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  • Карьера Сычева в «Марселе»: ради него отказался от киевского «Динамо», кормил Дрогба блинами и слушал «Калинку» от французских фанатов

Карьера Сычева в «Марселе»: ради него отказался от киевского «Динамо», кормил Дрогба блинами и слушал «Калинку» от французских фанатов

10 марта 2023, 13:14
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Дмитрий Сычев и «Локомотив» – это 267 матчей, 92 гола, по одному Кубку, Суперкубку России и чемпионству в РПЛ. Но последним клубом Сычева в России до «Локо» был «Спартак», после которого он на год перешел в «Марсель».

Как случился этот трансфер, чем он запомнился и что говорит о годе во Франции – в новом материале нашего сериала.

Сычев сбежал из «Спартака»: требовал расторжение контракта, договаривался с киевским «Динамо» и мог уйти в «Лацио»

Начало нулевых. Дмитрий Сычев – самый перспективный нападающий и один из лучших игроков страны, футболист «Спартака». Но после ЧМ-2002 идиллия в отношениях между Сычевым и «Спартаком» сломалась. Одна из причин – проблема с контрактом, Сычев получил не все деньги. Дальше – развитие событий:

  • Сычев покинул базу «Спартака» и оставил заявление на расторжение контракта;
  • Андрей Червиченко говорил: «Надеюсь, мне хватит здоровья и терпения, чтобы довести историю с Сычевым до логического завершения. Дабы другим неповадно было поступать так, как он»;
  • «Спартак» обратился в РФС – и тот забанил Сычева на четыре месяца. Он получил подъемные от клуба, мог тренироваться с любой командой и играть в товарищеских матчах. Но он не получал даже приглашение в сборную – Валерий Газзаев аргументировал это тем, что у него нет практики;
  • Червиченко, объясняя ситуацию с Сычевым, рассказывал: «К этой ситуации подходит пословица «Аппетит приходит во время еды». Аппетит этот, прежде всего, разыгрался у отца Дмитрия и его агента. Именно они подтолкнули игрока, чье имя стало известно благодаря нашему клубу, на столь неблаговидный поступок»;
  • Сам Сычев рассказывал: «С руководством [«Спартака»] были очень сложные отношения. Вообще я не собирался никуда уходить. В «Спартаке» все было идеально, все мне улыбались. Но, как говорится, жизнь заставила. Получилось уйти во Францию. Сейчас могу сказать, что ни о чем не жалею, потому что получил нереальный опыт: и в жизненном, и в футбольном, и в ментальном планах».

Позже Сычева спрашивали, скрывалась ли причина его ухода из «Спартака» в конфликте с Олегом Романцевым. Он говорил, что с Романцевым они разошлись мирно, что он ничего не решал – а если бы Романцев что-то решал, то остался бы в «Спартаке». Агент тоже хотел, чтобы Сычев и дальше играл за «Спартак».

Но Сычев не остался в «Спартаке» и даже некоторое время поддерживал форму с киевским «Динамо». И даже подписал предварительный контракт. «Динамо» позже после срыва трансфера говорило, что Сычев просил не разглашать этот факт. Бывший пресс-атташе «Спартака» Алексей Зинин говорил, что в клубе ничего не знали об этом – поэтому руководство продало его в «Марсель».

Сам Сычев о срыве перехода в «Динамо» рассказывал такое:

«И у них есть на это основания [обижаться на меня]. Вышло действительно нехорошо. Поверьте, я очень хотел играть в Киеве. Благодарен руководству клуба за то, что мне предоставили возможность тренироваться. Искренне переживаю, что все получилось так, как получилось. И приношу динамовцам свои извинения. Но поймите меня тоже: я принял решение уехать в «Марсель», поскольку контракт с этой командой сразу позволил мне играть. После всего, что со мной случилось, трудно было поступить иначе».

Сычев во Франции: тренер «Марселя» кричал от радости после трансфера, игра против сборной Франции, критика Дрогба

Несколько фактов о карьере Сычева во Франции:

  • 44 матча;
  • 7 голов. Сычев забивал «Аустрии», «Ницце», «Гавру», «Бастии», «Ле Ману», «Ленсу» и «Кретею»;
  • Ассист и 6 желтых карточек.

Главный тренер «Марселя» на тот момент Ален Перрен рассказывал: «Когда мне показали действия и статистику Дмитрия впервые, я не поверил свои глазам: по всем показателям это игрок топового уровня. Когда мне сказали, что «Марсель» заключил сделку со «Спартаком» и Сычев едет во Францию, я буквально кричал от радости».

Забивать Сычев начал не сразу во Франции – удалось отличиться к третьему туру. Перрен даже говорил, что у Сычева есть шанс стать лучшим бомбардиром во Франции, но мешает природная скромность.

Был и респекты со стороны. Обладатель «Золотого мяча-1991» Жан-Пьер Папен оценивал Сычева: «Мне кажется, Сычева ждет яркое будущее. Когда Дмитрий полностью акклиматизируется во Франции и наберет необходимые физические кондиции, он обещает стать героем Марселя. Возможно, это тот самый звездный нападающий, которого стадион «Велодром» ждет уже много лет».

