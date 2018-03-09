Слуцкий возглавит клуб в Голландии. С русским владельцем

Российский тренер продолжит покорять Европу.

Что еще за клуб?

Голландский «Витесс» почти официально объявил о назначении Леонида Слуцкого с начала следующего сезона. Эту информацию подтвердил ведущим изданиям страны технический директор клуба Марк ван Хинтум. Сейчас Слуцкий получает разрешение на работу в Голландии.

Любопытно, что до этого слухи отправляли Слуцкого в «Твенте», который рискует вылететь из высшего дивизиона. Мы даже делали об этой команде материал. «Витесс» оказался для Слуцкого более привлекательным вариантом.

Почему именно «Витесс»?

Российский бизнесмен Александр Чигиринский стал совладельцем «Витесса» в 2010 году. В 2013-м он выкупил контрольный пакет акций клуба и превратился в его полноправного владельца. Чигринский тесно сотрудничает с Романом Абрамовичем в деловых вопросах. Отсюда пошли и партнерские отношения на футбольном уровне. «Витесс» регулярно берет в аренду игроков «Челси», развивает и возвращает обратно.

Как это связано со Слуцким? Именно Роман Абрамович и его команда помогали бывшему тренеру ЦСКА найти работу в Англии. Ходили настойчивые слухи, что Абрамович даже готов устроить его на работу в «Челси». Договорились только с «Халл Сити», но все закончилось зимней отставкой. «Халл» продолжает падение и без Слуцкого, а российский специалист закончил английскую карьеру просмотром матчей с трибун. Работа в Голландии – новый шанс.

Пересечение с Караваевым

Главный трансфер «Витесса» в этом сезоне – покупка защитника Вячеслава Караваева из чешской «Спарты». Получилось, что до смены тренера Караваев был лучшим игроком «Спарты». Но потом что-то пошло не так. В этом сезоне россиянин почти не играл, а переезд в Голландию – хороший шанс перезагрузить карьеру. Из таких команд больше шансов попасть в топовую лигу, чем из чешского чемпионата.

С назначением Слуцкого у Караваева могут возникнуть проблемы. Тренер отлично знает способности Вячеслава, потому что тот пытался заиграть в ЦСКА именно при нем. Вопрос здесь в том, что именно Слуцкий поучаствовал в принятии решения о продаже Караваева «Спарте». До уровня основы ЦСКА Вячеслав не дорос, а держать талантливого игрока в запасе не стали. Теперь интересно, как Слуцкий и Караваев сработаются в Европе.

Как сейчас играет «Витесс»?

Команда идет на шестом месте и борется за попадание в четверку. «Витесс» входит в пятерку лучших по забитым мячам, а из недавних результатов выделяется победа над «Аяксом» (3:2). Возглавляет клуб Хенк Фрэзер, но «Витесс» открыто и честно искал нового тренера. Из игроков выделяется арендованный у «Челси» Мэтт Миазга. Этого защитника недавно оштрафовали за то, что тот взял соперника за пенис.

Зимой клуб совершил важные трансферы. В «Вердер» продали перспективного Рашицу, которым до этого интересовались топ-клубы Англии. Взамен «Витесс» вернул в страну из европейской поездки опытного Роя Беренса. До этого вингер выступал за пределами Голландии за «Герту» и «Рединг». Еще здесь есть перспективный полузащитник с гражданством Сомали. 20-летний Мухтар Али пока только подбирается к основе.

Чем занимается Слуцкий?

Леонид Слуцкий хорошо проводит время в статусе безработного. Например, он играл в КВН, где высмеял собственную работу в Англии.

Еще российский тренер присутствовал на Олимпиаде в Пхенчхане. Там он даже поболел за хоккейную сборную России в матче с США, а перед этим смотрел соревнования лыжников.

twit text — Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 17 февраля 2018 г.

В конце января «Ростов» объявил о сотрудничестве со Слуцким. Он будет консультировать клубную академию. Видимо, продлится это до летнего отъезда в Голландию.

Караваев ушел в «Витесс». Можно радоваться?