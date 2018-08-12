Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты

«Зенит» потерпел гостевое поражение от «Рубина» в матче третьего тура молодежного первенства. Голами в составе казанской команды отметились полузащитник Никита Макаров, нападающий Никита Сапрунов и хавбек Денис Федорычев.

В других встречах «Урал» сыграл вничью с «Динамо», «Локомотив» победил «Оренбург», «Ахмат» уступил тульскому «Арсеналу», «Ростов» одержал победу над «Крыльями Советов».

Россия. Молодежное первенство. 3-й тур

Урал (мол.) – Динамо (мол.) – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Татаринов, 18; 1:1 – Лацевич, 43; 2:1 – Хозин, 54; 3:1 – Новиков, 58; 3:2 – Зорин, 61; 3:3 – Зехов, 86.

Оренбург (мол.) – Локомотив (мол.) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Миронов, 11 (с пенальти); 0:2 – Петров, 77.

Арсенал (мол.) – Ахмат (мол.) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Крикуненко, 44.

Ростов (мол.) – Крылья Советов (мол.) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Нескоромный, 66.

Рубин (мол.) – Зенит (мол.) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Макаров, 9; 2:0 – Сапрунов, 11; 3:0 – Федорычев, 90+4.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства