22.05.2026, пятница, 22:00
Франция. Кубок, Финал
Франция. Кубок, Финал
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
3-2-3-2
40
Риссе
32
Антонио
25
Ганиу
5
Сарр
14
Удоль
23
Абдулхамид
18
Сангаре
28
Томассон
10
Товен
10
Сен-Максимен
29
Эдуард
3-2-2-1-2
1
Дюпе
33
Менди
4
Данте
21
Пепра Оппонг
92
Клосс
3
Бар
39
Кулибали
6
Будауи
10
Диоп
11
Ваи
50
Чо
29
Эдуард
19
Сима
19
Сима
29
Эдуард
10
Сен-Максимен
22
Саид
22
Саид
10
Сен-Максимен
10
Товен
7
Сотока
7
Сотока
10
Товен
10
Диоп
2
Абди
2
Абди
10
Диоп
39
Кулибали
8
Сансон
8
Сансон
39
Кулибали
4
Данте
23
Луше
23
Луше
4
Данте
50
Чо
26
Будаш
26
Будаш
50
Чо
3
Бар
9
Оморуйи
9
Оморуйи
3
Бар
Остались в запасе
Ланс
Ницца
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
23
Йехван Диуф
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
38
Райан Фофана
ЦФ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Ланс - Ницца
2
2
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
7
Нарушения
16
12
Офсайды
3
0
Количество передач
291
414
Сейвы
5
0
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Ниццы», финал Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»