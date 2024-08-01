Тренер «Коломны» объяснил унизительное поражение от «Амкала» в Фонбет Кубке России

Главный тренер «Коломны» Александр Куранов прокомментировал результат матча с «Амкалом».

Команды встречались в 1-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

Медийный клуб разгромил соперника со счетом 8:1.

– Много разговоров о том, что игра могла носить нечестный характер. Будете разбираться?

– Тут не идeт речи о нечестном характере матча. У нас три дня назад была тяжeлая игра в Туле. Остались вдесятером, все силы отдали.

У многих футболистов было травмы. Они начинали играть на травмах и не смогли в полной мере продолжать динамично игру.

Не каждый привык к психологическому давлению. У нас молодые ребята… Когда трибуны с поддержкой, громкие речeвки – всe наслоилось. Немножко не справились ребята.