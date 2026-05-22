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Локомотив (мол) - Урал (мол): обзор матча 22 мая 2026

Локомотив (мол)
22.05.2026, пятница, 19:00
Россия. МФЛ, 11 тур
5 : 1
Завершен
Урал (мол)
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Локомотив (мол) - Урал (мол)
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Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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Локомотив (мол)
Урал (мол)
Лучший бомбардир молодежки «Локомотива» перешел в клуб Второй лиги
13 марта
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Билялетдинов получил новую работу в «Локомотиве»
2025.12.30 18:27
Билялетдинов определился с местом продолжения тренерской карьеры
2025.12.27 21:59
«Локомотив» принял важное решение по Хохлову
2025.12.27 16:34
1
Лучший бомбардир молодежки «Локомотива» перешел в клуб Второй лиги
13 марта
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
Билялетдинов получил новую работу в «Локомотиве»
2025.12.30 18:27
Билялетдинов определился с местом продолжения тренерской карьеры
2025.12.27 21:59
«Локомотив» принял важное решение по Хохлову
2025.12.27 16:34
1
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
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