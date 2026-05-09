10 мая состоится матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором «Тулуза» примет «Лион». Хозяева обосновались в середине таблицы и спокойно доигрывают сезон, тогда как гости ведут борьбу за медали и место в Лиге чемпионов. Команды подходят к очной встрече с диаметрально противоположными показателями в защите и контрастным настроением.

«Тулуза»

Фиолетовые чередуют яркие всплески с откровенными провалами. В прошлом туре команда одержала волевую победу над «Страсбуром» (2:1), до этого была результативная ничья с «Монако» (2:2), а также поражения от «Лилля» (0:4), «Ланса» (2:3) и вылет из Кубка Франции от того же «Ланса» (1:4). Лучший бомбардир Янн Гбоо (10 голов в 34 матчах) старается тащить команду в атаке. «Тулуза» забивает в 4 последних матчах, что говорит об атакующем потенциале. Однако оборона – это катастрофа: 14 пропущенных мячей в последних 5 играх (2,80 в среднем). Команда пропускает в 6 последних турах подряд.

«Лион»

Ткачи проводят мощнейший отрезок сезона. Четыре победы подряд в Лиге 1 вывели команду на 3-е место с 60 очками. В последнем туре был повержен «Ренн» (4:2), до этого «Лион» переиграл «Осер» (3:2), сенсационно обыграл «ПСЖ» в гостях (2:1) и разобрался с «Лорьяном» (2:0). Лучший снайпер Корантен Толиссо (14 голов в 37 матчах) ведeт команду к пьедесталу. В последних 5 играх забито 11 мячей (2,20 в среднем), пропущено 5 (1,00). Команда забивает в 4 последних турах, но и пропускает в 3 из них – есть небольшие огрехи в защите, которые атака с лихвой компенсирует.

Факты о командах:

«Тулуза»

Забивает в 4 последних матчах

В среднем: 1,40 забито, 2,80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних турах

Пропустила 14 мячей в 5 играх – худший показатель на отрезке

«Лион»

Победная серия из 4 матчей в Лиге 1

В среднем: 2,20 забито, 1,00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних турах

Не проигрывает в 18 из 20 последних очных встреч с «Тулузой»

История противостояний

«Лион» не проигрывает в 18 из 20 последних матчей против «Тулузы»

«Лион» забивает в 19 из 21 последних очных встреч

Последняя встреча: победа «Тулузы» в гостях (2:1)

Прогноз на матч «Тулуза» – «Лион»

Расклад очевиден: самая проходимая оборона лиги на текущем отрезке против одной из самых эффективных атак. «Лион» находится в великолепной форме и обладает колоссальным историческим преимуществом в матчах с «Тулузой» – 18 из 20 последних встреч без поражений. Хозяева способны забить благодаря атакующим навыкам, но защита регулярно проваливается против сильных оппонентов. Гости выглядят явным фаворитом и должны уверенно брать три очка в результативном матче.

Рекомендованные ставки: