:32
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
22:02
7
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
21:40
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
21:18
2
Семин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
20:55
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
20:48
8
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
20:25
5
Сафонов высказался о попадании в топ-10 лучших вратарей года
19:57
2
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
19:51
2
Все новости
Все новости
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
18:18
ФотоРоналду пошел на сомнительную хитрость по ходу матча
Вчера, 23:11
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
10
ФотоЭкс-игрок «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашел новый клуб
Вчера, 10:29
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
6 сентября
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
6 сентября
8
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
4 сентября
2
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел экс-игрока сборной Франции у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
1 сентября
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
31 августа
5
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
30 августа
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
28 августа
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
28 августа
2
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
Сперцян помог «Аль-Ахли» победить в Межконтинентальном кубке
26 августа
3
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
ФотоЭкс-спартаковец Ларссон подписал контракт с новым клубом
25 августа
3
ВидеоРоналду скривился после разговора с Инфантино
24 августа
ФотоЕще один экс-игрок «Ливерпуля» перешел в «Трабзонспор» вслед за Салахом
24 августа
Где играет сын Криштиану Роналду: карьера Криша-младшего в клубе и сборной Португалии
23 августа
2
Сперцян совершил голевые действия во всех трех матчах за новый клуб
22 августа
4
ФотоИгрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли»
22 августа
2
Роналду забил в 25-м сезоне подряд
21 августа
3
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов
21 августа
26
977-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Рияд»
21 августа
8
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
20 августа
1
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
20 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+