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    Однажды Титов был близок к трансферу в «Баварию»: сделку организовывал агент Роналдо, Аленичев переводил, но «Спартак» все сорвал

    Дисклеймер: Привет, это «Бомбардир». И мы рады сообщить о запуске нашего еженедельного ретро-сериала про памятные моменты из истории российского футбола. Вы можете в комментариях предлагать свои моменты и сюжеты, на которые мы можем написать – а мы обязательно рассмотрим ваши пожелания. В первой серии мы расскажем, как Егор Титов был близок к «Баварии».

    Шел 2000-й год. Егор Титов на тот момент был лидером «Спартака» и вместе с клубом уже пять раз взял чемпионство. К Титову было много внимания со стороны иностранных клубов. Одной из заинтересованных в Титове команд был «Бавария», но трансфер туда сорвался.

    Трансфер Титова хотел организовать агент Роналдо – он созванивался и предлагал контракт на 1,5 млн в год

    Джованни Бранкини – видный агент в мире футбола. Сейчас он сотрудничает с достаточно популярными игроками: Маттиа Де Шильо, Дуглас Коста, Фернандиньо и т.д. Раньше – разброс по звездам был сильно выше. Например, одним из клиентов был Роналдо. По некоторым другим сделкам Бранкини выступал посредником. Он хотел поучаствовать и в переезде Егора Титова в Бундеслигу.

    Дальше – истории из интервью бывшего пресс-атташе «Спартака» Алексея Зинина:

    • «У Титова был общий агент с Роналдо – итальянец Бранкини. Аленичев их познакомил. Бранкини говорил Егору: «В твои российские дела не лезу, а в Европе пробью классный контракт и хороший клуб». Позже, когда я ездил в «Милан» на стажировку, узнал, что итальянцы Титова очень хотели. Вели года полтора – шел в их списках под первым номером».

    • «Руя Кошту [взяли в «Милан» вместо Титова]. По стечению обстоятельств. Кошта был в шорт-листе под четвертым номером, но у президента «Фиорентины» возникли финансовые сложности. Его друг Берлускони решил помочь – и купить Кошту. Я тогда еще не работал в «Спартаке», но ситуацию знаю с трех сторон. От «Баварии» в клуб пришла официальная бумага с предложением. «Спартак» ответил: не устраивает. Выставил другую цифру. «Бавария» согласилась, прислала факс. «Спартак» какое-то время не выходил на связь, потом запросил новую сумму – больше прежней. Это повторялось несколько раз».

    • «В «Спартаке» Титов получал 10 тысяч долларов в месяц. Бранкини позвонил: «Тебя полтора миллиона в год устроит?» Егор ответил: «Устроят любые деньги, я хочу играть в футбол на другом уровне». У него вещи были собраны, должен был лететь в Мюнхен! Но все сорвалось. «Спартак» так себя вел, что «Бавария» передала Бранкини: мы сделали все возможное. На этом финиш, переходим к запасному варианту. Купили Баллака из «Байера» за 7 миллионов. За Егора готовы были заплатить то ли 25, то ли 30».

    Что об этом трансфере говорил Титов: он познакомился с Бранкини на отпуске в Милане, Аленичев позже был его переводчиком

    Здесь мы дадим фрагмент из книги Титова «Спартак» – наше все». Титов аккуратно рассказывал об интересе к нему со стороны топовых клубов Европы: «Реал», «Аякс», «Арсенал». Титов был в списке неприкасаемых Олега Романцева, но боссы других клубов активно желали купить его себе. Тогда же, в 2000 году, произошла первая встреча Титова с агентом Бранкини. Это случилось в Милане, когда Титов приехал туда в отпуск. После встречи с семьей Андрея Шевченко он и познакомился с агентом Бранкини.

    Этот момент Титов хорошо описал в автобиографии:

    «Несколько месяцев спустя, когда в рядах сборной я находился на базе в Тарасовке, Димка Аленичев разыскал меня на улице и позвал в номер: пойдем, сейчас тебе Бранкини будет звонить. Действительно, почти тут же раздался звонок. Дима взял на себя роль переводчика и посредника в переговорах. Суть была в том, что Бранкини посчитал: час для отъезда пробил, и намеревался обговорить со мной финансовые условия. Когда Алень мне перевел: «Тебя устроит оклад в пределах одного миллиона пятисот тысяч долларов в год?», я, изумившись, естественно, согласно кивнул. В «Спартаке» я тогда получал в десятки раз меньше.

