25.04.2026, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 31 тур
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Тулуза
Тулуза
4-3-1-2
16
Ресте
3
МакКензи
2
Николайсен
6
Метали
4
Крессуэлл
6
Восса
23
Кассерес
21
Диоп
15
Доннум
13
Рассел-Роу
9
Идальго
4-1-1-3-1
1
Градецки
4
Фас
13
Мависса Элеби
4
Тезе
6
Керер
6
Закария
8
Камара
31
Фати
11
Аклиуш
7
Адингра
9
Балогун
6
Метали
12
Каманци
12
Каманци
6
Метали
6
Восса
21
Сауэр
21
Сауэр
6
Восса
13
Рассел-Роу
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
13
Рассел-Роу
9
Идальго
37
37
9
Идальго
21
Диоп
7
Виньоло
7
Виньоло
21
Диоп
11
Аклиуш
15
Дайер
15
Дайер
11
Аклиуш
7
Адингра
8
Погба
8
Погба
7
Адингра
31
Фати
10
Головин
10
Головин
31
Фати
9
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
9
Балогун
Остались в запасе
Тулуза
Монако
40
Naime Said Mchindra
ВР
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Главный тренер
Карлес Мартинес
16
Филипп Кен
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
44
Самуэль Нибомбе
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
40
Naime Said Mchindra
ВР
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сени Кумбасса
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
49
Илан Туре
ПЗ
8
Аладжи Бамба
ОП
44
Самуэль Нибомбе
ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Тулуза - Монако
3
2
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
10
Количество передач
515
501
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.74
xGP (предотвращенные голы)
-0.29
-0.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Тулуза» против «Монако», 31 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 22:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тулуза» – «Монако»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»