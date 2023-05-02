На каких машинах ездят футболисты «ПСЖ»: самая дорогая у вратаря, ни разу не сыгравшего в этом сезоне

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В соцсетях стало вирусным видео, на котором игроки «ПСЖ» уезжают с тренировочной базы.
Автор ролика указал, какой футболист на какой машине передвигается, и сколько стоит этот автомобиль.
Самым дорогим оказался Maserati, которым владеет вратарь парижан Серхио Рико. Кстати, у него в сезоне-2022/23 ноль сыгранных минут.
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