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    Франция. Лига 1 - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Килиан Мбаппе ПСЖ 20 20 5 1.00
    2 Виссам Бен-Йеддер Монако 20 11 1 0.55
    3 Александр Ляказетт Лион 17 10 1 0.59
    4 Джонатан Дэвид Лилль 21 8 1 0.38
    5 Акор Адамс Монпелье 18 7 0 0.39
    6 Терем Моффи Ницца 17 6 1 0.35
    7 Тедди Теума Реймс 19 6 1 0.32
    8 Тейс Даллинга Тулуза 19 6 1 0.32
    9 Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель 21 6 1 0.29
    10 Мостафа Мохамед Нант 16 6 2 0.38
    11 Камори Думбия Брест 12 5 0 0.42
    12 Рандаль Коло Муани ПСЖ 15 5 0 0.33
    13 Ромен Февр Лорьян 16 5 0 0.31
    14 Такуми Минамино Монако 17 5 0 0.29
    15 Александр Головин Монако 19 5 0 0.26
    16 Витинья ПСЖ 19 5 0 0.26
    17 Арно Калимуэндо Ренн 19 5 2 0.26
    18 Ромен дель Кастильо Брест 21 5 3 0.24
    19 Бенжамен Бурижо Ренн 19 5 4 0.26
    20 Марко Асенсио ПСЖ 9 4 0 0.44
    21 Уэсли Саид Ланс 14 4 0 0.29
    22 Фоларин Балогун Монако 15 4 0 0.27
    23 Эмануэль Эмега Страсбур 16 4 0 0.25
    24 Магнес Аклиуш Монако 17 4 0 0.24
    25 Франк Магри Тулуза 17 4 0 0.24
    26 Флоран Мойе Нант 18 4 0 0.22
    27 Набиль Алиуи Гавр 18 4 0 0.22
    28 Жереми ле Дуарон Брест 19 4 0 0.21
    29 Мохамед Байо Гавр 12 4 1 0.33
    30 Шамар Николсон Клермон 16 4 1 0.25
    31 Эммануэль Сабби Гавр 17 4 1 0.24
    32 Тежи Саванье Монпелье 20 4 3 0.20
    33 Бафоде Диаките Лилль 9 3 0 0.33
    34 Дейвер Машадо Ланс 12 3 0 0.25
    35 Мартен Терье Ренн 13 3 0 0.23
    36 Ибрахим Салах Ренн 13 3 0 0.23
    37 Жереми Бога Ницца 14 3 0 0.21
    38 Ашраф Хакими ПСЖ 14 3 0 0.21
    39 Исмаила Сарр Марсель 15 3 0 0.20
    40 Лебо Мотиба Страсбур 15 3 0 0.20
    Игрок Команда Игры Пасы
    1 Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель 21 7
    2 Усман Дембеле ПСЖ 17 6
    3 Флориан Сотока Ланс 19 5
    4 Эдон Жегрова Лилль 20 5
    5 Мохаммед Дарами Реймс 20 5
    6 Ромен дель Кастильо Брест 21 5
    7 Каю Энрике Монако 6 4
    8 Ашраф Хакими ПСЖ 14 4
    9 Мозес Саймон Нант 16 4
    10 Такуми Минамино Монако 17 4
    11 Дзюня Ито Реймс 17 4
    12 Александр Головин Монако 19 4
    13 Килиан Мбаппе ПСЖ 20 4
    14 Тежи Саванье Монпелье 20 4
    15 Анхель Гомес Лилль 20 4
    16 Сирин Дукуре Лорьян 9 3
    17 Рубен Агилар Ланс 15 3
    18 Маршал Манетси Реймс 15 3
    19 Шамар Николсон Клермон 16 3
    20 Кристофер Опери Гавр 17 3
    21 Райан Шерки Лион 17 3
    22 Брэдли Баркола Лион, ПСЖ 17 3
    23 Флоран Мойе Нант 18 3
    24 Жосуэ Касимир Гавр 18 3
    25 Матье Удоль Метц 19 3
    26 Юссуф Фофана Монако 19 3
    27 Мухаммед Чам Клермон 19 3
    28 Анжело Габриэль Страсбур 20 3
    29 Жан-Рикне Беллегард Страсбур 3 2
    30 Жорж Микаутадзе Метц 7 2
    31 Марко Асенсио ПСЖ 9 2
    32 Ли Кан Ин ПСЖ 10 2
    33 Бубакар Куйяте Монпелье 12 2
    34 Камори Думбия Брест 12 2
    35 Йоанн Салмье Гавр 13 2
    36 Жереми Бога Ницца 14 2
    37 Антуан Жужу Гавр 14 2
    38 Рандаль Коло Муани ПСЖ 15 2
    39 Фоларин Балогун Монако 15 2
    40 Сесар Гелаберт Тулуза 15 2
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Килиан Мбаппе ПСЖ 20 20 4 24
    2 Виссам Бен-Йеддер Монако 20 11 2 13
    3 Пьер-Эмерик Обамеянг Марсель 21 6 7 13
    4 Александр Ляказетт Лион 17 10 0 10
    5 Ромен дель Кастильо Брест 21 5 5 10
    6 Такуми Минамино Монако 17 5 4 9
    7 Александр Головин Монако 19 5 4 9
    8 Джонатан Дэвид Лилль 21 8 1 9
    9 Терем Моффи Ницца 17 6 2 8
    10 Флориан Сотока Ланс 19 3 5 8
    11 Тедди Теума Реймс 19 6 2 8
    12 Тежи Саванье Монпелье 20 4 4 8
    13 Эдон Жегрова Лилль 20 3 5 8
