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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кто такой сын Неймара: полный блондин, пока не занимается футболом, но уже болеет за «Сантос»


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    Голосов: 7
    04.03.2023 20:07
    Неймар стал отцом в 19 лет.

    Открываем соцсети Неймара и видим большой разброс по тематике постов. Вот – фото из карьеры в «ПСЖ». Вот – компьютерные игры. Вот – что-то из рекламы. Но есть еще отдельная категория постов – с маленьким пареньком. Вот они:

    Это его сын Дэви Лука. Раньше он был милым пухляшом. Сейчас – чуть вырос и мечтает о карьере футболиста.

    Кто мать сына Неймара

    Ее зовут Каролина Дантас, она – школьная подруга Неймара. Пара была вместе несколько лет, а в 2011-м (на тот момент Неймару было 19) у них родился сын, которого они назвали Дэви. Имя – желание Каролины, Неймар в одном интервью говорил: «Я не был против. Мне нравилось имя Дэви. Оно мягкое и ласковое».

    Дэви Лука похож на маму, от нее ему достался тон кожи, цвет волос, разрез глаз. От Неймара – лишь цвет глаз. Одно время это была чуть ли не любимая тема шуток хейтеров игрока. На это он отвечал спокойно: «Я не смотрю на дураков. Если бы я обращал внимание на каждый гневный комментарий в интернете, то давно бы сошел с ума».

    Пара рассталась практически сразу же после рождения Дэви – формально в Барселону Неймар уехал в статусе холостяка. Но Неймар всегда поддерживал отличные отношения с Каролиной – это сильно упрощало их совместное воспитание сына. Он часто забирает Дэви к себе в гости или приезжает к нему в Сан-Паулу. Про сына и Неймара Каролина говорит:

    «Мы отлично общаемся с Неймаром, можно сказать, что сейчас у нас просто прекрасные дружеские отношения. Неймар – хороший отец. Мы хорошо общаемся, и это улучшает настроение Дэви».

    Будет ли сын Неймаром футболистом

    Пока трудно сказать. У Неймара был лишь один короткий комментарий по этому поводу: «Для него открыты все дороги. Я не буду навязывать ему свои интересы. Если Дэви захочет стать игроком, я буду очень рад и помогу ему во всем. Если нет, то помогу ему реализоваться в другой области».

    Зато Дэви Лука уже показал, за какую команду болеет – «Сантос», в которой когда-то начинал карьеру его отец.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: соцсети Неймара
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 13 марта, 16:26

      Номарльный паренек этот сын неймара, может заниматься в будущем чем угодно с такми батей, хоть футболом, хоть вс. жизнь на пляже с коктельчиками

      0
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      Рейтинг: +641

      _MATRIX_ 4 марта, 22:07

      У Неймара явно **** черты (мулат на 1/2 или 1/4), а пацан явно белый. Поэтому Неймар не биологический отец этого Дэви.

      0
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      Рейтинг: +64

      Ольгерт > _MATRIX_ 5 марта, 09:21

      Если родители Неймара черные, то сын точно не его. Если родители черные и белые, то возможен вариант с белым сыном. Надо смотреть по генотипам. Главное, что он признал его сыном и воспитывает как сына. Остальное дело генетиков и ДНК. Как-то так

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      Рейтинг: +641

      _MATRIX_ > Ольгерт 5 марта, 12:51

      Нет. Белый сын не может появиться пусть даже у частично черного родителя (будь то отец или мать). Это невозможно.

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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ > _MATRIX_ 5 марта, 14:03

      Ты серьезно думаешь, что за столько лет хейта со стороны недоброжилателей Неймар не начал сомневаться и не сделал ДНК (возможно тайно)???

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      Рейтинг: +641

      _MATRIX_ > АртурZaСМ 5 марта, 22:57

      Сделал. Наверное. Но не станет же он признаваться в том, что биологический отец не он, даже если делал ДНК-анализ.

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto > _MATRIX_ 12 марта, 19:32

      да????? а как же те дети олимпиады 80? которые родились у нас мулатами....или полностью черными? у мен в доме жил брат с сестрой, ну не прям черные ну сильные мулаты и африканские черты, мы с ним когда в баню заходим все в шоке))))но как только он начинает говорить на чистом русском все сразу успокаиваться) когда он в парилки орет : Поддай жару папаша!!!! все ржут))))

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      Рейтинг: +641

      _MATRIX_ > Benifacto 12 марта, 20:55

      Если мулаты, значит, у них в роду есть ****. На 1/4, 1/8, 1/16 и т.д., но есть.

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto > _MATRIX_ 12 марта, 21:16

      слушай ну я учился на медбрата, есть рецессивный ген и есть доминантный....у кого из родителей какой сильней тот и выигрывает....тут может у его сына родиться мулат как бы....это по моему даже биология 7-9 класс не помню, пестики тычинки, как цветы, овощи и фрукты культивируют, например)скрещивание выдает свои признаки иногда через поколение....а на 4м можно самому формировать по результатам родителей и предков, зная исходные о рецессивном и доминантном гене.....как то так на примере растений))))

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      _MATRIX_ > Benifacto 12 марта, 21:28

      Есть такой момент с генами, но всё это маловероятно. Скорее всего, это не его сын.

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      Benifacto > _MATRIX_ 12 марта, 21:31

      думай так....но если глаза и паводки бати, то Мама с Папой Неймара ему об этом сказали уже)

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      _MATRIX_ > Benifacto 14 марта, 17:03

      При чём тут повадки? Тут всё, как говорится, налицо.

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