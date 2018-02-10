Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Принадлежащий «Челси» игрок «Витесса» оштрафован за то, что пощупал соперника за пенис

    Футболист голландского «Витесса» Мэтт Миазга получил штраф от работодателя за неподобающее поведение. Дело в том, что в матче против «Херенвена» американец потрогал игрока соперника за пенис.

    Это случилось во время борьбы в штрафной при подаче углового. Пострадавший игрок от касания повалился на газон. После матча руководство «Витесса» приняло решение наказать своего футболиста.

    Отметим, что Миазга принадлежит английскому «Челси».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2018 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 14 марта 2018, 08:34

      Элегантно )
      Интересно, это месть за что-то или просто урод безмозглый?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Геннадьич 11 марта 2018, 16:17

      Он что,и со Слуцким также будет себя вести?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 10 марта 2018, 09:56

      односторонняя любовь,это обидно(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 11 февраля 2018, 00:38

      О спорт! О нравы !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 10 февраля 2018, 14:01

      Что в футболе творятся,один палецем тикает, второй щупает,и ещё один кусается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 10 февраля 2018, 13:20

      ))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 февраля 2018, 13:15

      Сильно потрогал наверное,раз тот упал))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 10 февраля 2018, 11:26

      Гомо сайт бомбардир.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 10 февраля 2018, 11:04

      у него в стране это норма, ещё и того парня обвинят что в ответ "не поприветствовал" его таким же жестом...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 10 февраля 2018, 10:45

      проверял на ориентацию)))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11