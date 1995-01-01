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    Евгений Рыжаков

    #60 | Защитник
    Имя Евгений
    Отчество Максимович
    Фамилия Рыжаков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 января 1997 (26 лет)
    Рост 175
    Вес 67
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
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