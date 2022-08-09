Шок недели: «Химки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

«Химки» после четырех туров РПЛ идут на седьмом месте. Результаты:

1-й тур – ничья с «Зенитом» 1:1;

2-й тур – победа над «Пари НН» 3:0;

3-й тур – поражение от «Ростова» 0:1;

4-й тур – победа над «Торпедо» 3:1.

Логично, что в такой ситуации нужно радоваться за Сергея Юрана. Но, видимо, у руководства «Химок» другое мнение.

Что сейчас произошло

Сергея Юрана снова уволили! На момент написания материала клуб еще не выпустил заявление, но об этом сказал член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков:

«Мы говорили о неком краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились. В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена».

Никто не знает точной причины завершения сотрудничества между сторонами. Информацию об этом озвучил журналист Сергей Ильев. По его данным, Юран не поставил в состав в матче с «Ростовом» нападающего Илью Садыгова. Это сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

В этом сезоне Садыгов отыграл 4 минуты в матче с «Пари НН» и остался в запасе во встрече с «Ростовом». В прошлом сезоне РПЛ Садыгов отыграл 130 минут (9 матчей) – 62 из них он провел под руководством того же Юрана.

Это не первое увольнение Юрана из «Химок»: недавно он жестко жаловался на отношение к нему в прошлом

Это было третье появление Юрана-тренера в «Химках». Вот чем закончились предыдущие.

1. 2008 год. Юран пришел в клуб в летнюю паузу и получил задачу выйти в РПЛ. Ее Юран выполнил, но вместо продление контракта получил прощание. Юран позже говорил, что перед ним было обещание автопродления. Но этого не случилось.

2. 2020 год. «Химки» под руководством Юрана вышли в РПЛ (правда, тогда он проработал два тура) и дошли до финала Кубка, где проиграли «Зениту». Юрана сенсационно уволили. Позже он говорил:

«Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить. Как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина – вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили».

Это не первая странная ситуация с тренерами в «Химках»: в прошлом сезоне было два увольнения Черевченко

Впервые Игорь Черевченко пришел в «Химки» 25 сентября 2020 года. Дальше события в его карьере:

• 20 октября 2021 года. Руководство клуба увольняет его. Тогда Черевченко говорил, что расстались очень хорошо – и он будет следить за командой.

• 19 ноября 2021 года. Не прошло и месяца, как Черевченко вернулся на тренерскую работу в «Химки».

22 ноября 2021-го член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сказал: «Мы взяли паузу. Игорь Геннадьевич всегда был с нами, и в тяжелые моменты — тоже. Его уход был для нас неожиданным. Возвращение Игоря Геннадьевича добавит дополнительных эмоций.Не вижу тренеров, которые лучше могут помочь команде. Ходило много слухов, у нас был ряд кандидатов, но по нынешней ситуации Игорь Геннадьевич был одним из самых неплохих вариантов. После ухода он душевно всегда был с нами. Уверен, Игорь Геннадьевич еще принесет огромную пользу клубу».

22 февраля 2022-го «Химки» снова попрощались с Черевченко. А вот объяснение от Терюшкова: «Игорь Геннадьевич – очень хороший тренер. Он с нами был в очень тяжелое время. Мы сезон-2020/21 закончили на восьмом месте с 45 очками. Мы своих никогда не бросаем и всегда даем второй шанс. Тот сезон был максимально эффективен, позитивен. Мы занимаем не то место, которые хотели бы сейчас, и, наверное, в этом есть вина тренера. Мы собирались. В ноябре расстались по обоюдному решению с Игорем Геннадьевичем. Со стороны клуба мы поддержали его. Потом дали второй шанс.Но, к сожалению, на сборах игра с «Крыльями Советов» показала, что команда не бежит, не горит. Нет той эмоции, которую мы хотели бы видеть от тренера. После игры мы обсудили и приняли обоюдное решение».

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Химок»