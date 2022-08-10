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  • «Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»

«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»

10 августа 2022, 11:52
7

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал инсайд Ивана Карпова, что Сергей Юран уволен из «Химок» за попытку организовать договорной матч с ростовчанами.

«Мне никто ничего не предлагал, это че за бред , *** [блин]? Вот пусть те , кто предлагал или кому предлагали, это и комментируют. Я вообще не в курсе», – сказал Карпин.

  • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
  • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
  • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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Источник: телеграм-канал Никиты Плохих
Россия. Премьер-лига Ростов (мол) Ростов Химки Юран Сергей Карпин Валерий
Комментарии (7)
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Enter2006
1660121880
Карпин зачмырил Карпова ))) И по делом! За такие "придумки" и посадить могут.
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порт
1660122358
Отправить Карпова на хоз. работы.
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JTherry
1660122623
во, "рыба"-Карп вони нагнал своим сообщением: никто не знает, один он в курсе...)
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DOCTOR PENALTY
1660123644
Два карпа в одном пруду не ужились. ) А если серьёзно, за распространение такой инфы надо наказывать, давать срок. Прежде чем выливать эту грязь, поставил бы себя ванька на место Юрана.
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Беспонтий
1660126160
а вот и тот кто точно "всечёт" и не заморочится
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balam
1660142292
Валера!Верим! ща еще Георгича подтянут,ушлепки
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