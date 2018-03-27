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    Жан-Пьер Папен

    Тренер
    Имя Жан-Пьер
    Фамилия Папен
    Гражданство Франция
    Дата рождения 5 ноября 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ланс 5 2 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.11.2007 Метц 1 : 2 Ланс
    24.11.2007 Ланс 1 : 1 Лорьян
    23.01.2008 Валансьен 1 : 2 Ланс
    16.03.2008 Ланс 3 : 3 Марсель
    12.04.2008 Лорьян 1 : 0 Ланс
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