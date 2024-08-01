⚡ Фонбет Кубок России. «Амкал» разнес «Коломну» из Второй лиги – 8:1!

Медийный клуб «Амкал» мощно стартовал в Пути регионов Фонбет Кубка России.

Команда из МФЛ уничтожила «Коломну» из Второй лиги, забив в ворота соперника восемь голов.

Степан Костюков сделал хет-трик, в активе Давида Агекяна дубль.

В следующей стадии турнира «Амкал» встретится с «Велесом».

Россия. Кубок. Путь регионов. 1-й раунд

Амкал (Москва) – Коломна – 8:1 (5:0)

Голы: 1:0 – Костюков, 12; 2:0 – Маврин, 18; 3:0 – Пичугин, 33; 4:0 – Костюков, 40; 5:0 – Костюков, 44; 6:0 – Имаев, 47; 7:0 – Агекян, 55; 7:1 – Тетeркин, 65; 8:1 – Агекян, 69.