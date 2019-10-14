Денис Клюев
Тренер
|Имя
|Денис
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Клюев
|Команда
|Урал-2
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 сентября 1973
|Имя
|Денис
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Клюев
|Команда
|Урал-2
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|7 сентября 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Урал-2
|7
|0
|1
|6
|Дата
|Матч
|07.11.2022
|Урал-2
|0 : 0
|Зенит-Ижевск
|12.11.2022
|Амкар-Пермь
|4 : 1
|Урал-2
|02.04.2023
|Урал-2
|0 : 0
|Оренбург-2
|09.04.2023
|Челябинск
|0 : 0
|Урал-2
|16.04.2023
|Носта
|0 : 0
|Урал-2
|23.04.2023
|Торпедо Миасс
|0 : 0
|Урал-2
|29.04.2023
|Урал-2
|0 : 0
|Химик-Август