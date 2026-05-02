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«Страсбур» – «Тулуза»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 2.85

02 мая 2026 9:59
Страсбур - Тулуза
03 мая 2026, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 32 тур
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2.85
Победа «Страсбура»
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3 мая на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбуре состоится матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором «Страсбур» примет «Тулузу». Встреча команд из середины турнирной таблицы обещает быть интересной. Хозяева продолжают выступление в Лиге Конференций, а гости пытаются прервать затяжную серию без побед.

«Страсбур»

Эльзасцы подходят к матчу после гостевого поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в полуфинале Лиги Конференций. В чемпионате команда пропускает в четырeх последних матчах, но демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Хоакин Паничелли с 20 голами в 37 матчах является одним из лучших бомбардиров лиги и главной ударной силой. «Страсбур» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей Лиги 1 и в 7 из 9 последних домашних встреч против «Тулузы».

«Тулуза»

Фиолетовые подходят к матчу после домашней ничьей с «Монако» (2:2) и не могут одержать победу на протяжении четырeх последних туров. Команда пропускает в четырeх последних матчах и имеет худшую оборону среди всех команд лиги – 16 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 3.20 гола за матч. Янн Гбоо с 10 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром. «Тулуза» забивает в трeх последних матчах и в трeх последних очных встречах против «Страсбура».

Факты о командах

«Страсбур»

  • Пропускает в 4 последних матчах Лиги 1
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей Лиги 1
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей против «Тулузы»
  • Пропускает в 3 последних очных матчах против «Тулузы»

«Тулуза»

  • Не может выиграть в 4 последних матчах Лиги 1
  • Пропускает в 4 последних матчах Лиги 1
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 3.20 гола за игру
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Страсбура»
  • Пропускает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Страсбур» – «Тулуза»

«Страсбур» имеет преимущество домашнего поля и исторически удачно играет против «Тулузы». «Тулуза» пропускает в огромных количествах и не может победить пять матчей подряд. Ожидаем, что хозяева сумеют одержать победу в результативном матче.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Страсбура» – коэффициент 2.85
  • Индивидуальный тотал «Страсбура» больше 1.5

2.85
Победа «Страсбура»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Тулуза Страсбур
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