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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Факел (мол)
Ростов (мол) - Факел (мол): обзор матча 26 июня 2026
Ростов (мол)
26.06.2026, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 12 тур
2 : 1
Завершен
Факел (мол)
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Статистика матча Ростов (мол) - Факел (мол)
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Информация о матче
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
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ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
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Генич – о кандидате на пост главного тренера «Факела»: «Выстрел себе в ногу»
2025.04.02 08:34
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Экс-спартаковец не возглавит «Факел»
2025.03.31 17:33
1
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Только один игрок «Спартака» дебютировал в более раннем возрасте, чем Полех
22 марта
1
Генич – о кандидате на пост главного тренера «Факела»: «Выстрел себе в ногу»
2025.04.02 08:34
4
Экс-спартаковец не возглавит «Факел»
2025.03.31 17:33
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- : -
10.07.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Алмаз-Антей
- : -
10.07.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Рубин (мол)
- : -
10.07.2026
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
- : -
10.07.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 14 тур
Пари НН (мол)
- : -
10.07.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Чертаново (мол)
- : -
10.07.2026
Краснодар (мол)
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Факел (мол)
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