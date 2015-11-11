Клюев: «Буссуфа служит примером для дублеров «Локомотива»

Главный тренер молодежного состава "Локомотива" Денис Клюев рассказал о том, как тренируются сосланные в дубль игроки основного состава команды.

«Сапатер долго с нами тренировался. С профессиональной точки зрения мне не к чему придраться. Многим ребятам стоит поучиться тому, как он относится к тренировкам, во сколько уходит, во сколько приходит, как питается. В этом плане нареканий просто не может быть!

То же самое могу сказать сейчас и про Буссуфу. Пока он с нами, так как никаких решений не принято. Для нас наоборот хорошо, что с ребятами тренируется такой профессионал. Для них он пример. Они смотрят на то, что он умеет, и тянутся к нему, растут в мастерстве», - отметил Клюев.