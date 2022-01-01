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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Лига 1 2026-2027 - тренеры

#
Тренер
Команда
1
Энрике Луис
ПСЖ
2
Фонсека Паулу
Лион
3
Женезио Бруно
Марсель
4
Луис Филипе
Монако
5
Комбуарэ Антуан
Париж
6
Анчелотти Давиде
Лилль
7
Топпмеллер Дино
Ланс
8
Пелиссье Кристоф
Осер
9
Киснорбо Патрик
Труа
10
Эз Франк
Ренн
11
Оливейра Уго
Страсбур
12
Лашуэр Жюльен
Брест
13
Дигар Дидье
Гавр
14
Панталони Оливье
Ницца
15
Аску Йенс Бертель
Тулуза
16
Дюже Александр
Анжер
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