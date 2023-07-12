У нового клуба Кузяева есть много общего с Петербургом: три удивительных факта

А в самом Петербурге везде слышно "гав...р-р-р..."
Полузащитник Далер Кузяев подписал двухлетний контракт с новичком французской Лиги 1 «Гавром». Болельщики сразу заметили, что у нового клуба игрока есть связь с Санкт-Петербургом, где Далер провел последние шесть лет.
Во-первых, стадион и офис «Гавра» располагаются на Ленинградском бульваре – улица действительно названа в честь города на Неве.
Во-вторых, 169-тысячный Гавр с 1967 года – официальный побратим Санкт-Петербурга.
В-третьих, в Гавре, как и в Петербурге, есть Кронштадская улица и площадь.
- «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
- Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).
- Сезон Лиги 1 стартует в августе.
Фото: Danita Delimont