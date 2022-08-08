Стал известен размер компенсации Юрану за увольнение из «Химок»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран в случае досрочного расторжения контракта получит крупную неустойку.
Увольнение 53-летнего специалиста обойдется подмосковному клубу в 35-40 миллионов рублей.
- Юран возглавляет «Химки» с февраля 2022 года.
- Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
- Тренера собираются уволить из-за конфликта с инвестором клуба, чьего сына он не выпустил в матче с «Ростовом» (0:1).
- Сообщалось, что Юран может уйти в «Урал».
Источник: «Матч ТВ»