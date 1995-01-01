Франция. Лига 1 - статистика

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Килиан Мбаппе
|ПСЖ
|20
|20
|5
|1.00
|2
|Виссам Бен-Йеддер
|Монако
|20
|11
|1
|0.55
|3
|Александр Ляказетт
|Лион
|17
|10
|1
|0.59
|4
|Джонатан Дэвид
|Лилль
|21
|8
|1
|0.38
|5
|Акор Адамс
|Монпелье
|18
|7
|0
|0.39
|6
|Терем Моффи
|Ницца
|17
|6
|1
|0.35
|7
|Тедди Теума
|Реймс
|19
|6
|1
|0.32
|8
|Тейс Даллинга
|Тулуза
|19
|6
|1
|0.32
|9
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|Марсель
|21
|6
|1
|0.29
|10
|Мостафа Мохамед
|Нант
|16
|6
|2
|0.38
|11
|Камори Думбия
|Брест
|12
|5
|0
|0.42
|12
|Рандаль Коло Муани
|ПСЖ
|15
|5
|0
|0.33
|13
|Ромен Февр
|Лорьян
|16
|5
|0
|0.31
|14
|Такуми Минамино
|Монако
|17
|5
|0
|0.29
|15
|Александр Головин
|Монако
|19
|5
|0
|0.26
|16
|Витинья
|ПСЖ
|19
|5
|0
|0.26
|17
|Арно Калимуэндо
|Ренн
|19
|5
|2
|0.26
|18
|Ромен дель Кастильо
|Брест
|21
|5
|3
|0.24
|19
|Бенжамен Бурижо
|Ренн
|19
|5
|4
|0.26
|20
|Марко Асенсио
|ПСЖ
|9
|4
|0
|0.44
|21
|Уэсли Саид
|Ланс
|14
|4
|0
|0.29
|22
|Фоларин Балогун
|Монако
|15
|4
|0
|0.27
|23
|Эмануэль Эмега
|Страсбур
|16
|4
|0
|0.25
|24
|Магнес Аклиуш
|Монако
|17
|4
|0
|0.24
|25
|Франк Магри
|Тулуза
|17
|4
|0
|0.24
|26
|Флоран Мойе
|Нант
|18
|4
|0
|0.22
|27
|Набиль Алиуи
|Гавр
|18
|4
|0
|0.22
|28
|Жереми ле Дуарон
|Брест
|19
|4
|0
|0.21
|29
|Мохамед Байо
|Гавр
|12
|4
|1
|0.33
|30
|Шамар Николсон
|Клермон
|16
|4
|1
|0.25
|31
|Эммануэль Сабби
|Гавр
|17
|4
|1
|0.24
|32
|Тежи Саванье
|Монпелье
|20
|4
|3
|0.20
|33
|Бафоде Диаките
|Лилль
|9
|3
|0
|0.33
|34
|Дейвер Машадо
|Ланс
|12
|3
|0
|0.25
|35
|Мартен Терье
|Ренн
|13
|3
|0
|0.23
|36
|Ибрахим Салах
|Ренн
|13
|3
|0
|0.23
|37
|Жереми Бога
|Ницца
|14
|3
|0
|0.21
|38
|Ашраф Хакими
|ПСЖ
|14
|3
|0
|0.21
|39
|Исмаила Сарр
|Марсель
|15
|3
|0
|0.20
|40
|Лебо Мотиба
|Страсбур
|15
|3
|0
|0.20
|Игрок
|Команда
|Игры
|Пасы
|1
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|Марсель
|21
|7
|2
|Усман Дембеле
|ПСЖ
|17
|6
|3
|Флориан Сотока
|Ланс
|19
|5
|4
|Эдон Жегрова
|Лилль
|20
|5
|5
|Мохаммед Дарами
|Реймс
|20
|5
|6
|Ромен дель Кастильо
|Брест
|21
|5
|7
|Каю Энрике
|Монако
|6
|4
|8
|Ашраф Хакими
|ПСЖ
|14
|4
|9
|Мозес Саймон
|Нант
|16
|4
|10
|Такуми Минамино
|Монако
|17
|4
|11
|Дзюня Ито
|Реймс
|17
|4
|12
|Александр Головин
|Монако
|19
|4
|13
|Килиан Мбаппе
|ПСЖ
|20
|4
|14
|Тежи Саванье
|Монпелье
|20
|4
|15
|Анхель Гомес
|Лилль
|20
|4
|16
|Сирин Дукуре
|Лорьян
|9
|3
|17
|Рубен Агилар
|Ланс
|15
|3
|18
|Маршал Манетси
|Реймс
