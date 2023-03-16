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    Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?


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    16.03.2023 14:57
    Явное подтверждение мы не нашли.

    Закончился сезон телешоу «Холостяк». Это одно из самых рейтинговых шоу телеканала ТНТ. Точные метрики неизвестны («Экономика сегодня» пишет: первый эпизод сезона с Тимати получил рейтинг 3,9%), но вот раскладка по нескольким эпизодам на ютубе (на момент публикации текста):

    • Финальный эпизод провисел в трендах 19 часов – 2,5 млн просмотров.
    • 11 эпизод – неделя/5 млн просмотров.
    • 10 выпуск – две недели/5 млн просмотров.

    Если вдруг не знаете про правила шоу – главный герой попадает в компанию девушек, общается с каждой и выбирает одну из них, постепенно сокращая количество претенденток.

    В этом сезоне главным героем «Холостяка» был рэпер Тимати. Победила модель Екатерина Сафарова. Один из основных фактов, который русскоязычные медиа рассказывают про нее – некий тайный роман с Неймаром.

    Насколько эта информация надежна?

    Следы в инстаграме точно подтверждают их знакомство. Но (почти) ничего не говорят об отношениях

    Единственное публичное подтверждение их знакомства – фото в инстаграме Сафаровой с подписью «С днем рождения, любовь».

    Еще была подпись «NJ27» (Neymar Junior 27 – тоже фото с дня рождения). К ней Сафарова добавила эмодзи сердечка. Эта фотография опубликована выше.

    Далее Сафарова выкладывала несколько фото с прогулок в Париже. А в апреле 2019-го (то есть спустя два месяца после совместных фото с Неймаром) – фотографию с домашнего матча «ПСЖ». Возможно, эта фотография сделана до/после матча клуба против «Страсбура». Публикация размещена 8 апреля, а игра состоялась 7-го. Неймар в том матче вообще не попал в заявку.

    В основном информацию о романе разгонял английский таблоид. Который регулярно ошибается

    Они подписаны друг на друга в инстаграме, но никаких прямых подтверждений их романа нет. Ни Сафарова, ни Неймар ни разу не комментировали эту тему. Основную информацию о тайном романе распространял британский таблоид The Sun – газета, чьи инсайды часто не сбываются и которая неоднократно получала иски за клевету и ложные факты.

    Проблемы с репутацией есть у всех разделов The Sun – в том числе спортивного. Один из множества примеров: The Sun примерно каждое трансферное окно уже полтора года говорит об уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса» и ссылается на некие «источники из окружения игрока». Но Роналду до сих пор играет за «Ювентус».

    Основные факты о романе Сафаровой и Неймара по версии The Sun собраны здесь. Главное оттуда в кратком пересказе:

    • Перед всеми они притворялись друзьями.
    • Но друзья Неймара знали об отношениях.
    • Сафарова несколько раз приезжала в Париж, была на вечеринке в честь дня рождения Неймара и даже летала с ним в Барселону.
    • Вот еще слова источника: «Ей нравится быть в компании известных людей. Она часто ходит в клубы, где развлекаются знаменитости».

    Больше какой-либо серьезной информации нет.

    Наша оценка по итогам фактчекинга: романа не было, потому что у этого факта нет ни одного надежного подтверждения. Подписи под фото без контекста ничего не означают.

    Что еще надо знать про Катерину Сафарову

    – Еще до «Холостяка» участвовала в испанском реалити-шоу «Остров соблазнов». The Sun писал, что именно в Барселоне (премьера шоу состоялась в феврале-2020) они познакомились с Неймаром.

    – Ей 22 года.

    – Она прожила десять лет в Барселоне и закончила Британский университет по направлению «Международный бизнес».

    – Сейчас она переехала в Россию.

    – После финала шоу «Холостяк» в ее инстаграме 1,5 млн подписчиков.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: соцсети Екатерины Сафаровой
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