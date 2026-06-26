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Ростов (мол) - Факел (мол): обзор матча 26 июня 2026

Ростов (мол)
26.06.2026, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 12 тур
2 : 1
Завершен
Факел (мол)
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Ростов (мол) - Факел (мол)
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Информация о матче
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
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- : -
10.07.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Рубин (мол)
- : -
10.07.2026
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
- : -
10.07.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 14 тур
Пари НН (мол)
- : -
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Россия. МФЛ, 14 тур
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