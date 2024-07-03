В «Сочи» высказались о будущем Гуарирапы

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сказал, что нападающий Сауль Гуарирапа останется в команде на следующий сезон.
«Гуарирапа останется в «Сочи». Пишут многое, это можно целыми днями опровергать. Он остается у нас, 100%», – сказал Рубашко.
- Ранее СМИ сообщали об интересе к Гуарирапе со стороны «Локомотива», «Динамо», «Краснодара» и «Зенита».
- Гуарирапа перешел в «Сочи» из «Каракаса» в январе на правах аренды. После завершения сезона российский клуб выкупил права на венесуэльца.
- В составе «Сочи» 21‑летний игрок провел 11 матчей и забил 9 мячей.
Источник: «Матч ТВ»