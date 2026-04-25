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  • «Тулуза» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Тулуза» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 20:55
Тулуза
25.04.2026, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 2
Завершен
Монако
61' Д. Рассел-Роу 90' Эмерсонн
6' Д. Тезе 18' Л. Камара
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
6
Дайанн Метали
ЦЗ
6
Алексис Восса
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
21
Папе Демба Диоп
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Тулуза
40
Naime Said Mchindra
ВР
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
21
Марио Сауэр
АП
19
Эмерсонн
ЦФ
37
Ilyas Azizi
ЦФ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
Монако
16
Филипп Кен
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
49
Илан Туре
ПЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
44
Самуэль Нибомбе
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Александр Головин
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
4-3-1-2
16
Ресте
3
МакКензи
2
Николайсен
6
Метали
4
Крессуэлл
6
Восса
23
Кассерес
21
Диоп
15
Доннум
13
Рассел-Роу
9
Идальго
4-1-1-3-1
1
Градецки
4
Фас
13
Мависса Элеби
4
Тезе
6
Керер
6
Закария
8
Камара
31
Фати
11
Аклиуш
7
Адингра
9
Балогун
6
Метали
12
Каманци
12
Каманци
6
Метали
6
Восса
21
Сауэр
21
Сауэр
6
Восса
13
Рассел-Роу
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
9
Идальго
37
37
9
Идальго
21
Диоп
7
Виньоло
7
Виньоло
21
Диоп
11
Аклиуш
15
Дайер
15
Дайер
11
Аклиуш
7
Адингра
8
Погба
8
Погба
7
Адингра
31
Фати
10
Головин
10
Головин
31
Фати
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
Остались в запасе
Тулуза
Монако
40
Naime Said Mchindra
ВР
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Главный тренер
Карлес Мартинес
16
Филипп Кен
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
44
Самуэль Нибомбе
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
40
Naime Said Mchindra
ВР
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
44
Самуэль Нибомбе
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Тулуза
Точно не сыграют
Абу Франсис
АП
Янн Гбоу
ЛВ
Франк Магри
ЦФ
Рафик Мессали
ПВ
Монако
Точно не сыграют
Кайо Энрике
ЛЗ
Такуми Минамино
ЛВ
Кассум Уаттара
ЛЗ
Мохаммед Салису
ЦЗ
Вандерсон
ПЗ
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Парис Бруннер
ЦФ
Статистика матча Тулуза - Монако
3
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
10
Количество передач
515
501
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.29
-0.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Монако», 31 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Монако»

«Тулуза» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Тулуза
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