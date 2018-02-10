Принадлежащий «Челси» игрок «Витесса» оштрафован за то, что пощупал соперника за пенис

Футболист голландского «Витесса» Мэтт Миазга получил штраф от работодателя за неподобающее поведение. Дело в том, что в матче против «Херенвена» американец потрогал игрока соперника за пенис.
Это случилось во время борьбы в штрафной при подаче углового. Пострадавший игрок от касания повалился на газон. После матча руководство «Витесса» приняло решение наказать своего футболиста.
Отметим, что Миазга принадлежит английскому «Челси».
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Источник: Twitter