Экс-тренер молодежки «Локомотива» Клюев: «Нельзя сказать, что Баринов обладает суперталантом. Он – «мужичок»

Бывший тренер молодежной команды «Локомотива» Денис Клюев рассказал о полузащитнике Дмитрии Баринове.

«Баринов – очень терпеливый, упертый и зациклен на том, что добьется своего. И добивается, как видите. Хотя нельзя сказать, что обладает каким-то суперталантом. Он сам себя сделал: такой «мужичок», если можно так сказать. На тренировках Дима никогда и никому не уступал; не смотрел, кто перед ним – опытный футболист или игрок молодежки», – сказал Клюев.