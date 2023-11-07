Головин невероятен в этом сезоне: много забивает, во Франции его называют великим. Есть шанс на переход в топ-клуб?

Лига 1 удивительна в этом сезоне. После расставания с Лионелем Месси и Неймаром «ПСЖ» по итогам 11 туров не идет на первой строчке. Первая – «Ницца». Дальше – как раз «ПСЖ». На третьем месте идет «Монако».

У «Монако» действительно все окей. В 11 матчах клуб проиграл лишь дважды, дважды сыграл вничью и семь раз победил. Важную роль в этой форме для «Монако» играет Александр Головин.

Как в этом сезоне выступает Александр Головин

Все таймкоды с его голевым действиями в чемпионате Франции:

• Матч с «Лансом» – гол.

• Матч с «Лорьяном» – гол+ассист.

• Матч с «Метцем» – дубль.

• Матч с «Брестом» – гол+ассист.

Итог – 5+2 по «гол+пас» в 10 сыгранных матчах. Этот розыгрыш чемпионата Франции уже шестой для Головина. Только в прошлом сезоне он забил больше голов (8 в 34 встречах), столько же он забивал в сезоне-2020/21 (но в 21 матче). За 10 встреч сейчас он забил больше, чем в Лиге 1 сезона-2018/19 (3 гола в 30 матчах), сезона-2019/20 (3 гола в 25 матчах) и сезона-2021/22 (3 гола в 27 матчах).

В октябре Opta писала, что после гола в ворота «Бреста» Головин стал лидером среди игроков топ-5 лиг по числу мячей, забитых из-за пределов штрафной за последние 2 года. У него 6 таких мячей за этот отрезок. Сейчас Головин – один из лучших бомбардиров «Монако» (5 – столько же у Виссама Бен-Йеддера) и лучший игрок клуба по «гол+пас». Головин – четвертый бомбард Лиги 1 после 11 туров. И третий по «гол+пас».

Важный маркер для Головина: после замены Бен-Йеддера в матче против «Лорьяна» он впервые стал капитаном «Монако». Фанаты же признали его игроком месяца команды дважды подряд.

Головина ценят журналисты, партнеры по команде и тренер

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер охарактеризовал Александра Головина так: «Во Франции Головина считают великим игроком, но ему, как и его клубу, не хватает постоянства. В прошлом сезоне Александр уже был очень хорош, но потом совсем затух. Сейчас его задача – держать уровень на протяжении всего сезона».

Есть респекты от партнеров по «Монако»:

Крепен Дьятта: «Головин выступает на невероятном уровне и делает это уже не первый год. Он большой игрок, и не только в этом сезоне. С тех пор как я начал выступать за «Монако», он всегда делал все ради победы. Александр не боится брать на себя ответственность, своими действиями он приносит пользу команде, и мы очень рады, что он играет именно за нас»;

Денис Закария: «Он невероятный игрок. Думаю, все видят, насколько он важен для нас. Он один из тех, которые могут изменить ход встречи».

В восторге от игры Головина и главный тренер «Монако» Ади Хюттер: «Головин незауряден, он может бегать все 90 минут без остановки, сейчас он действительно в отличной форме. Он нам нужен, он превосходный футболист, и я надеюсь, что он продолжит играть решающую роль. Он великолепный созидатель с очень хорошей правой ногой. Думаю, он может играть еще лучше, но не хочу ставить перед ним какие-то цели. Без сомнений, он один из лучших игроков Лиги 1».

Ади Хюттер – специалист, который любит яркие контратакующие действия. При этом конкретно такой стиль вроде бы не совсем подходит Головину. Он больше любит плавный комбинационный футбол. Но Хюттер нашел золотую середину: научился использовать Головина на скорости. Результат – Головин движется к тому, чтобы переписать персональные результаты прошлого сезона. Для него Лига 1-2022/23 стала лучшей в карьере.

Еще во время предсезонки Головин говорил о роли при Хюттере: «Требования нового главного тренера? Конечно, у каждого специалиста есть свои идеи, какие-то нюансы. Но думаю, моя роль останется прежней, где-то ближе к атаке. Нужно созидать, искать моменты впереди. Если получается забивать, как в этом матче, или отдавать голевые передачи, это вообще здорово. Самое главное, помогать команде добиваться побед».

Как видите, пока что адаптация к требованиям Хюттера складывается прекрасно.

Кстати, а что там с трансфером в топ-клуб? Стоит ли ждать переход Головина?

Пока нет никаких серьезных обновлений. В феврале он продлил контракт с «Монако» до 2026 года. Летом особо не было никаких слухов о его переезде в клубы из топ-5 лиг. А спортивный директор «Монако» Тиаго Скуро отвечал на вопросы об интересе к Головину так:

«Алекс – важный футболист для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции, потому что Головин всегда выкладывается на максимум, у него профессиональное отношение к футболу. Можно ли на Головине сделать прибыль? Безусловно. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения».

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

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