    14 Мохаммед Дарами Реймс 20 3 5 8
    15 Камори Думбия Брест 12 5 2 7
    16 Ашраф Хакими ПСЖ 14 3 4 7
    17 Рандаль Коло Муани ПСЖ 15 5 2 7
    18 Мозес Саймон Нант 16 3 4 7
    19 Шамар Николсон Клермон 16 4 3 7
    20 Усман Дембеле ПСЖ 17 1 6 7
    21 Флоран Мойе Нант 18 4 3 7
    22 Акор Адамс Монпелье 18 7 0 7
    23 Бенжамен Бурижо Ренн 19 5 2 7
    24 Витинья ПСЖ 19 5 2 7
    25 Тейс Даллинга Тулуза 19 6 1 7
    26 Марко Асенсио ПСЖ 9 4 2 6
    27 Фоларин Балогун Монако 15 4 2 6
    28 Ромен Февр Лорьян 16 5 1 6
    29 Мостафа Мохамед Нант 16 6 0 6
    30 Дзюня Ито Реймс 17 2 4 6
    31 Магнес Аклиуш Монако 17 4 2 6
    32 Мохамед Байо Гавр 12 4 1 5
    33 Жереми Бога Ницца 14 3 2 5
    34 Маршал Манетси Реймс 15 2 3 5
    35 Эмануэль Эмега Страсбур 16 4 1 5
    36 Брэдли Баркола Лион, ПСЖ 17 2 3 5
    37 Витинья Марсель 18 3 2 5
    38 Набиль Алиуи Гавр 18 4 1 5
    39 Матье Удоль Метц 19 2 3 5
    40 Арно Калимуэндо Ренн 19 5 0 5
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Неманья Матич Ренн, Лион 15 8
    2 Томас Фоке Реймс 15 7
    3 Денис Закария Монако 16 7
    4 Лилиан Брассье Брест 18 7
    5 Пьер Лис-Мелу Брест 20 7
    6 Ренан Лоди Марсель 14 6
    7 Самуэль Жиго Марсель 15 6
    8 Сунгуту Магасса Монако 15 6
    9 Арон Доннум Тулуза 17 6
    10 Александр Головин Монако 19 6
    11 Факундо Медина Ланс 19 6
    12 Тейс Даллинга Тулуза 19 6
    13 Махди Камара Брест 20 6
    14 Кристофер Жульен Монпелье 13 5
    15 Жонатан Гради Ланс 15 5
    16 Уилфрид Синго Монако 15 5
    17 Алиду Сейду Клермон, Ренн 15 5
    18 Варме Омари Ренн 16 5
    19 Логан Кошта Тулуза 16 5
    20 Элье Ваи Монпелье, Ланс 17 5
    21 Юсуф Языджи Лилль 18 5
    22 Жосуэ Касимир Гавр 18 5
    23 Жорис Шотар Монпелье 19 5
    24 Габриэль Суасо Тулуза 19 5
    25 Бенжамин Андре Лилль 20 5
    26 Тежи Саванье Монпелье 20 5
    27 Мельвен Бар Ницца 20 5
    28 Формос Менди Лорьян 10 4
    29 Мохамед Камара Монако 13 4
    30 Лоранс Ассиньон Ренн 14 4
    31 Шейк Умар Конате Клермон 14 4
    32 Никлас Шмидт Тулуза 15 4
    33 Жан-Кевин Дюверн Нант 15 4
    34 Вандерсон Монако 15 4
    35 Исаак Туре Лорьян 15 4
    36 Саэль Кумбеди Лион 15 4
    37 Стейн Спирингс Тулуза, Ланс 16 4
    38 Николас Тальяфико Лион 16 4
    39 Дуглас Аугусто Нант 16 4
    40 Жан-Чарльз Кастеллетто Нант 17 4
    Игрок Команда Игры Удаления
    1 Максимилиано Кофрие Клермон 13 2
    2 Самуэль Грандсир Гавр 14 2
    3 Рассул Ндиайе Гавр 15 2
    4 Бени Траоре Нант 1 1
    5 Бастьен Меупию Нант 1 1
    6 Абу Ло Метц 2 1
    7 Андре Айю Гавр 6 1
    8 Кристофер Во Ренн 7 1
    9 Деян Ловрен Лион 10 1
    10 Дуйе Чалета-Цар Лион 11 1
    11 Кристоф Эрейе Метц 11 1
    12 Бубакар Куйяте Монпелье 12 1
    13 Гильермо Марипан Монако 14 1
    14 Гела Дуэ Ренн 14 1
    15 Самуэль Жиго Марсель 15 1
    16 Жонатан Гради Ланс 15 1
    17 Алиду Сейду Клермон, Ренн 15 1
    18 Вандерсон Монако 15 1
    19 Денис Закария Монако 16 1
    20 Жан-Клер Тодибо Ницца 16 1
    21 Нето Боржес Клермон 16 1
    22 Леонардо Балерди Марсель 16 1
    23 Варме Омари Ренн 16 1
    24 Мостафа Мохамед Нант 16 1
    25 Александр Ляказетт Лион 17 1
    26 Элье Ваи Монпелье, Ланс 17 1
    27 Илиман Ндиайе Марсель 17 1
    28 Брэдли Баркола Лион, ПСЖ 17 1
    29 Юссуф Ндайшими Ницца 17 1
    30 Адриен Томассон Ланс 18 1
    31 Лилиан Брассье Брест 18 1
    32 Александро Лилль 18 1
    33 Александр Головин Монако 19 1
    34 Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ 19 1
    35 Флориан Сотока Ланс 19 1
    36 Жонатан Клосс Марсель 20 1
    37 Марвин Сенайя Страсбур 20 1
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