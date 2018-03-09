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    Слуцкий возглавит клуб в Голландии. С русским владельцем


    4
    Голосов: 6
    09.03.2018 17:05
    Российский тренер продолжит покорять Европу.

    Что еще за клуб?

    Голландский «Витесс» почти официально объявил о назначении Леонида Слуцкого с начала следующего сезона. Эту информацию подтвердил ведущим изданиям страны технический директор клуба Марк ван Хинтум. Сейчас Слуцкий получает разрешение на работу в Голландии.

    Любопытно, что до этого слухи отправляли Слуцкого в «Твенте», который рискует вылететь из высшего дивизиона. Мы даже делали об этой команде материал. «Витесс» оказался для Слуцкого более привлекательным вариантом.

    Почему именно «Витесс»?

    Российский бизнесмен Александр Чигиринский стал совладельцем «Витесса» в 2010 году. В 2013-м он выкупил контрольный пакет акций клуба и превратился в его полноправного владельца. Чигринский тесно сотрудничает с Романом Абрамовичем в деловых вопросах. Отсюда пошли и партнерские отношения на футбольном уровне. «Витесс» регулярно берет в аренду игроков «Челси», развивает и возвращает обратно.

    Как это связано со Слуцким? Именно Роман Абрамович и его команда помогали бывшему тренеру ЦСКА найти работу в Англии. Ходили настойчивые слухи, что Абрамович даже готов устроить его на работу в «Челси». Договорились только с «Халл Сити», но все закончилось зимней отставкой. «Халл» продолжает падение и без Слуцкого, а российский специалист закончил английскую карьеру просмотром матчей с трибун. Работа в Голландии – новый шанс.

    Пересечение с Караваевым

    Главный трансфер «Витесса» в этом сезоне – покупка защитника Вячеслава Караваева из чешской «Спарты». Получилось, что до смены тренера Караваев был лучшим игроком «Спарты». Но потом что-то пошло не так. В этом сезоне россиянин почти не играл, а переезд в Голландию – хороший шанс перезагрузить карьеру. Из таких команд больше шансов попасть в топовую лигу, чем из чешского чемпионата.

    С назначением Слуцкого у Караваева могут возникнуть проблемы. Тренер отлично знает способности Вячеслава, потому что тот пытался заиграть в ЦСКА именно при нем. Вопрос здесь в том, что именно Слуцкий поучаствовал в принятии решения о продаже Караваева «Спарте». До уровня основы ЦСКА Вячеслав не дорос, а держать талантливого игрока в запасе не стали. Теперь интересно, как Слуцкий и Караваев сработаются в Европе.

    Как сейчас играет «Витесс»?

    Команда идет на шестом месте и борется за попадание в четверку. «Витесс» входит в пятерку лучших по забитым мячам, а из недавних результатов выделяется победа над «Аяксом» (3:2). Возглавляет клуб Хенк Фрэзер, но «Витесс» открыто и честно искал нового тренера. Из игроков выделяется арендованный у «Челси» Мэтт Миазга. Этого защитника недавно оштрафовали за то, что тот взял соперника за пенис.

    Зимой клуб совершил важные трансферы. В «Вердер» продали перспективного Рашицу, которым до этого интересовались топ-клубы Англии. Взамен «Витесс» вернул в страну из европейской поездки опытного Роя Беренса. До этого вингер выступал за пределами Голландии за «Герту» и «Рединг». Еще здесь есть перспективный полузащитник с гражданством Сомали. 20-летний Мухтар Али пока только подбирается к основе.

    Чем занимается Слуцкий?

    Леонид Слуцкий хорошо проводит время в статусе безработного. Например, он играл в КВН, где высмеял собственную работу в Англии.

    Еще российский тренер присутствовал на Олимпиаде в Пхенчхане. Там он даже поболел за хоккейную сборную России в матче с США, а перед этим смотрел соревнования лыжников.

    В конце января «Ростов» объявил о сотрудничестве со Слуцким. Он будет консультировать клубную академию. Видимо, продлится это до летнего отъезда в Голландию.

    Караваев ушел в «Витесс». Можно радоваться?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Витесс», Theleaguepaper
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +34

      Silicium 13 марта 2018, 15:30

      ЛС ПНХ - несется с трибун,
      ЛС ПНХ - банеры вьются
      Говно, променявшее спорт на бабло
      ЛС ПНХ - над тобой смеются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Silicium 11 марта 2018, 10:10

      Ну и чтобы всем ясно стало, русского капитала за границей не существует - это все еврейский гишефт. Доказательство тому - шатание Слуцкого по еврейским анклавам. и я не удивлюсь, если всед за вылетевшим после ЧМ Слуцким фанерой пролетит над Голландией и Чигиринский.

      -3
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 10 марта 2018, 23:14

      Молодец Леня, удачи в Голландии!!!

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 10 марта 2018, 21:13

      ...а что,Чигиринский русский? и Абрамович тоже русский---тогда я не татарин...

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 марта 2018, 14:07

      удачи..

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 марта 2018, 13:19

      ну Голландия не Англия , я думаю там у Лёни всё получиться , удачи ему!

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 10 марта 2018, 10:13

      Нужно Леониду поаккуратнее с Мэтт Миазга, всякое может быть...

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 10 марта 2018, 07:30

      Дорогу осилит идущий! Удачи Слуцкому!

      2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 10 марта 2018, 06:53

      куда его понесло

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +42

      Дима97 10 марта 2018, 06:11

      И опять провалится

      -1
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