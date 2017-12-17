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    Клюев: «Миранчуки в «Барселоне»? А почему нет?»

    Главный тренер «Казанки» Денис Клюев выразил уверенность, что полузащитники «Локомотива» братья Миранчуки способны в будущем оказаться в одном из европейских грандов. При этом специалист категорически против их перехода внутри России.

    «Я думаю, что Миранчуки еще развиваются, они могут играть еще сильнее. Сначала им нужно помочь «Локомотиву» побороться за первое место, а перспективы заграницей у них очень хорошие: со временем им обязательно нужно себя попробовать в хорошем европейском клубе. У них есть мечта – поиграть в «Барселоне», почему бы нет?

    Но ни в коем случае не должно быть никаких «Спартаков», «Зенитов», ЦСКА и остальных российских клубов, это будет неправильно», – сказал Клюев.

    Источник: ТАСС

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    17.12.2017 09:59
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    Комментарии (4)
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    Обер-КанцлерЪ
    1513496211
    Надеюсь, что доживу до этого дня!
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    Князев
    1513513303
    Что вы всё время киваете на заграницу? Надо в своей стране создавать самый сильный клуб в мире. Вот наши замечательные Миранчуки и положат начало сильнейшего клуба в Локомотиве!!!
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    ologreds
    1694991717
    numo529439
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