Несколько историй из карьеры Сычева в «Марселе»:

• Играл против сборной Франции. Об этом рассказывал: «Яркий момент случился, когда я играл в «Марселе». Произошло землетрясение в Алжире, а Зинедин Зидан родом оттуда. Он решил организовать благотворительный матч в помощь жителям. На «Велодроме» выступали сборная Франции 1998 года (когда она выиграла чемпионат мира) и сам «Марсель».

Я был ошеломлен. Выходишь на поле, а там – Лоран Блан, Фабьен Бартез, Марсель Десайи… Все великие.

Очень стеснялся, чтобы подойти к Зидану и спросить у него майку. Меня прям колотило. Потом пересилил себя, спрашиваю на французском: «Можно ли получить вашу футболку, мсье Зинедин?» А он мне: «Давай по-русски, туда-сюда, вообще нормально!» В общем, у меня в коллекции теперь есть майка Зидана».

• Рассказывал много про ярких фанатов. Однажды они даже разместили флаг России на трибунах: «Естественно, я волновался. Когда шел к бровке от скамейки запасных, весь стадион вдруг начал петь «Калинку». Было неожиданно, но приятно».

Еще про фанатов было такое: «ни там жесткие. Выиграешь – сегодня будешь для них героем. Продуешь – держись. Когда один раз проиграли дома Парижу 0:3, убегали со стадиона: болельщики требовали расправы. На выезде с арены стояли две тысячи человек. Первым поехал массажист – его машину просто перевернули. Фанаты что-то кричали, требовали игроков. Испугались даже сотрудники службы безопасности и охраны. Нас пришлось выпускать через черный вход. Все машины в ряд выстроились и вылетали просто. Болельщики увидели это и всей толпой побежали к тому выходу. Я тогда так на газ нажимал! Страшно же было! Зато когда выигрывал, тебя на руках носили».

• Играл с Дрогба. Называл его большим профессионалом, но раскрывал и смешную сторону:

«Дрогба был веселым, улыбчивым, но не балагуром. Больше юморил и всех смешил Франк Лебеф. Они вместе с Бартезом над всеми прикалывались. Иногда, бывает, опаздываешь на тренировку, торопишься, быстрее надеваешь бутсы, а у тебя шнурки таким узлом завязаны, что их тупо не можешь развязать. Приходилось разрезать. Еще они постоянно вещи прятали, в сумки накладывали чего-нибудь. В раздевалке, например, лежат бананы. Они по-быстрому запихивали их тебе в сумку, а ты не замечаешь этого. Идешь потом и думаешь: «Чего так тяжело-то?» Открываешь – а там сюрприз».

Хотя был и конфликт с Дрогба, о нем Сычев вспоминал в интервью «Чемпионату»: «У нас случилась серия из трех поражений. Ничего криминального – матчи никто не сдавал. Просто то пропускали на последней минуте, то пенальти в наши ворота ставили. И вот однажды на выезде тренер предложил каждому высказать, в чeм проблемы команды. Мы сели за круглый стол ужинать, игроки по очереди вставали и довольно уныло что-то описывали. Вроде и по существу, но не переходя на личности. Дошло дело до Дрогба, а он встает и заявляет: «У нас три слабых звена!» И показывает на двух своих друзей и меня. «Они не выкладываются, а он голы не может забить». Два темнокожих парня как на него погнали: «Ты че? Что такое несешь?»

В том же интервью Сычев рассказывал, как кормил всю команду блинами с икрой (Дрогба съел больше всех) и как завершал карьеру в «Марселе». Он сильно скучал по России и согласился на вариант с «Локомотивом», когда туда пришли Семин и Филатов. Матч с «Лансом» был последним для Сычева в «Марселе» и первым для нового тренера Жозе Аниго. Аниго на одной из пресс-конференций честно сказал, что не видит Сычева в команде. А Сычев забил «Лансу» и вспоминал такое:

«Я разворачиваюсь и, чуть ли не падая, мяч в ворота заношу. 3:2! Все беснуются, куча мала. Я к тренеру подхожу: «Коуч, это для тебя». Ну у человека ведь первый матч, я поздравил Аниго без лишнего умысла. А он на радостях так воспрял, что понесся сразу к президенту: «Не отдавайте Сычева». Президент говорит: «Жозе, прости, но мы его уже продали. Ты же сам сказал, что он тебе не нужен». Мне это потом переводчик рассказал, было смешно».

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Кто станет чемпионом РПЛ в этом сезоне?

Текст: Илья Егоров

Фото: соцсети Дмитрия Сычева, Russian Look, Keystone Press Agency/Global Look Press, ютуб-канал РПЛ

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Россия Локомотив Спартак Марсель Дрогба Дидье Сычев Дмитрий Семин Юрий Романцев Олег Червиченко Андрей
Комментарии (3)
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Figo777
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Крутой был игрок! Кумир многих, жалко не добился больших высот...
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Sedoi_Goblin
1678459952
Травма в матче с Рубином.. И все,привет семье...
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