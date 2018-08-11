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Ростов (мол) - Кр. Советов (мол)

11.08.2018, Суббота, 15:00 мск Батайск, стадион Локомотив Россия. Молодежное первенство, 3 тур Ростов (мол) - Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
20 тур
18 марта, суббота 13:00 Кр. Советов (мол) 1:0 Ростов (мол)
6 тур
9 сентября, пятница 12:00 Ростов (мол) 2:0 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
19 тур
4 марта, пятница 14:00 Кр. Советов (мол) 1:4 Ростов (мол)
5 тур
15 августа, суббота 16:30 Ростов (мол) 2:0 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
21 тур
14 марта, пятница 15:00 Кр. Советов (мол) 2:2 Ростов (мол)
13 тур
19 октября, суббота 15:00 Ростов (мол) 1:3 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
18 тур
1 декабря, суббота 13:30 Кр. Советов (мол) 1:1 Ростов (мол)
4 тур
11 августа, суббота 18:00 Ростов (мол) 1:0 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 10 тур
21 апреля, суббота 15:00 Кр. Советов (мол) 0:2 Ростов (мол)
Второй этап, 4 тур
10 марта, суббота 14:00 Ростов (мол) 3:0 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
26 тур
30 сентября, пятница 16:00 Ростов (мол) 0:1 Кр. Советов (мол)
11 тур
28 мая, суббота 16:00 Кр. Советов (мол) 0:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
25 тур
23 октября, суббота 15:00 Ростов (мол) 0:1 Кр. Советов (мол)
11 тур
13 мая, четверг 17:00 Кр. Советов (мол) 0:0 Ростов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
19 тур
21 августа, пятница 16:00 Кр. Советов (мол) 3:2 Ростов (мол)
5 тур
17 апреля, пятница 13:00 Ростов (мол) 2:3 Кр. Советов (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА (мол) 30 22 5 3 69:19 +50 71
2. Спартак М (мол) 30 19 4 7 60:34 +26 61
3. Динамо М (мол) 30 18 4 8 58:30 +28 58
4. Арсенал Т (мол) 30 18 3 9 53:36 +17 57
5. Зенит (мол) 30 17 6 7 61:37 +24 57
6. Локомотив (мол) 30 17 5 8 59:37 +22 56
7. Краснодар (мол) 30 15 9 6 52:31 +21 54
8. Кр. Советов (мол) 30 13 5 12 51:41 +10 44
9. Ростов (мол) 30 11 4 15 40:43 -3 37
10. Рубин (мол) 30 9 6 15 33:46 -13 33
11. Енисей (мол) 30 8 9 13 28:36 -8 33
12. Ахмат (мол) 30 8 7 15 40:51 -11 31
13. Уфа (мол) 30 6 5 19 25:82 -57 23
14. Урал (мол) 29 5 5 19 36:71 -35 20
15. Анжи (мол) 29 4 7 18 23:54 -31 19
16. Оренбург (мол) 30 4 6 20 24:64 -40 18
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