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  • Шок недели: «Химки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

Шок недели: «Химки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

9 августа 2022, 12:42
23

«Химки» после четырех туров РПЛ идут на седьмом месте. Результаты:

  • 1-й тур – ничья с «Зенитом» 1:1;
  • 2-й тур – победа над «Пари НН» 3:0;
  • 3-й тур – поражение от «Ростова» 0:1;
  • 4-й тур – победа над «Торпедо» 3:1.

Логично, что в такой ситуации нужно радоваться за Сергея Юрана. Но, видимо, у руководства «Химок» другое мнение.

Что сейчас произошло

Сергея Юрана снова уволили! На момент написания материала клуб еще не выпустил заявление, но об этом сказал член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков:

«Мы говорили о неком краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились. В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена».

Никто не знает точной причины завершения сотрудничества между сторонами. Информацию об этом озвучил журналист Сергей Ильев. По его данным, Юран не поставил в состав в матче с «Ростовом» нападающего Илью Садыгова. Это сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

В этом сезоне Садыгов отыграл 4 минуты в матче с «Пари НН» и остался в запасе во встрече с «Ростовом». В прошлом сезоне РПЛ Садыгов отыграл 130 минут (9 матчей) – 62 из них он провел под руководством того же Юрана.

Это не первое увольнение Юрана из «Химок»: недавно он жестко жаловался на отношение к нему в прошлом

Это было третье появление Юрана-тренера в «Химках». Вот чем закончились предыдущие.

1. 2008 год. Юран пришел в клуб в летнюю паузу и получил задачу выйти в РПЛ. Ее Юран выполнил, но вместо продление контракта получил прощание. Юран позже говорил, что перед ним было обещание автопродления. Но этого не случилось.

2. 2020 год. «Химки» под руководством Юрана вышли в РПЛ (правда, тогда он проработал два тура) и дошли до финала Кубка, где проиграли «Зениту». Юрана сенсационно уволили. Позже он говорил:

«Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить. Как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина – вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили».

Это не первая странная ситуация с тренерами в «Химках»: в прошлом сезоне было два увольнения Черевченко

Впервые Игорь Черевченко пришел в «Химки» 25 сентября 2020 года. Дальше события в его карьере:

20 октября 2021 года. Руководство клуба увольняет его. Тогда Черевченко говорил, что расстались очень хорошо – и он будет следить за командой.

19 ноября 2021 года. Не прошло и месяца, как Черевченко вернулся на тренерскую работу в «Химки».

22 ноября 2021-го член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сказал: «Мы взяли паузу. Игорь Геннадьевич всегда был с нами, и в тяжелые моменты — тоже. Его уход был для нас неожиданным. Возвращение Игоря Геннадьевича добавит дополнительных эмоций.Не вижу тренеров, которые лучше могут помочь команде. Ходило много слухов, у нас был ряд кандидатов, но по нынешней ситуации Игорь Геннадьевич был одним из самых неплохих вариантов. После ухода он душевно всегда был с нами. Уверен, Игорь Геннадьевич еще принесет огромную пользу клубу».

22 февраля 2022-го «Химки» снова попрощались с Черевченко. А вот объяснение от Терюшкова: «Игорь Геннадьевич – очень хороший тренер. Он с нами был в очень тяжелое время. Мы сезон-2020/21 закончили на восьмом месте с 45 очками. Мы своих никогда не бросаем и всегда даем второй шанс. Тот сезон был максимально эффективен, позитивен. Мы занимаем не то место, которые хотели бы сейчас, и, наверное, в этом есть вина тренера. Мы собирались. В ноябре расстались по обоюдному решению с Игорем Геннадьевичем. Со стороны клуба мы поддержали его. Потом дали второй шанс.Но, к сожалению, на сборах игра с «Крыльями Советов» показала, что команда не бежит, не горит. Нет той эмоции, которую мы хотели бы видеть от тренера. После игры мы обсудили и приняли обоюдное решение».

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Химок»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Химки Юран Сергей
Комментарии (23)
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oyabun
1660038509
Цирк Шапито.
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Enter2006
1660038838
Юран - отличный тренер! А 3,14дарасы типа Терюшкова потеряли последних болельщиков Химок. Можете даже расформировывать клуб и в медиалигу отправлять, доверия теперь = 0!! Уверен что просрёте в первый же матч после такого.
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yorgenbarenz
1660039138
Постыдное,наглое поведение зажравшихся бездельников.
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JTherry
1660041436
с тренерами в Химках не церемонятся: либо "как собаку на помойку выбрасывают" (Юран), либо "берут паузу" (Черевченко), конечно же, "приняв обоюдное решение" и решив, что тренеры в дальнейшем "принесут клубу пользу"...
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664
1660041937
За слишком хорошие результаты уволили Барсика. Не болтается в зоне вылета и стыков, мешает распиливать денежки на договорняках. Не выпускает сынков акционеров. Эдакий проказник ( Весь российский футбол одной новостью.
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Fialet
1660042012
Тогда возникает вопрос, а нахрена Юран после такого скотского обращения опять возвращался в эту команду?
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knikos
1660042943
Юрана в Урал ???? Интересная картина , Что Химки , что Спам - постоянная тренерская чехарда ... Есть ли связь ? Я имею ввиду манеру управления клубом !
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piligrim1986
1660059308
это конечно дебилизм
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Enter2006
1660064039
Нужно оставить Юрана! Или болельщики оставят вас, ******** садыговых терюшковых и пр. купите себе клуб в медиалиге засуньте туда своих сыночков и там развлекайтесь. 3,14дарасы конченные!
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sined1951
1660072503
Не одни руководители Химок такие. Почти во всех командах руководящей дури хватает. Причем касячат руководители, а вину при неудачных решениях сваливают на тренеров и игроков. Это Россия!!!
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