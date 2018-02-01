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    Караваев ушел в «Витесс». Можно радоваться?


    4.8
    Голосов: 6
    01.02.2018 13:00
    В европейской карьере бывшего защитника ЦСКА снова наступили перемены.

    Почему мы об этом говорим?

    Вячеслав Караваев – один из главных российских талантов, которые пытаются пробиться в топовые чемпионаты. Антон Митрюшкин делает это через швейцарскую лигу, а Караваев несколько лет выступал в Чехии. Вплоть до этого сезона получалось хорошо. Вячеслав прогрессировал и даже много забивал. С приходом итальянского тренера Страмаччони наш защитник сел в запас. «Спарта» была готова продать Караваева еще летом, но тогда трансфер в «Локомотив» заблокировал Семин. Подробно обо всем этом можно прочитать здесь.

    Он все равно мог вернуться

    Зимой Караваев вел переговоры с тремя российскими клубами. Основным претендентом считалось «Динамо». Москвичи уже подписали Константина Рауша на левый фланг обороны. Караваев похож на Рауша по игровым характеристикам, поэтому мог идентично закрыть другую бровку. С «Динамо» не срослось, а остальные варианты отвалились еще раньше. «Спарта» при этом не взяла Караваева на тренировочный сбор. Здесь уже потеряли интерес к Вячеславу в качестве основного игрока.

    «Витесс» – подходящее место?

    Ходили слухи, что «Спарта» запрашивала у «Динамо» 3 миллиона евро. Потом «Витесс» пытался арендовать защитника, но он перешел на трехлетний контракт. В чемпионате Голландии клуб идет на шестом месте. «Витесс» забивает больше многих, пропускает на уровне лидеров, но все равно не поднимется выше четвертой строчки. ПСВ, «Аякс» и «АЗ» прямо сейчас выглядят намного сильнее остальных.

    «Спарта» при Страмаччони проводит ужасный сезон и пока только пятая в таблице. Чемпионаты Чехии и Голландии примерно идентичны по внутреннему уровню, но у голландцев играют больше перспективных футболистов. Получается, что Караваев от этого перехода почти ничего не выигрывает. До Лиги чемпионов с «Витессом» не дойти, а по силе команды новый клуб Караваева точно не лучше «Спарты».

    Плюсы есть

    «Витесс» в последние годы считается фарм-клубом «Челси». Лондонцы сбагривают сюда талантливых футболистов, чтобы те набирались опыта в аренде. Английские клубы следят за командами уровня «Витесса», поэтому уехать отсюда в лучшее место будет легче. Например, в «Витессе» играет Александр Бюттнер, который из этого же клуба уже попадал в «Манчестер Юнайтед».

    Для развития личных навыков Караваева этот переход точно полезен. «Витесс» много играет через фланги. Тот же Бюттнер в 12-ти матчах чемпионата отдал четыре голевых паса. Караваев способен и на большее, но пока нужно вернуть себе стабильную игровую практику. «Витесс» не покупает игроков просто так, поэтому в Караваева здесь верят. Самому Вячеславу осталось только доказать, что европейская карьера – это не просто пустые авансы и надежды.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Спарта»
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 6
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 7 февраля 2018, 18:55

      в Спарте получалось и в Витессе получиться

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1009

      OOOVVV. 2 февраля 2018, 11:45

      Конечно Вячеслав в ЦСКА был не конкурентом Супер Марио, а что предпочёл Витесс Спартаку или Локо, то правильно сделал. Удачи в Голландии!

      0
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      Рейтинг: +444

      vshter76 1 февраля 2018, 14:13

      Для защитника, любящего атаковать, чемпионат Голландии идеален

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 31 января 2018, 19:52

      удачи...

      3
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 31 января 2018, 19:11

      что можно сказать -только удачи парню

      1
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 31 января 2018, 16:19

      Давай мужик вперед - хватит уже нашим сидеть только в России и разочаровывать простых граждан!!!

      0
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