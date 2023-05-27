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    «ПСЖ» выиграл 11-е чемпионство – это рекорд

    «ПСЖ» в 37-м, предпоследнем, туре Лиги 1 сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1). Это очко позволило парижанам досрочно стать чемпионами.

    Единственный гол «ПСЖ» забил Лионель Месси.

    «ПСЖ» стал чемпионом в пятый раз за последние шесть сезонов. Это 11-й титул для клуба – рекордный. Десять раз турнир выигрывал «Сент-Этьен».

    • Главный тренер Кристоф Гальтье вслед за «Лиллем» выиграл Лигу 1 и с «ПСЖ».
    • Он может покинуть клуб летом.
    • 2-е место досрочно занял «Ланс» и выступит в Лиге чемпионов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.05.2023 23:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2061

      almanev 1 час назад

      Господи, как стыдно было это прочесть... Какой нах Лион... Сент-Этьен выигрывал 10 раз, Лион - 7

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      Рейтинг: +9105

      vladik12 > almanev 58 минут назад

      Вижу, что уже поправили.

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