    Итальянец достаточно быстро достиг договоренности по всем вопросам с боссами «Баварии». Немцы официально предложили «Спартаку» 18 миллионов долларов. Наши подняли сумму до 22 миллионов. Немцы согласились. Но спартаковским руководителям и этого показалось мало, в ход пошли совершенно запредельные цифры. Педантичных немцев такое «странное» отношение русских смутило, и они предпочли без особых проблем взять у «Байера» Баллака.

    Итальянец достаточно быстро достиг договоренности по всем вопросам с боссами «Баварии». Немцы официально предложили «Спартаку» 18 миллионов долларов. Наши подняли сумму до 22 миллионов. Немцы согласились. Но спартаковским руководителям и этого показалось мало, в ход пошли совершенно запредельные цифры. Педантичных немцев такое «странное» отношение русских смутило, и они предпочли без особых проблем взять у «Байера» Баллака.

    Помню тот день, когда руководство «Баварии» должно было вылететь в Москву. Бранкини намеревался примчаться следом из Италии. Нужна была лишь отмашка от «Спартака», но ее все не было.

    Думал, вот сейчас мне скажут: «Егор, пулей приезжай в офис». Через несколько дней надежда иссякла, и я приложил немало сил к тому, чтобы у меня в душе не поселилось разрушительное чувство разочарования. Было нелегко. Свой шанс перебраться в другое измерение я упустил. Вернее сказать, не получил его вовсе.

    Единственное, что можно было сделать, – по примеру Димы Аленичева напрямую договориться с заграничным клубом и поставить Романцева перед фактом: я уезжаю, и вы меня не удержите! Но я был на это не способен. Олег Иванович с 18 лет в меня душу вкладывал, делал на меня ставку, и больше всего на свете я боялся его подвести. Я несколько раз представлял себе, как приду к нему и скажу: «Хочу уехать». Тут же задавал себе вопрос: а смогу ли я посмотреть Иванычу в глаза? На этом тема о загранице исчерпывалась».

    Что о сорвавшемся трансфере говорит «Бавария»: подробности рассказывал Франц Беккенбауэр

    В одном из своих интервью – «Советскому спорту» от 2001 года – Беккенбауэр подтвердил историю про завышенную цену, которую требовал «Спартак». Но дальше версия несколько отличается:

    «Зимой с нами через фирму «Совинтерспорт» вел переговоры «Спартак», предложивший купить Титова. Мы уважаем и ваш лучший клуб, и его капитана, но у нас не было планов заплатить 20 миллионов за Титова. Возможно, Титов и стоит таких денег, но пусть их заплатит какой-нибудь другой клуб, а мы своим маркам нашли другое применение – за 12 миллионов купили трех футболистов, которые, на наш взгляд, не уступают Титову. Это Писарро и братья Ковачи. А 8 миллионов, которые остались от несостоявшейся сделки со «Спартаком», мы потратили на дополнительные премии футболистам, работникам клуба и на детско-юношескую школу».

    Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?

    Текст: Илья Егоров

    Фото: Russian Look/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    25.02.2023 13:25
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2237

      alefreddy 25 февраля, 15:52

      игрок отличный но бромонтан погубил карьеру.Причем обвинили врача Спартака

      0
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      Рейтинг: +420

      НикКин 25 февраля, 15:34

      Я тоже мог однажды перейти в Барселону но я не пошел потому что они меня не позвали епть вот как то так )))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +968

      Конопляных дел мастер 25 февраля, 13:40

      Фантазии накрыли стареющего бромонтанщика.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +167

      odessakmv 25 февраля, 12:45

      жаль, мог проявить себя и не только он из того Спартака

      0
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    • ...
      Рейтинг: +942

      SLADE2019 25 февраля, 11:02

      Да не Спартак все сорвал, а конкретно Романцев. Именно он виновник не состоявшегося перехода. И не только Титова.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2237

      alefreddy > SLADE2019 25 февраля, 15:55

      не забудь про бромонтан я это знаю не по наслышке

      0
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 25 февраля, 10:51

      Спердяк - это же свини. Это все знают!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1145

      Suvorov51 24 февраля, 18:37

      Очень жаль, хороший был игрок, после его только Аршавин поиграл на уровне, а всё остальное только чувства

      0
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      Рейтинг: +13595

      Алексей З 24 февраля, 15:38

      Объясните , ну для чего вспоминать дела давно минувших дней ?
      Пошли Еврокубки, матчи Кубка станы, жеребьёвка ЛЕ, а мы всё Титова вспоминаем 20 лет назад.
      Застой в мозгах ?

