Караваев ушел в «Витесс». Можно радоваться?

В европейской карьере бывшего защитника ЦСКА снова наступили перемены.

Почему мы об этом говорим?

Вячеслав Караваев – один из главных российских талантов, которые пытаются пробиться в топовые чемпионаты. Антон Митрюшкин делает это через швейцарскую лигу, а Караваев несколько лет выступал в Чехии. Вплоть до этого сезона получалось хорошо. Вячеслав прогрессировал и даже много забивал. С приходом итальянского тренера Страмаччони наш защитник сел в запас. «Спарта» была готова продать Караваева еще летом, но тогда трансфер в «Локомотив» заблокировал Семин. Подробно обо всем этом можно прочитать здесь.

Он все равно мог вернуться

Зимой Караваев вел переговоры с тремя российскими клубами. Основным претендентом считалось «Динамо». Москвичи уже подписали Константина Рауша на левый фланг обороны. Караваев похож на Рауша по игровым характеристикам, поэтому мог идентично закрыть другую бровку. С «Динамо» не срослось, а остальные варианты отвалились еще раньше. «Спарта» при этом не взяла Караваева на тренировочный сбор. Здесь уже потеряли интерес к Вячеславу в качестве основного игрока.

Vyacheslav Karavaev tekent voor 3,5 jaar bij ons! Onze esporter Paskie Rokus test onze nieuwe speler direct in FIFA18!#Vitesse pic.twitter.com/OL2THhDd22 — Vitesse (@MijnVitesse) 31 января 2018 г.

«Витесс» – подходящее место?

Ходили слухи, что «Спарта» запрашивала у «Динамо» 3 миллиона евро. Потом «Витесс» пытался арендовать защитника, но он перешел на трехлетний контракт. В чемпионате Голландии клуб идет на шестом месте. «Витесс» забивает больше многих, пропускает на уровне лидеров, но все равно не поднимется выше четвертой строчки. ПСВ, «Аякс» и «АЗ» прямо сейчас выглядят намного сильнее остальных.

«Спарта» при Страмаччони проводит ужасный сезон и пока только пятая в таблице. Чемпионаты Чехии и Голландии примерно идентичны по внутреннему уровню, но у голландцев играют больше перспективных футболистов. Получается, что Караваев от этого перехода почти ничего не выигрывает. До Лиги чемпионов с «Витессом» не дойти, а по силе команды новый клуб Караваева точно не лучше «Спарты».

Плюсы есть

«Витесс» в последние годы считается фарм-клубом «Челси». Лондонцы сбагривают сюда талантливых футболистов, чтобы те набирались опыта в аренде. Английские клубы следят за командами уровня «Витесса», поэтому уехать отсюда в лучшее место будет легче. Например, в «Витессе» играет Александр Бюттнер, который из этого же клуба уже попадал в «Манчестер Юнайтед».

Для развития личных навыков Караваева этот переход точно полезен. «Витесс» много играет через фланги. Тот же Бюттнер в 12-ти матчах чемпионата отдал четыре голевых паса. Караваев способен и на большее, но пока нужно вернуть себе стабильную игровую практику. «Витесс» не покупает игроков просто так, поэтому в Караваева здесь верят. Самому Вячеславу осталось только доказать, что европейская карьера – это не просто пустые авансы и надежды.