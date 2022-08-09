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    ⚡ Юран предлагал «Ростову» сдать матч 29-го тура, чтобы «Химки» не вылетели из РПЛ. Он обещал отдать 6 очков в этом сезоне (Иван Карпов)

    Бывший главный тренер «Химо» Сергей Юран предлагал «Ростову» сыграть договорной матч в конце прошлого сезона.

    «Есть версия, которую подтверждают сразу несколько несвязанных друг с другом источников, что на одной из встреч вокруг матча 29-го тура «Ростов» – «Химки» Юран предложил южанам сыграть договорняк взамен на 6 очков в следующем сезоне.

    Получил отказ, а хозяева уверенно выиграли 2:1. Хотя никакой турнирной мотивации у «Ростова» не было, кроме как помочь братскому «Рубину», боровшемуся с «Химками» за выживание.

    Вскоре об этом узнал Хачатурянц. Ашот потребовал от Садыгова (инвестор «Химок» – прим. «Бомбардира») убрать Юрана, а также всех причастных. Тогда можно было бы обойтись и без санкций.

    Туфан согласился, но попросил отсрочку, чтобы иметь шанс выжить в РПЛ (впереди был «Спартак» и переходные матчи). Однако принципиальное решение об уходе Юрана было принято уже тогда. Почему не убрали? Думаю, просто не успели найти достойную замену.

    Уволить Юрана после ничьей с «Зенитом» на старте текущего чемпионата было бы самоубийством. Затем подмосквичи разгромили «Нижний Новгород», опять не выходит. И тут снова на арену вышел «Ростов». «Химки» минимально проиграли им в гостях, а на поле так и не появился отпрыск Садыгова – форвард Илья. Хотя был готов и ждал своей очереди.

    Инвестор вызвал нерадивого тренера к себе и спросил за сына. Юран ожидаемо начал брыкаться и был тут же уволен. Миссия выполнена – клуб чист перед законом и причина вроде банальна (якобы продвижение хозяином своего чада в дебри большого футбола). Хитро, ничего не скажешь», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

    Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    09.08.2022 23:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +82

      Клаус 10 минут назад

      Братский рубин ? Откуда и как?

      0
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      Рейтинг: +676

      Suvorov51 45 минут назад

      Вот дела, кому верить, ну если только Флюгеру - Орлову, вот если уж скажет значит точно так и есть, жду его оценок, а так конечно не понятно, как это все происходило, и кто был свидетелем этих переговоров, о сдаче игры

      0
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      Рейтинг: +117

      ScarlettOgusania 46 минут назад

      У Карпа одна криминальная конспирология на уме, хотя в Лиге приколов возможно всё

      0
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      Рейтинг: +23

      Ill Ich 50 минут назад

      Лихо закручен сюжет! Но много ли в нём правды?

      0
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      Рейтинг: +980

      inzek 53 минуты назад

      Иван Карпов не самый надежный источник чтобы верить

      0
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      Рейтинг: +603

      Forvard47 1 час назад

      Пока такие ган**ны сидят в российском футболе как садыгов, вРОТенберги, и высякая такая шваль так и будет российский футбол в жопе...

      хотя В Путин сделал все чтобы он там и был... Кто верит что нас вернут в ЕК наивные тупые дебилы

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