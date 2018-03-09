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    Клюев: «В «Витессе» Слуцкому должно быть полегче, чем в Англии»

    Главный тренер московской «Казанки» Денис Клюев дал оценку возможному назначению Леонида Слуцкого в голландский «Витесс» на должность главного тренера.

    «У Слуцкого есть хорошая квалификация, он неплохой тренер, который в России показал, что может работать на высоком уровне. В Голландии у него есть шанс показать себя. В «Витессе», я думаю, его хорошо изучили, прежде чем делать ему предложение.

    Слуцкому, конечно, надо работать. В «Халл Сити» у него были не самые простые условия для плодотворной деятельности, а в «Витессе» состав постабильнее, там должно быть попроще, и будем надеяться, что у него все получится», – сказал специалист.

    Напомним, что Клюев выступал за голландский «Фейеноорд» в качестве игрока.

    Слуцкий возглавит клуб в Голландии. С русским владельцем

    Источник: Р-Спорт

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    09.03.2018 23:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 марта 2018, 12:26

      с чего это он взял что будет ему полегче везде требуют результат о проделанной работе или думает что отсидит и тюльпаны нюхать будет ошибаешься клюв

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 марта 2018, 01:07

      а я наивный думал ему дадут провести трансферную компанию, подобрать игроков для себя, а тут на тебе игроков и тренирую, итог будет как в англии.

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      Рейтинг: +152

      Йохн Год > Павел Буре 10 марта 2018, 06:05

      В Голландии даже топ-клубы не проводят массовых трансферных компаний. Они предпочитают продавать игроков, ибо небогаты и считают денежку. Так что будет Леонид работать с теми, кто есть.

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