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  • Принадлежащий «Челси» игрок «Витесса» оштрафован за то, что пощупал соперника за пенис

Принадлежащий «Челси» игрок «Витесса» оштрафован за то, что пощупал соперника за пенис

10 февраля 2018, 10:44
11

Футболист голландского «Витесса» Мэтт Миазга получил штраф от работодателя за неподобающее поведение. Дело в том, что в матче против «Херенвена» американец потрогал игрока соперника за пенис.

Это случилось во время борьбы в штрафной при подаче углового. Пострадавший игрок от касания повалился на газон. После матча руководство «Витесса» приняло решение наказать своего футболиста.

Отметим, что Миазга принадлежит английскому «Челси».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Голландия. Эредивизие Англия. Премьер-лига Витесс Херенвен Челси Миазга Мэтт
Комментарии (11)
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vladik12
1518248705
Читая заголовок, молился, чтобы Караваев не принадлежал "Челси".
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absent32
1518248736
проверял на ориентацию)))
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STAFOR13
1518249847
у него в стране это норма, ещё и того парня обвинят что в ответ "не поприветствовал" его таким же жестом...
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multi1984
1518251216
Гомо сайт бомбардир.
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mihail200606
1518257700
Сильно потрогал наверное,раз тот упал))
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Romio-xxx
1518258002
))))))))
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САНЁК17
1518260479
Что в футболе творятся,один палецем тикает, второй щупает,и ещё один кусается
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77SAM
1518298702
О спорт! О нравы !
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!ce man
1520664960
односторонняя любовь,это обидно(((
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VSt
1521005682
Элегантно ) Интересно, это месть за что-то или просто урод безмозглый?
Ответить
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