      0
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      Рейтинг: +344

      dragoff > Алексей З 24 февраля, 16:40

      А ты подумай, зачем тогда вообще начинать эти Еврокубки, матчи Кубка страны, жеребьевку ЛЕ, если потом никто не будет даже это вспоминать, как «дела давно минувших ней»? Лично мне, как человеку очень любившему тот период в истории Спартака, было очень интересно это прочесть. Учитывая, что в те времена, получать информацию было в разы сложнее. Приходилось каждый месяц бегать в палатку за свежими выпусками журналов Спорт Экспрессом или World Soccer))) И сейчас кажется, что ничто не повторит того кайфа, от прочтения «от корки до корки»))))

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      Рейтинг: +5982

      AtticusFinch > Алексей З 24 февраля, 19:26

      ну я например не болельщик Спартака, а с удовольствием прочитал...помню ту историю, и нам ваще никто ни хера толком не рассказал, что произошло...теперь хоть свет пролили

      2
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      Рейтинг: +13595

      Алексей З > dragoff 24 февраля, 19:29

      Если так интересуешься Спартаком, то историю "попытки" продажи Титова мог давно узнать из разных источников. Абрамов вообще всё подробно изложил.
      Хватит жить прошлым, когда много интересного в настоящем.

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      Рейтинг: +13595

      Алексей З > AtticusFinch 24 февраля, 19:31

      Ты уверен , что здесь правду "пролили" ?

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      Рейтинг: +5982

      AtticusFinch > Алексей З 24 февраля, 19:34

      Ну ВЫ ЗНАЕТЕ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ Я ЕЁ И ТАК ЧИТАЛ В ТО ВРЕМЯ В ЖУРНАЛЕ"ФУТБОЛ" Так что я наверно немного слукавил, о том, что свет пролили - только тогда сумма была 20 -ка, интересно кто завышал цену и зачем, как вы считаете? не хотели отпускать или хотели много больше срубить бабла?

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      Рейтинг: +13595

      Алексей З > AtticusFinch 24 февраля, 21:10

      Наверно второе. Жадность. Ну не стоил Титов столько денег. Мутное время.

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      Рейтинг: +5982

      AtticusFinch > Алексей З 24 февраля, 21:13

      я хоть и недолюбливал тогда Спартак, но когда Невио Скала не купил Ривалдо в 2002 по-моему, и сказал - у нас есть Титов, а Титова не забрала другая суперкоманда из Европы...раздосадован был...Ривалдо в Спартаке... это ж просто обалдеть можно было тогда

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      Рейтинг: +13595

      Алексей З > AtticusFinch 24 февраля, 21:21

      Ну что сейчас об этом говорить.
      Правду никто не знает , а слухи что комментировать.
      Вспомните разницу бабушки с дедушкой.

      0
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      ...
      Рейтинг: +699

      Илья Егоров > Алексей З 25 февраля, 10:42

      Добрый день. Мы искренне рады, что вы помните ту историю и помните главные победы давно ушедших лет. Но есть категории пользователей, которые: а) Были слишком молоды и не знают эти моменты; б) Помнят, но с удовольствием обновят их в памяти.

      3
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      Рейтинг: +8892

      vladik12 24 февраля, 14:06

      "Помнишь Егора? Все думали, парень порядочный.
      А оказалось, он еще тот человек".

      Как пел спартаковский певец-вратарь Зуев).

      2
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      Рейтинг: +2237

      alefreddy 24 февраля, 13:48

      версии разные но бромонтан помешал

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      Рейтинг: +882

      kliker > alefreddy 26 февраля, 22:18

      Чему он мог помешать, если бромантаном кормили Спартак через три года после этой истории, когда уже ушёл Романцев, при Черве и Чернышове?
      Вякнул глупость один раз, но тебе мало, ты три раза её озвучил.

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