|15
|3
|19
|Шамар Николсон
|Клермон
|16
|3
|20
|Кристофер Опери
|Гавр
|17
|3
|21
|Райан Шерки
|Лион
|17
|3
|22
|Брэдли Баркола
|Лион, ПСЖ
|17
|3
|23
|Флоран Мойе
|Нант
|18
|3
|24
|Жосуэ Касимир
|Гавр
|18
|3
|25
|Матье Удоль
|Метц
|19
|3
|26
|Юссуф Фофана
|Монако
|19
|3
|27
|Мухаммед Чам
|Клермон
|19
|3
|28
|Анжело Габриэль
|Страсбур
|20
|3
|29
|Жан-Рикне Беллегард
|Страсбур
|3
|2
|30
|Жорж Микаутадзе
|Метц
|7
|2
|31
|Марко Асенсио
|ПСЖ
|9
|2
|32
|Ли Кан Ин
|ПСЖ
|10
|2
|33
|Бубакар Куйяте
|Монпелье
|12
|2
|34
|Камори Думбия
|Брест
|12
|2
|35
|Йоанн Салмье
|Гавр
|13
|2
|36
|Жереми Бога
|Ницца
|14
|2
|37
|Антуан Жужу
|Гавр
|14
|2
|38
|Рандаль Коло Муани
|ПСЖ
|15
|2
|39
|Фоларин Балогун
|Монако
|15
|2
|40
|Сесар Гелаберт
|Тулуза
|15
|2
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пасы
|Гол+Пас
|1
|Килиан Мбаппе
|ПСЖ
|20
|20
|4
|24
|2
|Виссам Бен-Йеддер
|Монако
|20
|11
|2
|13
|3
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|Марсель
|21
|6
|7
|13
|4
|Александр Ляказетт
|Лион
|17
|10
|0
|10
|5
|Ромен дель Кастильо
|Брест
|21
|5
|5
|10
|6
|Такуми Минамино
|Монако
|17
|5
|4
|9
|7
|Александр Головин
|Монако
|19
|5
|4
|9
|8
|Джонатан Дэвид
|Лилль
|21
|8
|1
|9
|9
|Терем Моффи
|Ницца
|17
|6
|2
|8
|10
|Флориан Сотока
|Ланс
|19
|3
|5
|8
|11
|Тедди Теума
|Реймс
|19
|6
|2
|8
|12
|Тежи Саванье
|Монпелье
|20
|4
|4
|8
|13
|Эдон Жегрова
|Лилль
|20
|3
|5
|8
|14
|Мохаммед Дарами
|Реймс
|20
|3
|5
|8
|15
|Камори Думбия
|Брест
|12
|5
|2
|7
|16
|Ашраф Хакими
|ПСЖ
|14
|3
|4
|7
|17
|Рандаль Коло Муани
|ПСЖ
|15
|5
|2
|7
|18
|Мозес Саймон
|Нант
|16
|3
|4
|7
|19
|Шамар Николсон
|Клермон
|16
|4
|3
|7
|20
|Усман Дембеле
|ПСЖ
|17
|1
|6
|7
|21
|Флоран Мойе
|Нант
|18
|4
|3
|7
|22
|Акор Адамс
|Монпелье
|18
|7
|0
|7
|23
|Бенжамен Бурижо
|Ренн
|19
|5
|2
|7
|24
|Витинья
|ПСЖ
|19
|5
|2
|7
|25
|Тейс Даллинга
|Тулуза
|19
|6
|1
|7
|26
|Марко Асенсио
|ПСЖ
|9
|4
|2
|6
|27
|Фоларин Балогун
|Монако
|15
|4
|2
|6
|28
|Ромен Февр
|Лорьян
|16
|5
|1
|6
|29
|Мостафа Мохамед
|Нант
|16
|6
|0
|6
|30
|Дзюня Ито
|Реймс
|17
|2
|4
|6
|31
|Магнес Аклиуш
|Монако
|17
|4
|2
|6
|32
|Мохамед Байо
|Гавр
|12
|4
|1
|5
|33
|Жереми Бога
|Ницца
|14
|3
|2
|5
|34
|Маршал Манетси
|Реймс
|15
|2
|3
|5
|35
|Эмануэль Эмега
|Страсбур
|16
|4
|1
|5
|36
|Брэдли Баркола
|Лион, ПСЖ
|17
|2
|3
|5
|37
|Витинья
|Марсель
|18
|3
|2
|5
|38
|Набиль Алиуи
|Гавр
|18
|4
|1
|5
|39
|Матье Удоль
|Метц
|19
|2
|3
|5
|40
|Арно Калимуэндо
|Ренн
|19
|5
|0
|5
|Игрок
|Команда
|Игры
|Предупреждения
|1
|Неманья Матич
|Ренн, Лион
|15
|8
|2
|Томас Фоке
|Реймс
|15
|7
|3
|Денис Закария
|Монако
|16
