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    Джибриль Сиссе назвал своего футбольного кумира

    Бывший нападающий «Кубани» Джибриль Сиссе рассказал, кто является его кумиром среди футболистов.

    «Жан-Пьер Папен, для меня нет и не было никого лучше.

    Возможно, ван Бастен может с ним сравниться. Но для меня лучшим является Жан-Пьер и никто другой. Он по-прежнему мой кумир», – заявил Сиссе.

    • Папен – обладатель «Золотого мяча» 1991 года.
    • Он выигрывал ЛЧ с «Миланом», Кубок УЕФА с «Баварией» и бронзу ЧМ-1986 со сборной Франции.

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    Источник: Telefoot

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