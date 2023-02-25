Однажды Титов был близок к трансферу в «Баварию»: сделку организовывал агент Роналдо, Аленичев переводил, но «Спартак» все сорвал

Дисклеймер: Привет, это «Бомбардир». И мы рады сообщить о запуске нашего еженедельного ретро-сериала про памятные моменты из истории российского футбола. Вы можете в комментариях предлагать свои моменты и сюжеты, на которые мы можем написать – а мы обязательно рассмотрим ваши пожелания. В первой серии мы расскажем, как Егор Титов был близок к «Баварии».

Шел 2000-й год. Егор Титов на тот момент был лидером «Спартака» и вместе с клубом уже пять раз взял чемпионство. К Титову было много внимания со стороны иностранных клубов. Одной из заинтересованных в Титове команд был «Бавария», но трансфер туда сорвался.

Трансфер Титова хотел организовать агент Роналдо – он созванивался и предлагал контракт на 1,5 млн в год

Джованни Бранкини – видный агент в мире футбола. Сейчас он сотрудничает с достаточно популярными игроками: Маттиа Де Шильо, Дуглас Коста, Фернандиньо и т.д. Раньше – разброс по звездам был сильно выше. Например, одним из клиентов был Роналдо. По некоторым другим сделкам Бранкини выступал посредником. Он хотел поучаствовать и в переезде Егора Титова в Бундеслигу.

Дальше – истории из интервью бывшего пресс-атташе «Спартака» Алексея Зинина:

• «У Титова был общий агент с Роналдо – итальянец Бранкини. Аленичев их познакомил. Бранкини говорил Егору: «В твои российские дела не лезу, а в Европе пробью классный контракт и хороший клуб». Позже, когда я ездил в «Милан» на стажировку, узнал, что итальянцы Титова очень хотели. Вели года полтора – шел в их списках под первым номером».

• «Руя Кошту [взяли в «Милан» вместо Титова]. По стечению обстоятельств. Кошта был в шорт-листе под четвертым номером, но у президента «Фиорентины» возникли финансовые сложности. Его друг Берлускони решил помочь – и купить Кошту. Я тогда еще не работал в «Спартаке», но ситуацию знаю с трех сторон. От «Баварии» в клуб пришла официальная бумага с предложением. «Спартак» ответил: не устраивает. Выставил другую цифру. «Бавария» согласилась, прислала факс. «Спартак» какое-то время не выходил на связь, потом запросил новую сумму – больше прежней. Это повторялось несколько раз».

• «В «Спартаке» Титов получал 10 тысяч долларов в месяц. Бранкини позвонил: «Тебя полтора миллиона в год устроит?» Егор ответил: «Устроят любые деньги, я хочу играть в футбол на другом уровне». У него вещи были собраны, должен был лететь в Мюнхен! Но все сорвалось. «Спартак» так себя вел, что «Бавария» передала Бранкини: мы сделали все возможное. На этом финиш, переходим к запасному варианту. Купили Баллака из «Байера» за 7 миллионов. За Егора готовы были заплатить то ли 25, то ли 30».

Что об этом трансфере говорил Титов: он познакомился с Бранкини на отпуске в Милане, Аленичев позже был его переводчиком

Здесь мы дадим фрагмент из книги Титова «Спартак» – наше все». Титов аккуратно рассказывал об интересе к нему со стороны топовых клубов Европы: «Реал», «Аякс», «Арсенал». Титов был в списке неприкасаемых Олега Романцева, но боссы других клубов активно желали купить его себе. Тогда же, в 2000 году, произошла первая встреча Титова с агентом Бранкини. Это случилось в Милане, когда Титов приехал туда в отпуск. После встречи с семьей Андрея Шевченко он и познакомился с агентом Бранкини.

Этот момент Титов хорошо описал в автобиографии:

«Несколько месяцев спустя, когда в рядах сборной я находился на базе в Тарасовке, Димка Аленичев разыскал меня на улице и позвал в номер: пойдем, сейчас тебе Бранкини будет звонить. Действительно, почти тут же раздался звонок. Дима взял на себя роль переводчика и посредника в переговорах. Суть была в том, что Бранкини посчитал: час для отъезда пробил, и намеревался обговорить со мной финансовые условия. Когда Алень мне перевел: «Тебя устроит оклад в пределах одного миллиона пятисот тысяч долларов в год?», я, изумившись, естественно, согласно кивнул. В «Спартаке» я тогда получал в десятки раз меньше.

Итальянец достаточно быстро достиг договоренности по всем вопросам с боссами «Баварии». Немцы официально предложили «Спартаку» 18 миллионов долларов. Наши подняли сумму до 22 миллионов. Немцы согласились. Но спартаковским руководителям и этого показалось мало, в ход пошли совершенно запредельные цифры. Педантичных немцев такое «странное» отношение русских смутило, и они предпочли без особых проблем взять у «Байера» Баллака.

Итальянец достаточно быстро достиг договоренности по всем вопросам с боссами «Баварии». Немцы официально предложили «Спартаку» 18 миллионов долларов. Наши подняли сумму до 22 миллионов. Немцы согласились. Но спартаковским руководителям и этого показалось мало, в ход пошли совершенно запредельные цифры. Педантичных немцев такое «странное» отношение русских смутило, и они предпочли без особых проблем взять у «Байера» Баллака.

Помню тот день, когда руководство «Баварии» должно было вылететь в Москву. Бранкини намеревался примчаться следом из Италии. Нужна была лишь отмашка от «Спартака», но ее все не было.

Думал, вот сейчас мне скажут: «Егор, пулей приезжай в офис». Через несколько дней надежда иссякла, и я приложил немало сил к тому, чтобы у меня в душе не поселилось разрушительное чувство разочарования. Было нелегко. Свой шанс перебраться в другое измерение я упустил. Вернее сказать, не получил его вовсе.

Единственное, что можно было сделать, – по примеру Димы Аленичева напрямую договориться с заграничным клубом и поставить Романцева перед фактом: я уезжаю, и вы меня не удержите! Но я был на это не способен. Олег Иванович с 18 лет в меня душу вкладывал, делал на меня ставку, и больше всего на свете я боялся его подвести. Я несколько раз представлял себе, как приду к нему и скажу: «Хочу уехать». Тут же задавал себе вопрос: а смогу ли я посмотреть Иванычу в глаза? На этом тема о загранице исчерпывалась».

Что о сорвавшемся трансфере говорит «Бавария»: подробности рассказывал Франц Беккенбауэр

В одном из своих интервью – «Советскому спорту» от 2001 года – Беккенбауэр подтвердил историю про завышенную цену, которую требовал «Спартак». Но дальше версия несколько отличается:

«Зимой с нами через фирму «Совинтерспорт» вел переговоры «Спартак», предложивший купить Титова. Мы уважаем и ваш лучший клуб, и его капитана, но у нас не было планов заплатить 20 миллионов за Титова. Возможно, Титов и стоит таких денег, но пусть их заплатит какой-нибудь другой клуб, а мы своим маркам нашли другое применение – за 12 миллионов купили трех футболистов, которые, на наш взгляд, не уступают Титову. Это Писарро и братья Ковачи. А 8 миллионов, которые остались от несостоявшейся сделки со «Спартаком», мы потратили на дополнительные премии футболистам, работникам клуба и на детско-юношескую школу».

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?

Текст: Илья Егоров

Фото: Russian Look/Global Look Press