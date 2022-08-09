⚡ Юран предлагал «Ростову» сдать матч 29-го тура, чтобы «Химки» не вылетели из РПЛ. Он обещал отдать 6 очков в этом сезоне (Иван Карпов)

Бывший главный тренер «Химо» Сергей Юран предлагал «Ростову» сыграть договорной матч в конце прошлого сезона.

«Есть версия, которую подтверждают сразу несколько несвязанных друг с другом источников, что на одной из встреч вокруг матча 29-го тура «Ростов» – «Химки» Юран предложил южанам сыграть договорняк взамен на 6 очков в следующем сезоне.

Получил отказ, а хозяева уверенно выиграли 2:1. Хотя никакой турнирной мотивации у «Ростова» не было, кроме как помочь братскому «Рубину», боровшемуся с «Химками» за выживание.

Вскоре об этом узнал Хачатурянц. Ашот потребовал от Садыгова (инвестор «Химок» – прим. «Бомбардира») убрать Юрана, а также всех причастных. Тогда можно было бы обойтись и без санкций.

Туфан согласился, но попросил отсрочку, чтобы иметь шанс выжить в РПЛ (впереди был «Спартак» и переходные матчи). Однако принципиальное решение об уходе Юрана было принято уже тогда. Почему не убрали? Думаю, просто не успели найти достойную замену.

Уволить Юрана после ничьей с «Зенитом» на старте текущего чемпионата было бы самоубийством. Затем подмосквичи разгромили «Нижний Новгород», опять не выходит. И тут снова на арену вышел «Ростов». «Химки» минимально проиграли им в гостях, а на поле так и не появился отпрыск Садыгова – форвард Илья. Хотя был готов и ждал своей очереди.

Инвестор вызвал нерадивого тренера к себе и спросил за сына. Юран ожидаемо начал брыкаться и был тут же уволен. Миссия выполнена – клуб чист перед законом и причина вроде банальна (якобы продвижение хозяином своего чада в дебри большого футбола). Хитро, ничего не скажешь», – написал журналист Иван Карпов в телеграме.

В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.

В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.

Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

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