Принадлежащий «Челси» игрок «Витесса» оштрафован за то, что пощупал соперника за пенис

Футболист голландского «Витесса» Мэтт Миазга получил штраф от работодателя за неподобающее поведение. Дело в том, что в матче против «Херенвена» американец потрогал игрока соперника за пенис.

Это случилось во время борьбы в штрафной при подаче углового. Пострадавший игрок от касания повалился на газон. После матча руководство «Витесса» приняло решение наказать своего футболиста.

Отметим, что Миазга принадлежит английскому «Челси».