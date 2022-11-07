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    Денис Клюев - статистика

    Тренер
    Имя Денис
    Отчество Викторович
    Фамилия Клюев
    Команда Урал-2
    Гражданство Россия
    Дата рождения 7 сентября 1973
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    02.04.2023 Урал-2 3 : 0 Оренбург-2 Россия. Вторая лига. Группа 4, 18 тур
    09.04.2023 Челябинск 1 : 1 Урал-2 Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Урал-2 7 1 1 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.11.2022 Урал-2 0 : 0 Зенит-Ижевск
    12.11.2022 Амкар-Пермь 4 : 1 Урал-2
    02.04.2023 Урал-2 3 : 0 Оренбург-2
    09.04.2023 Челябинск 1 : 1 Урал-2
    16.04.2023 Носта 0 : 0 Урал-2
    23.04.2023 Торпедо Миасс 0 : 0 Урал-2
    29.04.2023 Урал-2 0 : 0 Химик-Август
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