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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ланс - Тулуза
Ланс - Тулуза: обзор матча 21 апреля 2026
Ланс
21.04.2026, вторник, 22:10
Франция. Кубок, 1/2 финала
4 : 1
Завершен
Тулуза
9'
Ф. Товен (П)
18'
А. Сен-Максимен
35'
М. Удоль
74'
А. Томассон
21'
С. Идальго
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ланс - Тулуза
Завершен
90'
+3'
86'
Замена
Марио Сауэр
️️️️➡️️
Кристиан Кассерес
Замена
Амаду Айдара
️️️️➡️️
Флориан Товен
79'
Замена
Рубен Агилар
️️️️➡️️
Сауд Абдулхамид
78'
76'
Замена
Варрен Каманци
️️️️➡️️
Сени Кумбасса
76'
Замена
Ilyas Azizi
️️️️➡️️
Сантьяго Идальго
ГОЛ! 4:1!
Адриен Томассон
Пас отдал
Сауд Абдулхамид
74'
Замена
Абдалла Сима
️️️️➡️️
Одсонн Эдуард
72'
64'
Замена
Алексис Восса
️️️️➡️️
Папе Демба Диоп
64'
Замена
Джейсен Рассел-Роу
️️️️➡️️
Джибриль Сидибе
Замена
Артур Масуаку
️️️️➡️️
Самсон Байду
64'
Замена
Уэсли Саид
️️️️➡️️
Аллен Сен-Максимен
64'
58'
Желтая карточка
Кристиан Кассерес
(подножка)
45'
+5'
ГОЛ! 3:1!
Матье Удоль
Пас отдал
Сауд Абдулхамид
35'
21'
ГОЛ! 2:1!
Сантьяго Идальго
Пас отдал
Эмерсонн
ГОЛ! 2:0!
Аллен Сен-Максимен
Пас отдал
Флориан Товен
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Флориан Товен
9'
8'
Желтая карточка
Папе Демба Диоп
(подножка)
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
8
Мамаду Сангаре
АП
28
Адриен Томассон
(К)
АП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
11
Одсонн Эдуард
ЦФ
Тулуза
16
Кьетил Хауг
ВР
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К)
ЦЗ
24
Дайанн Метали
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
18
Папе Демба Диоп
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Сантьяго Идальго
ЦФ
20
Эмерсонн
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
27
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Андрия Булатович
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
38
Райан Фофана
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Тулуза
1
Гийом Ресте
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
45
Алексис Восса
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
37
Ilyas Azizi
ЦФ
3-2-3-2
40
Риссе
25
Ганиу
6
Байду
20
Сарр
14
Удоль
12
Абдулхамид
8
Сангаре
28
Томассон
10
Товен
11
Эдуард
9
Сен-Максимен
3-2-2-1-2
16
Хауг
4
Крессуэлл
2
Николайсен
24
Метали
19
Сидибе
35
Кумбасса
23
Кассерес
18
Диоп
15
Доннум
20
Эмерсонн
11
Идальго
6
Байду
27
Масуаку
27
Масуаку
6
Байду
12
Абдулхамид
2
Агилар
2
Агилар
12
Абдулхамид
10
Товен
21
Айдара
21
Айдара
10
Товен
11
Эдуард
19
Сима
19
Сима
11
Эдуард
9
Сен-Максимен
22
Саид
22
Саид
9
Сен-Максимен
35
Кумбасса
12
Каманци
12
Каманци
35
Кумбасса
18
Диоп
45
Восса
45
Восса
18
Диоп
23
Кассерес
77
Сауэр
77
Сауэр
23
Кассерес
19
Сидибе
13
Рассел-Роу
13
Рассел-Роу
19
Сидибе
11
Идальго
37
37
11
Идальго
Остались в запасе
Ланс
Тулуза
16
Матье Горжелен
ВР
5
Андрия Булатович
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
1
Гийом Ресте
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
5
Андрия Булатович
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Остались в запасе
1
Гийом Ресте
ВР
40
Naime Said Mchindra
ВР
44
Gaëtan Bakhouche
ЦЗ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Ланс - Тулуза
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
549
335
Сейвы
0
6
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Стад Болла-Делели
Посещаемость:
38000
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Ланс
0 : 2
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0 : 2
13.05.2026
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Ланс
1 : 0
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Ланс
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
0 : 0
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