На каких машинах ездят футболисты «ПСЖ»: самая дорогая у вратаря, ни разу не сыгравшего в этом сезоне

В соцсетях стало вирусным видео, на котором игроки «ПСЖ» уезжают с тренировочной базы.

Автор ролика указал, какой футболист на какой машине передвигается, и сколько стоит этот автомобиль.

Самым дорогим оказался Maserati, которым владеет вратарь парижан Серхио Рико. Кстати, у него в сезоне-2022/23 ноль сыгранных минут.

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