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Папен: «Россия входит в топ-10 сборных мира»

27 марта 2018, 06:54
19

Бывший нападающий сборной Франции, обладатель «Золотого мяча» 1991 года Жан-Пьер Папен считает, что национальная команда России входит в топ-10 сборных мира.

Товарищеский матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Сейчас Россия занимает 63-е место в мировом рейтинге ФИФА. Справедливо?

– Меня не интересуют рейтинги. Что это такое? Просто статистика, которая не отражает реального положения дел. А на самом деле все иначе.

– Думаете, наша сборная входит в топ-30 или в топ-40 в мире?

– Я думаю, в топ-10.

– Вы думаете о сборной России лучше, чем мы сами.

– Вот увидите, на чемпионат мира выступит команда, которую вы раньше не видели. Домашние турниры творят чудеса со многими сборными. Поверьте мне, я помню, что было в 1998 году, когда Франция уступала в товарищеских матчах, но стала лучшей на планете, разгромив в финале Бразилию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Папен Жан-Пьер
Комментарии (19)
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Nerlinger
1522125932
С какой стороны??? Интересно
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kykyi
1522126062
Папена понять можно, иначе не престижно будет обыгрывать команду из 3 го десятка, а ещё не дай бог ничья.
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Danish Dynamite
1522127721
В мире сейчас по классу резко выделяются 7-8 сборных: Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Германия, с натяжкой можно Италию, Англию и Португалию. Это монстры, фавориты всегда и везде. Все остальные, в том числе эта хвалёная Бельгия или Уругвай, легко могут преподнести "сюрприз" в любую сторону. Так что в чём-то Папен и прав.
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Dominator777
1522128156
Высказывание не в обиду хозяевам ЧМ 2018, не связанное с силой и мастерством нашей сборной.
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fanchik
1522134550
Папен кажется был в свое время бомбардиром,но прошло время и возраст перевалил за 50, а впечатление в мыслях живет прошлым, раз сборную России относит к топ-10.По скромней надо преувеличивать уважаемый "Папен-Мамен"
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mihail200606
1522137774
Эти люди,которые сборную рф хвалят и говорят ей комплименты, дебилы? Или просто прикалываются...
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Чикомас
1522138984
Угу...Так и есть. А если кто сомневается, пусть пересмотрит игру Россия-Бразилия...
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OfaZavr
1522139853
да чего уж там в топ-5))
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kaa-71
1522141839
Ай да красава )))
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zigbert
1522223305
Это всего лишь версия Папена.
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