В «Сочи» высказались о будущем Гуарирапы

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сказал, что нападающий Сауль Гуарирапа останется в команде на следующий сезон.

«Гуарирапа останется в «Сочи». Пишут многое, это можно целыми днями опровергать. Он остается у нас, 100%», – сказал Рубашко.