Кто такой сын Неймара: полный блондин, пока не занимается футболом, но уже болеет за «Сантос»

Неймар стал отцом в 19 лет.

Открываем соцсети Неймара и видим большой разброс по тематике постов. Вот – фото из карьеры в «ПСЖ». Вот – компьютерные игры. Вот – что-то из рекламы. Но есть еще отдельная категория постов – с маленьким пареньком. Вот они:

Это его сын Дэви Лука. Раньше он был милым пухляшом. Сейчас – чуть вырос и мечтает о карьере футболиста.

Кто мать сына Неймара

Ее зовут Каролина Дантас, она – школьная подруга Неймара. Пара была вместе несколько лет, а в 2011-м (на тот момент Неймару было 19) у них родился сын, которого они назвали Дэви. Имя – желание Каролины, Неймар в одном интервью говорил: «Я не был против. Мне нравилось имя Дэви. Оно мягкое и ласковое».

Дэви Лука похож на маму, от нее ему достался тон кожи, цвет волос, разрез глаз. От Неймара – лишь цвет глаз. Одно время это была чуть ли не любимая тема шуток хейтеров игрока. На это он отвечал спокойно: «Я не смотрю на дураков. Если бы я обращал внимание на каждый гневный комментарий в интернете, то давно бы сошел с ума».

Пара рассталась практически сразу же после рождения Дэви – формально в Барселону Неймар уехал в статусе холостяка. Но Неймар всегда поддерживал отличные отношения с Каролиной – это сильно упрощало их совместное воспитание сына. Он часто забирает Дэви к себе в гости или приезжает к нему в Сан-Паулу. Про сына и Неймара Каролина говорит:

«Мы отлично общаемся с Неймаром, можно сказать, что сейчас у нас просто прекрасные дружеские отношения. Неймар – хороший отец. Мы хорошо общаемся, и это улучшает настроение Дэви».

Будет ли сын Неймаром футболистом

Пока трудно сказать. У Неймара был лишь один короткий комментарий по этому поводу: «Для него открыты все дороги. Я не буду навязывать ему свои интересы. Если Дэви захочет стать игроком, я буду очень рад и помогу ему во всем. Если нет, то помогу ему реализоваться в другой области».

Зато Дэви Лука уже показал, за какую команду болеет – «Сантос», в которой когда-то начинал карьеру его отец.

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