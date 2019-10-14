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  • Экс-тренер молодежки «Локомотива» Клюев: «Нельзя сказать, что Баринов обладает суперталантом. Он – «мужичок»

Экс-тренер молодежки «Локомотива» Клюев: «Нельзя сказать, что Баринов обладает суперталантом. Он – «мужичок»

14 октября 2019, 16:55

Бывший тренер молодежной команды «Локомотива» Денис Клюев рассказал о полузащитнике Дмитрии Баринове.

«Баринов – очень терпеливый, упертый и зациклен на том, что добьется своего. И добивается, как видите. Хотя нельзя сказать, что обладает каким-то суперталантом. Он сам себя сделал: такой «мужичок», если можно так сказать. На тренировках Дима никогда и никому не уступал; не смотрел, кто перед ним – опытный футболист или игрок молодежки», – сказал Клюев.

  • В этом сезоне Баринов провел 12 матчей в РПЛ и забил гол.
  • Рыночная стоимость 23-летнего игрока – 8 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий Клюев Денис
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