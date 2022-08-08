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    Стал известен размер компенсации Юрану за увольнение из «Химок»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран в случае досрочного расторжения контракта получит крупную неустойку.

    Увольнение 53-летнего специалиста обойдется подмосковному клубу в 35-40 миллионов рублей.

    • Юран возглавляет «Химки» с февраля 2022 года.
    • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
    • Тренера собираются уволить из-за конфликта с инвестором клуба, чьего сына он не выпустил в матче с «Ростовом» (0:1).
    • Сообщалось, что Юран может уйти в «Урал».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.08.2022 23:21
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +13327

      playsh 3 минуты назад

      С каких это пор смешная сумма неустойки в 35-40 лямов является крупной в российском футболе для гл.тренера? В Химках что,зарплату по серой схеме платят?
      Не понятки полные,у Юрана только контракт начался,и поэтому сумма оч.мала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      ScarlettOgusania 36 минут назад

      Если связь с делом Матюнина, то вряд ли эту сумму получит Юран

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Красногвардейчик 1 час назад

      Лига приколов...во истину)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11732

      BRO_football 1 час назад

      И эти 35-40 млн рублей будут заплачены из кармана того самого инвестора клуба, чьего сына Юран не выпустил на поле! Ну не идиот ли?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1236

      Lilipyt > BRO_football 1 час назад

      Чего не сделаешь ради сыночка

      3
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