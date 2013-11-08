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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Локомотив (мол)
Томь (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 08 ноября 2013
Томь (мол)
08.11.2013, пятница, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
89'
Д. Терентьев
23'
А. Корян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Локомотив (мол)
Пенальти не реализован!
П. Кудряшов
90'
+2
90'
Желтая карточка
Т. Мустафин
ГОЛ! 1:1!
Д. Терентьев
89'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
А. Москов
88'
Замена
В. Гусев
️️️️
А. Дырдин
82'
77'
Замена
А. Турик
️️️️
К. Муллин
Замена
А. Букачев
️️️️
А. Черевко
62'
59'
Замена
Н. Абилаев
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
А. Иванов
Желтая карточка
Р. Салахутдинов
44'
Желтая карточка
А. Черевко
33'
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Корян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Андрей Дырдин
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
26
Александр Черевко
ЦФ
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
60
Евгений Рыжаков
ЦЗ
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
91
Владимир Гусев
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
0
Александр Линкин
ЦФ
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
25
Алексей Турик
ЛП
80
Насыр Абилаев
ЦП
3-4-2-1
71
Дюжиков
0
Лебедев
84
Митерев
43
Терентьев
73
Дырдин
21
Макурин
34
Сабитов
0
Москов
77
Сасин
29
Кудряшов
26
Черевко
4-2-3-1
1
Костриков
2
Серасхов
50
Лысцов
6
Беляев
59
Иванов
0
Сапатер
90
Ломакин
77
Корян
21
Миранчук
7
Чуканов
9
Муллин
26
Черевко
54
Букачев
54
Букачев
26
Черевко
73
Дырдин
91
Гусев
91
Гусев
73
Дырдин
0
Москов
18
Гайдамак
18
Гайдамак
0
Москов
21
Миранчук
80
Абилаев
80
Абилаев
21
Миранчук
59
Иванов
26
Мустафин
26
Мустафин
59
Иванов
9
Муллин
25
Турик
25
Турик
9
Муллин
Остались в запасе
Томь (мол)
Локомотив (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
60
Евгений Рыжаков
ЦЗ
0
Александр Линкин
ЦФ
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
99
Денис Барышников
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
51
Юрий Алипов
ВР
60
Евгений Рыжаков
ЦЗ
0
Александр Линкин
ЦФ
59
Станислав Кондратенко
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Остались в запасе
99
Денис Барышников
ЦЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Томь (мол) - Локомотив (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Баранов
(Красноярск)
Стадион:
Темп
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