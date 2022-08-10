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    «Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал инсайд Ивана Карпова, что Сергей Юран уволен из «Химок» за попытку организовать договорной матч с ростовчанами.

    «Мне никто ничего не предлагал, это че за бред , *** [блин]? Вот пусть те , кто предлагал или кому предлагали, это и комментируют. Я вообще не в курсе», – сказал Карпин.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: телеграм-канал Никиты Плохих

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    Сегодня, 11:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4819

      Беспонтий 1 час назад

      а вот и тот
      кто точно "всечёт"
      и не заморочится

      1
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      Рейтинг: +23157

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Два карпа в одном пруду не ужились. ) А если серьёзно, за распространение такой инфы надо наказывать, давать срок. Прежде чем выливать эту грязь, поставил бы себя ванька на место Юрана.

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      Рейтинг: +4167

      Enter2006 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Да сразу видно что ванька - жёлтопрессное быдло. Сколько ему денег дали интересно чтобы такое придумать? И что это за позиция "если Юран посчитает что я не прав, я удалю сообщение, но всеку"?! Совсем чокнутый, как быдло с 90х. По нему суд плачет. Это "ширма" чтобы про Садыгова меньше говорили. А Садыгов младший должен свалить с клуба. Если главный тренер не может решать сам кто должен выйти на поле а кто нет - пусть Садыгов старший сам становится главным тренером а мы посмотрим на этот цирк!

      2
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      Рейтинг: +24526

      JTherry 2 часа назад

      во, "рыба"-Карп вони нагнал своим сообщением: никто не знает, один он в курсе...)

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      Рейтинг: +6182

      порт 2 часа назад

      Отправить Карпова на хоз. работы.

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      Рейтинг: +4167

      Enter2006 2 часа назад

      Карпин зачмырил Карпова ))) И по делом! За такие "придумки" и посадить могут.

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