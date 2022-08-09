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    Шок недели: «Химки» внезапно уволили Юрана – никто точно не знает, почему

    «Химки» после четырех туров РПЛ идут на седьмом месте. Результаты:

    • 1-й тур – ничья с «Зенитом» 1:1;
    • 2-й тур – победа над «Пари НН» 3:0;
    • 3-й тур – поражение от «Ростова» 0:1;
    • 4-й тур – победа над «Торпедо» 3:1.

    Логично, что в такой ситуации нужно радоваться за Сергея Юрана. Но, видимо, у руководства «Химок» другое мнение.

    Что сейчас произошло

    Сергея Юрана снова уволили! На момент написания материала клуб еще не выпустил заявление, но об этом сказал член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков:

    «Мы говорили о неком краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились. В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена».

    Никто не знает точной причины завершения сотрудничества между сторонами. Информацию об этом озвучил журналист Сергей Ильев. По его данным, Юран не поставил в состав в матче с «Ростовом» нападающего Илью Садыгова. Это сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

    В этом сезоне Садыгов отыграл 4 минуты в матче с «Пари НН» и остался в запасе во встрече с «Ростовом». В прошлом сезоне РПЛ Садыгов отыграл 130 минут (9 матчей) – 62 из них он провел под руководством того же Юрана.

    Это не первое увольнение Юрана из «Химок»: недавно он жестко жаловался на отношение к нему в прошлом

    Это было третье появление Юрана-тренера в «Химках». Вот чем закончились предыдущие.

    1. 2008 год. Юран пришел в клуб в летнюю паузу и получил задачу выйти в РПЛ. Ее Юран выполнил, но вместо продление контракта получил прощание. Юран позже говорил, что перед ним было обещание автопродления. Но этого не случилось.

    2. 2020 год. «Химки» под руководством Юрана вышли в РПЛ (правда, тогда он проработал два тура) и дошли до финала Кубка, где проиграли «Зениту». Юрана сенсационно уволили. Позже он говорил:

    «Я просто не понимал, как можно было так со мной поступить. Как собаку на помойку выбросили. За что? Была бы причина – вопросов нет. Но когда случаются такие вещи… За то, что мы играли в финале Кубка и вышли в РПЛ? Меня настолько злила эта ситуация, что я просто не мог молчать. По прошествии двух лет я так и не понял, за что меня тогда уволили».

    Это не первая странная ситуация с тренерами в «Химках»: в прошлом сезоне было два увольнения Черевченко

    Впервые Игорь Черевченко пришел в «Химки» 25 сентября 2020 года. Дальше события в его карьере:

    20 октября 2021 года. Руководство клуба увольняет его. Тогда Черевченко говорил, что расстались очень хорошо – и он будет следить за командой.

    19 ноября 2021 года. Не прошло и месяца, как Черевченко вернулся на тренерскую работу в «Химки».

    22 ноября 2021-го член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сказал: «Мы взяли паузу. Игорь Геннадьевич всегда был с нами, и в тяжелые моменты — тоже. Его уход был для нас неожиданным. Возвращение Игоря Геннадьевича добавит дополнительных эмоций.Не вижу тренеров, которые лучше могут помочь команде. Ходило много слухов, у нас был ряд кандидатов, но по нынешней ситуации Игорь Геннадьевич был одним из самых неплохих вариантов. После ухода он душевно всегда был с нами. Уверен, Игорь Геннадьевич еще принесет огромную пользу клубу».

    22 февраля 2022-го «Химки» снова попрощались с Черевченко. А вот объяснение от Терюшкова: «Игорь Геннадьевич – очень хороший тренер. Он с нами был в очень тяжелое время. Мы сезон-2020/21 закончили на восьмом месте с 45 очками. Мы своих никогда не бросаем и всегда даем второй шанс. Тот сезон был максимально эффективен, позитивен. Мы занимаем не то место, которые хотели бы сейчас, и, наверное, в этом есть вина тренера. Мы собирались. В ноябре расстались по обоюдному решению с Игорем Геннадьевичем. Со стороны клуба мы поддержали его. Потом дали второй шанс.Но, к сожалению, на сборах игра с «Крыльями Советов» показала, что команда не бежит, не горит. Нет той эмоции, которую мы хотели бы видеть от тренера. После игры мы обсудили и приняли обоюдное решение».

    Текст: Илья Егоров

    Фото: официальный сайт «Химок»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 12:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3976

      ААМ 10 минут назад

      Спонсор важнее тренера. В этом клубе точно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6806

      Из Твери Леха 2 часа назад

      ну теперь-то выпустят на поле сыночка спонсора. все рады будут

      0
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      ...
      Рейтинг: +4116

      Enter2006 > Из Твери Леха 1 час назад

      Никто рад не будет. После такого позора сыночек Садыгов тоже должен уйти из клуба.

      0
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      Рейтинг: +165

      Фантомас 67 2 часа назад

      Если бы у нас работали законы именно футбола, боюсь, что Химки и им подобные уже бы давно не были в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +10911

      knikos 3 часа назад

      Юрана в Урал ???? Интересная картина , Что Химки , что Спам - постоянная тренерская чехарда ... Есть ли связь ? Я имею ввиду манеру управления клубом !

      2
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      Рейтинг: +374

      Fialet 3 часа назад

      Тогда возникает вопрос, а нахрена Юран после такого скотского обращения опять возвращался в эту команду?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2054

      Semushkin Roman Valerievi 3 часа назад

      За слишком хорошие результаты уволили Барсика. Не болтается в зоне вылета и стыков, мешает распиливать денежки на договорняках. Не выпускает сынков акционеров. Эдакий проказник ( Весь российский футбол одной новостью.

      7
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      Рейтинг: +24473

      JTherry 3 часа назад

      с тренерами в Химках не церемонятся: либо "как собаку на помойку выбрасывают" (Юран), либо "берут паузу" (Черевченко), конечно же, "приняв обоюдное решение" и решив, что тренеры в дальнейшем "принесут клубу пользу"...

      3
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      Рейтинг: +2589

      yorgenbarenz 4 часа назад

      Постыдное,наглое поведение зажравшихся бездельников.

      6
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      Рейтинг: +4116

      Enter2006 4 часа назад

      Юран - отличный тренер! А 3,14дарасы типа Терюшкова потеряли последних болельщиков Химок. Можете даже расформировывать клуб и в медиалигу отправлять, доверия теперь = 0!! Уверен что просрёте в первый же матч после такого.

      4
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      Рейтинг: +32433

      oyabun 4 часа назад

      Цирк Шапито.

      8
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