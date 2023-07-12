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    • У нового клуба Кузяева есть много общего с Петербургом: три удивительных факта

    У нового клуба Кузяева есть много общего с Петербургом: три удивительных факта

    Полузащитник Далер Кузяев подписал двухлетний контракт с новичком французской Лиги 1 «Гавром». Болельщики сразу заметили, что у нового клуба игрока есть связь с Санкт-Петербургом, где Далер провел последние шесть лет.

    Во-первых, стадион и офис «Гавра» располагаются на Ленинградском бульваре – улица действительно названа в честь города на Неве.

    Во-вторых, 169-тысячный Гавр с 1967 года – официальный побратим Санкт-Петербурга.

    В-третьих, в Гавре, как и в Петербурге, есть Кронштадская улица и площадь.

    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.
    • Кузяев стал самым дорогим игроком «Гавра» (10 миллионов евро).
    • Сезон Лиги 1 стартует в августе.

    Фото: Danita Delimont

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4878

      Бомбардиръ 43 минуты назад

      А в самом Петербурге везде слышно "гав...р-р-р..."

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      Рейтинг: +219

      erybov1965 44 минуты назад

      Очень рад за Кузяева.В "бразильской сборной" он чувствовал себя не комфортно,особенно последнее время.

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