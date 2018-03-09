Клюев: «В «Витессе» Слуцкому должно быть полегче, чем в Англии»

Главный тренер московской «Казанки» Денис Клюев дал оценку возможному назначению Леонида Слуцкого в голландский «Витесс» на должность главного тренера.

«У Слуцкого есть хорошая квалификация, он неплохой тренер, который в России показал, что может работать на высоком уровне. В Голландии у него есть шанс показать себя. В «Витессе», я думаю, его хорошо изучили, прежде чем делать ему предложение.

Слуцкому, конечно, надо работать. В «Халл Сити» у него были не самые простые условия для плодотворной деятельности, а в «Витессе» состав постабильнее, там должно быть попроще, и будем надеяться, что у него все получится», – сказал специалист.

Напомним, что Клюев выступал за голландский «Фейеноорд» в качестве игрока.

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