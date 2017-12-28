Караваев больше не играет в Европе. Почему так вышло?

Воспитанник ЦСКА мог вернуться в Россию, а теперь смотрит футбол с трибун.

Что случилось?

В предыдущем сезоне защитник Вячеслав Караваев был лидером «Спарты». Он играл против «Интера» и забивал «Ростову» в Лиге Европы. Караваевым интересовались в Европе, но ближе остальных в переговорах продвинулись «Спартак» и «Локомотив». Футболист серьезно настроился на возвращение в Россию. Юрий Семин отказался от покупки Караваева в последний момент. Трансфер сорвался так неожиданно, что это обидело всех. В «Спарте» Караваева так и не простили.

Сейчас Вячеслав Караваев почти не играет. Он провел за «Спарту» только семь матчей во всех турнирах. В чемпионате Чехии их и вовсе только три. Одной из причин стала смена главного тренера. Андреа Страмаччони пришел в команду для возвращения побед, но пока получается так себе. С ним изменившийся клуб идет в таблице только пятым, имея отставание от лидера в 18 очков. Первая здесь «Виктория Пльзень», которая не проиграла ни разу за 16 матчей.

Какие варианты?

«Спарта» наигрывает чешских игроков с небольшими зарплатами. Страмаччони доверяет опытному Ондржею Загустелу, чем вынуждает Караваева на мысли об уходе. 22-летний защитник прямо сейчас снова близок к российской Премьер-лиге. «С вероятностью 70% зимой Караваев вернется в чемпионат России. Это будет команда из первой пятерки, другие просто не потянут», – рассказывал ТАСС агент Алексей Сафонов. Сейчас в прессе снова всплывает «Спартак», где разочаровались в приходе Петковича.

Еще год назад все было по-другому. Тогда Караваев видел возможность обратного трансфера в ЦСКА, но говорил о желании играть в Европе. В ЦСКА решили вопрос в пользу класса. Марио Фернандес получил гражданство и продлил контракт с армейцами. В такой ситуации Караваев клубу больше не нужен. Европейские команды он тоже уже не привлекает. Осенью в Англии писали только об интересе «Вест Бромвича», который зимой готов заплатить за трансфер Караваева 2,5 миллиона фунтов.

Почему это важно?

Караваев – лучший игрок «Спарты» в предыдущем сезоне. Вот так охарактеризовали россиянина представители лиги, включившие его в символическую сборную. «Вероятно, это главный игрок «Спарты» этого сезона. Особенно осенью, когда он забил два гола и отдал семь передач», – написано на сайте лиги. Там же вспомнили, что россиянин мог оказаться в «Спарте» годом ранее. Клуб предпочел другого игрока. Караваев оказался единственным представителем «Спарты» в команде года. Спортивное издание iSport признавало его лучшим трансфером чемпионата Чехии, а Станислав Черчесов привлекал Караваева в сборную на игру с «Динамо».

Теперь все изменилось. Караваев потерял даже призрачные шансы на регулярное попадание в сборную России. Игроков запаса Черчесов туда не берет. В составе «Спарты» у Караваева есть перспектива только при возможном увольнении Страмаччони. Сам он, кажется, тоже не сильно надеется на клуб. Актуальный пример: с концовки предсезонки в инстаграме игрока нет ни одного фото, связанного со «Спартой». Раньше они появлялись регулярно.

Караваев точно хорош?

У Караваева есть несколько достоинств, которые выделяют его среди других российских игроков. Он универсален и способен закрыть оба фланга в обороне и в полузащите. Караваев – скоростной защитник, поэтому часто подключается к атакам. Теперь у него есть еще и европейский опыт. «Спарта» никогда не была грандом, но пошуметь в еврокубках вместе с чешской командой Караваеву удалось. В Чехии его любят за красивые голы и самоотверженную игру.

Например, Караваев умеет такое:

Nice goal by Vyacheslav Karavaev yesterday... pic.twitter.com/jKyhiasej3 — Keysi Rensie (@KeysiRensie) 17 октября 2016 г.

Крайних защитников с подобным оснащением в России мало.