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    Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты

    «Зенит» потерпел гостевое поражение от «Рубина» в матче третьего тура молодежного первенства. Голами в составе казанской команды отметились полузащитник Никита Макаров, нападающий Никита Сапрунов и хавбек Денис Федорычев.

    В других встречах «Урал» сыграл вничью с «Динамо», «Локомотив» победил «Оренбург», «Ахмат» уступил тульскому «Арсеналу», «Ростов» одержал победу над «Крыльями Советов».

    Россия. Молодежное первенство. 3-й тур

    Урал (мол.) – Динамо (мол.) – 3:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Татаринов, 18; 1:1 – Лацевич, 43; 2:1 – Хозин, 54; 3:1 – Новиков, 58; 3:2 – Зорин, 61; 3:3 – Зехов, 86.

    Оренбург (мол.) – Локомотив (мол.) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Миронов, 11 (с пенальти); 0:2 – Петров, 77.

    Арсенал (мол.) – Ахмат (мол.) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Крикуненко, 44.

    Ростов (мол.) – Крылья Советов (мол.) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Нескоромный, 66.

    Рубин (мол.) – Зенит (мол.) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Макаров, 9; 2:0 – Сапрунов, 11; 3:0 – Федорычев, 90+4.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2018 13:25
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