«ПСЖ» выиграл 11-е чемпионство – это рекорд

«ПСЖ» в 37-м, предпоследнем, туре Лиги 1 сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1). Это очко позволило парижанам досрочно стать чемпионами.
Единственный гол «ПСЖ» забил Лионель Месси.
«ПСЖ» стал чемпионом в пятый раз за последние шесть сезонов. Это 11-й титул для клуба – рекордный. Десять раз турнир выигрывал «Сент-Этьен».
- Главный тренер Кристоф Гальтье вслед за «Лиллем» выиграл Лигу 1 и с «ПСЖ».
- Он может покинуть клуб летом.
- 2-е место досрочно занял «Ланс» и выступит в Лиге чемпионов.
Источник: «Бомбардир»