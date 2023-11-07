Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Головин невероятен в этом сезоне: много забивает, во Франции его называют великим. Есть шанс на переход в топ-клуб?

    Головин невероятен в этом сезоне: много забивает, во Франции его называют великим. Есть шанс на переход в топ-клуб?

    Лига 1 удивительна в этом сезоне. После расставания с Лионелем Месси и Неймаром «ПСЖ» по итогам 11 туров не идет на первой строчке. Первая – «Ницца». Дальше – как раз «ПСЖ». На третьем месте идет «Монако».

    У «Монако» действительно все окей. В 11 матчах клуб проиграл лишь дважды, дважды сыграл вничью и семь раз победил. Важную роль в этой форме для «Монако» играет Александр Головин.

    Как в этом сезоне выступает Александр Головин

    Все таймкоды с его голевым действиями в чемпионате Франции:

    • Матч с «Лансом» – гол.

    • Матч с «Лорьяном» – гол+ассист.

    • Матч с «Метцем» – дубль.

    • Матч с «Брестом» – гол+ассист.

    Итог – 5+2 по «гол+пас» в 10 сыгранных матчах. Этот розыгрыш чемпионата Франции уже шестой для Головина. Только в прошлом сезоне он забил больше голов (8 в 34 встречах), столько же он забивал в сезоне-2020/21 (но в 21 матче). За 10 встреч сейчас он забил больше, чем в Лиге 1 сезона-2018/19 (3 гола в 30 матчах), сезона-2019/20 (3 гола в 25 матчах) и сезона-2021/22 (3 гола в 27 матчах).

    В октябре Opta писала, что после гола в ворота «Бреста» Головин стал лидером среди игроков топ-5 лиг по числу мячей, забитых из-за пределов штрафной за последние 2 года. У него 6 таких мячей за этот отрезок. Сейчас Головин – один из лучших бомбардиров «Монако» (5 – столько же у Виссама Бен-Йеддера) и лучший игрок клуба по «гол+пас». Головин – четвертый бомбард Лиги 1 после 11 туров. И третий по «гол+пас».

    Важный маркер для Головина: после замены Бен-Йеддера в матче против «Лорьяна» он впервые стал капитаном «Монако». Фанаты же признали его игроком месяца команды дважды подряд.

    Головина ценят журналисты, партнеры по команде и тренер

    Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер охарактеризовал Александра Головина так: «Во Франции Головина считают великим игроком, но ему, как и его клубу, не хватает постоянства. В прошлом сезоне Александр уже был очень хорош, но потом совсем затух. Сейчас его задача – держать уровень на протяжении всего сезона».

    Есть респекты от партнеров по «Монако»:

    • Крепен Дьятта: «Головин выступает на невероятном уровне и делает это уже не первый год. Он большой игрок, и не только в этом сезоне. С тех пор как я начал выступать за «Монако», он всегда делал все ради победы. Александр не боится брать на себя ответственность, своими действиями он приносит пользу команде, и мы очень рады, что он играет именно за нас»;
    • Денис Закария: «Он невероятный игрок. Думаю, все видят, насколько он важен для нас. Он один из тех, которые могут изменить ход встречи».

    В восторге от игры Головина и главный тренер «Монако» Ади Хюттер: «Головин незауряден, он может бегать все 90 минут без остановки, сейчас он действительно в отличной форме. Он нам нужен, он превосходный футболист, и я надеюсь, что он продолжит играть решающую роль. Он великолепный созидатель с очень хорошей правой ногой. Думаю, он может играть еще лучше, но не хочу ставить перед ним какие-то цели. Без сомнений, он один из лучших игроков Лиги 1».

    Ади Хюттер – специалист, который любит яркие контратакующие действия. При этом конкретно такой стиль вроде бы не совсем подходит Головину. Он больше любит плавный комбинационный футбол. Но Хюттер нашел золотую середину: научился использовать Головина на скорости. Результат – Головин движется к тому, чтобы переписать персональные результаты прошлого сезона. Для него Лига 1-2022/23 стала лучшей в карьере.

    Еще во время предсезонки Головин говорил о роли при Хюттере: «Требования нового главного тренера? Конечно, у каждого специалиста есть свои идеи, какие-то нюансы. Но думаю, моя роль останется прежней, где-то ближе к атаке. Нужно созидать, искать моменты впереди. Если получается забивать, как в этом матче, или отдавать голевые передачи, это вообще здорово. Самое главное, помогать команде добиваться побед».

    Как видите, пока что адаптация к требованиям Хюттера складывается прекрасно.

    Кстати, а что там с трансфером в топ-клуб? Стоит ли ждать переход Головина?

    Пока нет никаких серьезных обновлений. В феврале он продлил контракт с «Монако» до 2026 года. Летом особо не было никаких слухов о его переезде в клубы из топ-5 лиг. А спортивный директор «Монако» Тиаго Скуро отвечал на вопросы об интересе к Головину так:

    «Алекс – важный футболист для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции, потому что Головин всегда выкладывается на максимум, у него профессиональное отношение к футболу. Можно ли на Головине сделать прибыль? Безусловно. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения».

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    Главный матч осени в РПЛ: не пропустите сражение за первое место и используйте бонус до 17000₽!

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2023 13:56
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet 7 ноября, 19:27

      Надеюсь этот симулянт побыстрее сдуется.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      _lubitel_ > Fialet 8 ноября, 23:38

      мда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      Алексей З 7 ноября, 14:54

      Получается , пожелаем удачи.
      Если кому понадобится , то предложения будут, а пока ваши ожидания - ваши проблемы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner 7 ноября, 14:43

      В топ клуб Головину нужно переходить только за ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ по личному контракту.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2144

      OldenVad 7 ноября, 14:19

      В любом случае рад за него! Успехов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      baggio80 7 ноября, 14:16

      Да его каждый год в новый клуб отправляют но он все в Монако сидит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1606

      k611 7 ноября, 13:41

      Этот сезон ещё не сыгран, рано игроку петь дифирамбы. Посмотрим как будет играть дальше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +611

      odessakmv 7 ноября, 13:12

      В 11 матчах клуб проиграл лишь дважды, дважды сыграл вничью и шесть раз победил
      2+2+6=11????????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1004

      Илья Егоров > odessakmv 7 ноября, 14:03

      Да, спасибо, поправили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 7 ноября, 11:44

      Для Чемпиошипа сойдет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > Питерский князь 7 ноября, 14:45

      Любая команда из Чемпионшипа Зенита на поле размажет с неприличным счетом!!!...)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > Cleaner 7 ноября, 15:11

      Ну ты мне настроение поднял.
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > Питерский князь 7 ноября, 16:40

      Зенит мне счетом 7:1(СЕМЬ : ОДИН) в игре со Спартаком тоже настроение поднял. Вся страна тогда РЖАЛА!!!...)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6511

      Питерский князь > Cleaner 8 ноября, 19:55

      Вам бы таких игроков, как Красич, Дубия, Вагнер, Жирков.
      Еще венуть крутой АНЖИ, было бы на что смотреть.
      Интересно, у Шахтера теже предприятия останутся спонсорами?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner > Питерский князь 23 часа назад

      Анжи все же авантюрой был. Но на год-два такую команду сотворить можно было.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+