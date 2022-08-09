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  • ⚡ Юран предлагал «Ростову» сдать матч 29-го тура, чтобы «Химки» не вылетели из РПЛ. Он обещал отдать 6 очков в этом сезоне (Иван Карпов)

⚡ Юран предлагал «Ростову» сдать матч 29-го тура, чтобы «Химки» не вылетели из РПЛ. Он обещал отдать 6 очков в этом сезоне (Иван Карпов)

9 августа 2022, 23:38
16

Бывший главный тренер «Химо» Сергей Юран предлагал «Ростову» сыграть договорной матч в конце прошлого сезона.

«Есть версия, которую подтверждают сразу несколько несвязанных друг с другом источников, что на одной из встреч вокруг матча 29-го тура «Ростов» – «Химки» Юран предложил южанам сыграть договорняк взамен на 6 очков в следующем сезоне.

Получил отказ, а хозяева уверенно выиграли 2:1. Хотя никакой турнирной мотивации у «Ростова» не было, кроме как помочь братскому «Рубину», боровшемуся с «Химками» за выживание.

Вскоре об этом узнал Хачатурянц. Ашот потребовал от Садыгова (инвестор «Химок» – прим. «Бомбардира») убрать Юрана, а также всех причастных. Тогда можно было бы обойтись и без санкций.

Туфан согласился, но попросил отсрочку, чтобы иметь шанс выжить в РПЛ (впереди был «Спартак» и переходные матчи). Однако принципиальное решение об уходе Юрана было принято уже тогда. Почему не убрали? Думаю, просто не успели найти достойную замену.

Уволить Юрана после ничьей с «Зенитом» на старте текущего чемпионата было бы самоубийством. Затем подмосквичи разгромили «Нижний Новгород», опять не выходит. И тут снова на арену вышел «Ростов». «Химки» минимально проиграли им в гостях, а на поле так и не появился отпрыск Садыгова – форвард Илья. Хотя был готов и ждал своей очереди.

Инвестор вызвал нерадивого тренера к себе и спросил за сына. Юран ожидаемо начал брыкаться и был тут же уволен. Миссия выполнена – клуб чист перед законом и причина вроде банальна (якобы продвижение хозяином своего чада в дебри большого футбола). Хитро, ничего не скажешь», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

  • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
  • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
  • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

Шок недели: «Xимки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Ростов Химки Юран Сергей
Комментарии (16)
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inzek
1660078659
Иван Карпов не самый надежный источник чтобы верить
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Ill Ich
1660078850
Лихо закручен сюжет! Но много ли в нём правды?
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ScarlettOgusania
1660079078
У Карпа одна криминальная конспирология на уме, хотя в Лиге приколов возможно всё
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Клаус
1660081248
Братский рубин ? Откуда и как?
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Дядя Серёжа
1660095794
После такого заявления у прокуратуры должны зачесаться руки, а у всего руководства Химок - задницы. Или это собаки брешут, а сынок хозяина в команде - всегда дермо.
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эд100
1660101427
А кто сомневался, что Юран уйдёт не обосраным? Другое дело, если это правда, то измазать надо всех, кто знал об этом сразу. Передать в прокуратуру и пусть ответят все, с Хачатурянцем. А то опять крайнего нашли. Не верю, что это возможно в одиночку провернуть, абсурд.
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моэм
1660104691
Это по нашему ... сначала "уйти" нормального тренера по причине собственного идиотизма , а как отвлекающий манёвр вдогонку вентилятор с говнецом , мол сам Юран и дурак и виноват во всём на свете ....ну и Карпину камень в огород попутно, типа замазан , уж больно его Ростов разогнался , пора и притормозить .... а где же наша "ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ " и " " НЕПОДКУПНАЯ " прокуратура и СК ????
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Enter2006
1660110929
Чего ещё выдумаете? Юран втихую заключил контракт с марсианами? Договорился с дельфинами на ничью с Зенитом? Устроил в феврале операцию на Украине? Просто Садыгов оказался швалью, со своим сыночком от этого позора не отмоется, и нечего стрелки метать.
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paracetamol
1660113212
Форменный гадюшник, даже хуже свинарника!
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alp
1660114255
если нет уголовки, значит это все звездеж
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