«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал инсайд Ивана Карпова, что Сергей Юран уволен из «Химок» за попытку организовать договорной матч с ростовчанами.

«Мне никто ничего не предлагал, это че за бред , *** [блин]? Вот пусть те , кто предлагал или кому предлагали, это и комментируют. Я вообще не в курсе», – сказал Карпин.

В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.

Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

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