|7
|4
|Лилиан Брассье
|Брест
|18
|7
|5
|Пьер Лис-Мелу
|Брест
|20
|7
|6
|Ренан Лоди
|Марсель
|14
|6
|7
|Самуэль Жиго
|Марсель
|15
|6
|8
|Сунгуту Магасса
|Монако
|15
|6
|9
|Арон Доннум
|Тулуза
|17
|6
|10
|Александр Головин
|Монако
|19
|6
|11
|Факундо Медина
|Ланс
|19
|6
|12
|Тейс Даллинга
|Тулуза
|19
|6
|13
|Махди Камара
|Брест
|20
|6
|14
|Кристофер Жульен
|Монпелье
|13
|5
|15
|Жонатан Гради
|Ланс
|15
|5
|16
|Уилфрид Синго
|Монако
|15
|5
|17
|Алиду Сейду
|Клермон, Ренн
|15
|5
|18
|Варме Омари
|Ренн
|16
|5
|19
|Логан Кошта
|Тулуза
|16
|5
|20
|Элье Ваи
|Монпелье, Ланс
|17
|5
|21
|Юсуф Языджи
|Лилль
|18
|5
|22
|Жосуэ Касимир
|Гавр
|18
|5
|23
|Жорис Шотар
|Монпелье
|19
|5
|24
|Габриэль Суасо
|Тулуза
|19
|5
|25
|Бенжамин Андре
|Лилль
|20
|5
|26
|Тежи Саванье
|Монпелье
|20
|5
|27
|Мельвен Бар
|Ницца
|20
|5
|28
|Формос Менди
|Лорьян
|10
|4
|29
|Мохамед Камара
|Монако
|13
|4
|30
|Лоранс Ассиньон
|Ренн
|14
|4
|31
|Шейк Умар Конате
|Клермон
|14
|4
|32
|Никлас Шмидт
|Тулуза
|15
|4
|33
|Жан-Кевин Дюверн
|Нант
|15
|4
|34
|Вандерсон
|Монако
|15
|4
|35
|Исаак Туре
|Лорьян
|15
|4
|36
|Саэль Кумбеди
|Лион
|15
|4
|37
|Стейн Спирингс
|Тулуза, Ланс
|16
|4
|38
|Николас Тальяфико
|Лион
|16
|4
|39
|Дуглас Аугусто
|Нант
|16
|4
|40
|Жан-Чарльз Кастеллетто
|Нант
|17
|4
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Максимилиано Кофрие
|Клермон
|13
|2
|2
|Самуэль Грандсир
|Гавр
|14
|2
|3
|Рассул Ндиайе
|Гавр
|15
|2
|4
|Бени Траоре
|Нант
|1
|1
|5
|Бастьен Меупию
|Нант
|1
|1
|6
|Абу Ло
|Метц
|2
|1
|7
|Андре Айю
|Гавр
|6
|1
|8
|Кристофер Во
|Ренн
|7
|1
|9
|Деян Ловрен
|Лион
|10
|1
|10
|Дуйе Чалета-Цар
|Лион
|11
|1
|11
|Кристоф Эрейе
|Метц
|11
|1
|12
|Бубакар Куйяте
|Монпелье
|12
|1
|13
|Гильермо Марипан
|Монако
|14
|1
|14
|Гела Дуэ
|Ренн
|14
|1
|15
|Самуэль Жиго
|Марсель
|15
|1
|16
|Жонатан Гради
|Ланс
|15
|1
|17
|Алиду Сейду
|Клермон, Ренн
|15
|1
|18
|Вандерсон
|Монако
|15
|1
|19
|Денис Закария
|Монако
|16
|1
|20
|Жан-Клер Тодибо
|Ницца
|16
|1
|21
|Нето Боржес
|Клермон
|16
|1
|22
|Леонардо Балерди
|Марсель
|16
|1
|23
|Варме Омари
|Ренн
|16
|1
|24
|Мостафа Мохамед
|Нант
|16
|1
|25
|Александр Ляказетт
|Лион
|17
|1
|26
|Элье Ваи
|Монпелье, Ланс
|17
|1
|27
|Илиман Ндиайе
|Марсель
|17
|1
|28
|Брэдли Баркола
|Лион, ПСЖ
|17
|1
|29
|Юссуф Ндайшими
|Ницца
|17
|1
|30
|Адриен Томассон
|Ланс
|18
|1
|31
|Лилиан Брассье
|Брест
|18
|1
|32
|Александро
|Лилль
|18
|1
|33
|Александр Головин
|Монако
|19
|1
|34
|Джанлуиджи Доннарумма
|ПСЖ
|19
|1
|35
|Флориан Сотока
|Ланс
|19
|1
|36
|Жонатан Клосс
|Марсель
|20
|1
|37
|Марвин Сенайя
|Страсбур
|20
|1