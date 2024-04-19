Григорян не получил назначения в Первой лиге

Главным тренером «Волгаря» назначен Денис Клюев. В декабре прошлого года он некоторое время был и.о. главного тренера «Сочи» после увольнения Александра Точилина.

В прошлом Клюев работал возглавлял молодежную команду «Локомотива», «Казанку» и «Урал-2».

В тренерский штаб «Волгаря» также войдет Ансар Аюпов. Вместе с Клюевым он работал в «Казанке» и «Урале-2».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Волгарь» возглавит известный российский тренер Александр Григорян, но эта информация не подтвердилась.