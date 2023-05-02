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    • На каких машинах ездят футболисты «ПСЖ»: самая дорогая у вратаря, ни разу не сыгравшего в этом сезоне

    На каких машинах ездят футболисты «ПСЖ»: самая дорогая у вратаря, ни разу не сыгравшего в этом сезоне

    В соцсетях стало вирусным видео, на котором игроки «ПСЖ» уезжают с тренировочной базы.

    Автор ролика указал, какой футболист на какой машине передвигается, и сколько стоит этот автомобиль.

    Самым дорогим оказался Maserati, которым владеет вратарь парижан Серхио Рико. Кстати, у него в сезоне-2022/23 ноль сыгранных минут.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.05.2023 18:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      ilinahah 16 часов назад

      Ребят, кто любит ставить. Это не реклама, а просто совет. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «Серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте.

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      Рейтинг: +12625

      Вомбат 2 мая, 20:06

      Там пальцы веером делать не принято. Вот и машины такие, что снаружи и не поймешь стоит она миллион или 20 тысяч. Никаких наворотов не видно, ни золотых ручек, ни инкрустаций брильянтами. Одно слово - Гейропа.

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      Рейтинг: +1288

      mama1991 2 мая, 18:47

      слабенько

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      Рейтинг: +1417

      Hoahin > mama1991 2 мая, 19:21

      Да, сразу видно нищуки. Мовсисян вон в Спартаке на Роллс-Ройсе за миллион долларов гонял, вот Мбаппе на своем мерсе за 100к евро обзавидовался бы.

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