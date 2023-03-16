Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?

Явное подтверждение мы не нашли.

Закончился сезон телешоу «Холостяк». Это одно из самых рейтинговых шоу телеканала ТНТ. Точные метрики неизвестны («Экономика сегодня» пишет: первый эпизод сезона с Тимати получил рейтинг 3,9%), но вот раскладка по нескольким эпизодам на ютубе (на момент публикации текста):

Финальный эпизод провисел в трендах 19 часов – 2,5 млн просмотров.

11 эпизод – неделя/5 млн просмотров.

10 выпуск – две недели/5 млн просмотров.

Если вдруг не знаете про правила шоу – главный герой попадает в компанию девушек, общается с каждой и выбирает одну из них, постепенно сокращая количество претенденток.

В этом сезоне главным героем «Холостяка» был рэпер Тимати. Победила модель Екатерина Сафарова. Один из основных фактов, который русскоязычные медиа рассказывают про нее – некий тайный роман с Неймаром.

Насколько эта информация надежна?

Следы в инстаграме точно подтверждают их знакомство. Но (почти) ничего не говорят об отношениях

Единственное публичное подтверждение их знакомства – фото в инстаграме Сафаровой с подписью «С днем рождения, любовь».

Еще была подпись «NJ27» (Neymar Junior 27 – тоже фото с дня рождения). К ней Сафарова добавила эмодзи сердечка. Эта фотография опубликована выше.

Далее Сафарова выкладывала несколько фото с прогулок в Париже. А в апреле 2019-го (то есть спустя два месяца после совместных фото с Неймаром) – фотографию с домашнего матча «ПСЖ». Возможно, эта фотография сделана до/после матча клуба против «Страсбура». Публикация размещена 8 апреля, а игра состоялась 7-го. Неймар в том матче вообще не попал в заявку.

В основном информацию о романе разгонял английский таблоид. Который регулярно ошибается

Они подписаны друг на друга в инстаграме, но никаких прямых подтверждений их романа нет. Ни Сафарова, ни Неймар ни разу не комментировали эту тему. Основную информацию о тайном романе распространял британский таблоид The Sun – газета, чьи инсайды часто не сбываются и которая неоднократно получала иски за клевету и ложные факты.

Проблемы с репутацией есть у всех разделов The Sun – в том числе спортивного. Один из множества примеров: The Sun примерно каждое трансферное окно уже полтора года говорит об уходе Криштиану Роналду из «Ювентуса» и ссылается на некие «источники из окружения игрока». Но Роналду до сих пор играет за «Ювентус».

Основные факты о романе Сафаровой и Неймара по версии The Sun собраны здесь. Главное оттуда в кратком пересказе:

Перед всеми они притворялись друзьями.

Но друзья Неймара знали об отношениях.

Сафарова несколько раз приезжала в Париж, была на вечеринке в честь дня рождения Неймара и даже летала с ним в Барселону.

Вот еще слова источника: «Ей нравится быть в компании известных людей. Она часто ходит в клубы, где развлекаются знаменитости».

Больше какой-либо серьезной информации нет.

Наша оценка по итогам фактчекинга: романа не было, потому что у этого факта нет ни одного надежного подтверждения. Подписи под фото без контекста ничего не означают.

Что еще надо знать про Катерину Сафарову

– Еще до «Холостяка» участвовала в испанском реалити-шоу «Остров соблазнов». The Sun писал, что именно в Барселоне (премьера шоу состоялась в феврале-2020) они познакомились с Неймаром.

– Ей 22 года.

– Она прожила десять лет в Барселоне и закончила Британский университет по направлению «Международный бизнес».

– Сейчас она переехала в Россию.

– После финала шоу «Холостяк» в ее инстаграме 1,5 млн подписчиков.