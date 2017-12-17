Клюев: «Миранчуки в «Барселоне»? А почему нет?»

Главный тренер «Казанки» Денис Клюев выразил уверенность, что полузащитники «Локомотива» братья Миранчуки способны в будущем оказаться в одном из европейских грандов. При этом специалист категорически против их перехода внутри России.

«Я думаю, что Миранчуки еще развиваются, они могут играть еще сильнее. Сначала им нужно помочь «Локомотиву» побороться за первое место, а перспективы заграницей у них очень хорошие: со временем им обязательно нужно себя попробовать в хорошем европейском клубе. У них есть мечта – поиграть в «Барселоне», почему бы нет?

Но ни в коем случае не должно быть никаких «Спартаков», «Зенитов», ЦСКА и остальных российских клубов, это будет неправильно», – сказал Клюев.