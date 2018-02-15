Говорят, Слуцкий летом будет работать в этом клубе. Зря

Знаменитый «Твенте» сегодня точно не лучшее место работы.

О чем мы? Информацию о Слуцком в «Твенте» опубликовало издание «Спорт-Экспресс». Российский тренер может возглавить команду летом, а в помощники взять Олега Яровинского. Пока все договоренности отрицаются, но у команды серьезные проблемы в чемпионате Голландии. Поэтому Слуцкому надо хорошо подумать.

Как они сейчас выступают?

Если вы до сих пор считаете, что «Твенте» − один из лидеров чемпионата Голландии, то зря. В последний раз клуб из Энсхеде занимал место в тройке еще в 2014 году. После того сезона дела у «Твенте» шли все хуже и хуже: команда постепенно превратилась в середняка лиги. А в этом чемпионате ситуация совсем критичная – предпоследнее, 17-е место с 16-ю очками после 23 (!) матчей. Более того, у «Твенте» все плохо с голами – команда имеет предпоследний показатель в первенстве (26 мячей). Полная безнадега и всего четыре победы за сезон.

Как они до такого докатились?

Неприятности начались еще в конце 2015-го года. Тогда клуб лишили права участия в еврокубках на три сезона из-за того, что руководство «Твенте» не сообщило лицензионной комиссии KNVB о дополнительном договоре с инвестиционной компанией Doyen Sports.

Местная федерация футбола продолжала жестить. Сначала чиновники собирались лишить «Твенте» профессионального статуса. Затем отправить во вторую лигу. Новое руководство, которое пришло разгребать косяки своих предшественников, всерьез надеялось при негативном исходе податься во второй или третий дивизион Германии.

За клуб вписались известные футбольные люди и болельщики. Сначала они собрали 20 000 подписей, а потом замутили крутой флешмоб Wij staan achter Twente («Мы за «Твенте» горой»). Фанаты купили 10 000 абонементов на домашние игры, хотя даже не знали, сыграет ли вообще клуб в следующем сезоне. К счастью, «Твенте» выиграл дело в суде и остался в Эредивизие.

Так хэппи-энд или нет?

За этой маленькой победой последовали другие проблемы – финансовые. Бесконечные штрафы серьезно подкосили команду. Это положение хорошо описал экс-коуч «Виллема II» Павел Кучеров: «Руководство решило, что если потратить серьезные деньги на усиление, есть шанс хорошо выступить в еврокубках и заработать больше денег – и просчиталось. Потому что сыграли плохо, доходы не увеличились, остались только долги».

По факту возникла ситуация, при которой клуб не мог пригласить звезд, поскольку не участвовал в еврокубках. Последняя же крупная продажа – трансфер лучшего бомбардира команды Хакима Зиеша в «Аякс» за 11 миллионов евро два года назад. За пять лет «Твенте» выручил 80 миллионов евро при тратах около 15 миллионов. Речи о серьезных приобретениях, конечно же, не идет. Костяк состава составляет молодежь от 18 до 23 лет.

Соответственно, стал сокращаться и бюджет команды. Если в 2012-м году он составлял 50 миллионов евро, то в 2017-м – уже 27 миллионов. Это самое крупное финансовое падение среди всех команд высшего голландского дивизиона.

Неужели в команде не на кого посмотреть?

Выделяются три игрока. Первый – Уссама Ассаиди. Марокканец с голландскими корнями, который когда-то уезжал в Англию в статусе восходящей звезды, теперь уже три года вытягивает «Твенте» из болота. Ему всего 28 лет, но в составе он третий по возрасту. Именно Ассаиди сейчас − лучший бомбардир клуба (6 голов).

Второй – Том Буре. Форвард еще два года назад ездил по красочным голландским провинциям, а в прошлом сезоне забил во втором дивизионе 33 гола в 38 матчах. «Твенте» вовремя среагировал и забрал футболиста. Многих отпугивает, что нападающему уже 25 лет, и он только сейчас выходит на более-менее серьезный уровень. Пусть пока форвард больше отдает, чем забивает, у него есть все шансы повторить сюжет Джейми Варди.

Третий – Фредрик Йенсен, надежда футбольной Финляндии. Несколько лет назад перебрался из ХИКа в академию «Твенте», подписав первый профессиональный контракт. Уже второй сезон гоняет за основу команды и не стесняется брать на себя игру. Тренеры финской сборной постепенно наигрывают его как основную силу.

И что теперь?

По ходу сезона «Твенте» уже менял тренера. Вместо Рене Хаке пришел Гертьян Вербек, до этого тренировавший «Бохум». Стало только хуже. Но новый тренер не теряет оптимизма: «Мы с коллегами до сих пор считаем, что команда сохранит прописку в высшем дивизионе». Также Вербер добавил, что если «Твенте» останется в Эредивизие, то он стопроцентно сохранит работу.

За 12 туров до конца «Твенте» нужно ликвидировать отставание в четыре очка и выиграть конкуренцию с равными себе соперниками. Пожалуй, болельщикам чемпиона Нидерландов-2009 придется спасать команду еще раз, но теперь морально.