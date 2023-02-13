Джибриль Сиссе назвал своего футбольного кумира

Бывший нападающий «Кубани» Джибриль Сиссе рассказал, кто является его кумиром среди футболистов.

«Жан-Пьер Папен, для меня нет и не было никого лучше.

Возможно, ван Бастен может с ним сравниться. Но для меня лучшим является Жан-Пьер и никто другой. Он по-прежнему мой кумир», – заявил Сиссе.

Папен – обладатель «Золотого мяча» 1991 года.

Он выигрывал ЛЧ с «Миланом», Кубок УЕФА с «Баварией» и бронзу ЧМ-1986 со сборной Франции.

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