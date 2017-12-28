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    Караваев больше не играет в Европе. Почему так вышло?


    3
    Голосов: 11
    28.12.2017 21:20
    Воспитанник ЦСКА мог вернуться в Россию, а теперь смотрит футбол с трибун.

    Что случилось?

    В предыдущем сезоне защитник Вячеслав Караваев был лидером «Спарты». Он играл против «Интера» и забивал «Ростову» в Лиге Европы. Караваевым интересовались в Европе, но ближе остальных в переговорах продвинулись «Спартак» и «Локомотив». Футболист серьезно настроился на возвращение в Россию. Юрий Семин отказался от покупки Караваева в последний момент. Трансфер сорвался так неожиданно, что это обидело всех. В «Спарте» Караваева так и не простили.

    Сейчас Вячеслав Караваев почти не играет. Он провел за «Спарту» только семь матчей во всех турнирах. В чемпионате Чехии их и вовсе только три. Одной из причин стала смена главного тренера. Андреа Страмаччони пришел в команду для возвращения побед, но пока получается так себе. С ним изменившийся клуб идет в таблице только пятым, имея отставание от лидера в 18 очков. Первая здесь «Виктория Пльзень», которая не проиграла ни разу за 16 матчей.

    Какие варианты?

    «Спарта» наигрывает чешских игроков с небольшими зарплатами. Страмаччони доверяет опытному Ондржею Загустелу, чем вынуждает Караваева на мысли об уходе. 22-летний защитник прямо сейчас снова близок к российской Премьер-лиге. «С вероятностью 70% зимой Караваев вернется в чемпионат России. Это будет команда из первой пятерки, другие просто не потянут», – рассказывал ТАСС агент Алексей Сафонов. Сейчас в прессе снова всплывает «Спартак», где разочаровались в приходе Петковича.

    Еще год назад все было по-другому. Тогда Караваев видел возможность обратного трансфера в ЦСКА, но говорил о желании играть в Европе. В ЦСКА решили вопрос в пользу класса. Марио Фернандес получил гражданство и продлил контракт с армейцами. В такой ситуации Караваев клубу больше не нужен. Европейские команды он тоже уже не привлекает. Осенью в Англии писали только об интересе «Вест Бромвича», который зимой готов заплатить за трансфер Караваева 2,5 миллиона фунтов.

    Почему это важно?

    Караваев – лучший игрок «Спарты» в предыдущем сезоне. Вот так охарактеризовали россиянина представители лиги, включившие его в символическую сборную. «Вероятно, это главный игрок «Спарты» этого сезона. Особенно осенью, когда он забил два гола и отдал семь передач», – написано на сайте лиги. Там же вспомнили, что россиянин мог оказаться в «Спарте» годом ранее. Клуб предпочел другого игрока. Караваев оказался единственным представителем «Спарты» в команде года. Спортивное издание iSport признавало его лучшим трансфером чемпионата Чехии, а Станислав Черчесов привлекал Караваева в сборную на игру с «Динамо».

    Теперь все изменилось. Караваев потерял даже призрачные шансы на регулярное попадание в сборную России. Игроков запаса Черчесов туда не берет. В составе «Спарты» у Караваева есть перспектива только при возможном увольнении Страмаччони. Сам он, кажется, тоже не сильно надеется на клуб. Актуальный пример: с концовки предсезонки в инстаграме игрока нет ни одного фото, связанного со «Спартой». Раньше они появлялись регулярно.

    Караваев точно хорош?

    У Караваева есть несколько достоинств, которые выделяют его среди других российских игроков. Он универсален и способен закрыть оба фланга в обороне и в полузащите. Караваев – скоростной защитник, поэтому часто подключается к атакам. Теперь у него есть еще и европейский опыт. «Спарта» никогда не была грандом, но пошуметь в еврокубках вместе с чешской командой Караваеву удалось. В Чехии его любят за красивые голы и самоотверженную игру.

    Например, Караваев умеет такое:

    Крайних защитников с подобным оснащением в России мало.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спарта»
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +24

      jaxtr 1 января 2018, 23:31

      в ЦСКА надо вернуть, вместо Щенникова налево

      0
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 1 января 2018, 19:06

      в англии такие парни очень нужны,он как валенсия только чуть хуже

      0
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      Рейтинг: +302

      mab1011 31 декабря 2017, 16:38

      После Спарт и Спартаков футбольные перспективы угасают...А жаль парня.

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 31 декабря 2017, 10:56

      Получается,что снова вернется домой и скорее всего в какой-нибудь московский клуб!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 30 декабря 2017, 19:05

      Более худшего качества гиф не смогли найти? Глаза сломал, но так и не понял, что там происходит!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 30 декабря 2017, 12:05

      На вашем видео как всегда ни хрена не разберёшь.Караваев домой!

      2
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      Рейтинг: +979

      TUMS 30 декабря 2017, 01:16

      Так всегда, своих растим, воспитываем и забываем...

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 29 декабря 2017, 20:29

      если не хочет деградировать то или зенит или цска с локо но только не чпартак сгниет в болоте

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > 30 декабря 2017, 18:11

      пусть будет Краснодар

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 29 декабря 2017, 16:05

      Давай в Спартак! Ещенко меня откровенно подбешивает!

      1
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      Рейтинг: +21000

      derrik2000 > Сильвербой 1 января 2018, 19:02

      В последних матчах российского чемпионата Ещенко был просто оч-ч-чень хорош. А так - да. Иногда на него "накатывало", и он становился похожим на всадника без головы.))) Но всё это было до последних, зимних матчей ЧР

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      Рейтинг: +206

      КАМПОСТЕР1 29 декабря 2017, 15:53

      назвал бы его перспективным, но с ним еще работать и работать, сразу не заиграет не в одном клубе из первой пятерки РФПЛ, хотя потенциал есть и опыта поднабрался не малого, короче удачи парню, с возвращением)))

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