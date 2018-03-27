Папен: «Россия входит в топ-10 сборных мира»

Бывший нападающий сборной Франции, обладатель «Золотого мяча» 1991 года Жан-Пьер Папен считает, что национальная команда России входит в топ-10 сборных мира.

Товарищеский матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Сейчас Россия занимает 63-е место в мировом рейтинге ФИФА. Справедливо?

– Меня не интересуют рейтинги. Что это такое? Просто статистика, которая не отражает реального положения дел. А на самом деле все иначе.

– Думаете, наша сборная входит в топ-30 или в топ-40 в мире?

– Я думаю, в топ-10.

– Вы думаете о сборной России лучше, чем мы сами.

– Вот увидите, на чемпионат мира выступит команда, которую вы раньше не видели. Домашние турниры творят чудеса со многими сборными. Поверьте мне, я помню, что было в 1998 году, когда Франция уступала в товарищеских матчах, но стала лучшей на планете, разгромив в финале Бразилию.