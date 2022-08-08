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  • Стал известен размер компенсации Юрану за увольнение из «Химок»

Стал известен размер компенсации Юрану за увольнение из «Химок»

8 августа 2022, 23:21
11

Главный тренер «Химок» Сергей Юран в случае досрочного расторжения контракта получит крупную неустойку.

Увольнение 53-летнего специалиста обойдется подмосковному клубу в 35-40 миллионов рублей.

  • Юран возглавляет «Химки» с февраля 2022 года.
  • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимает 7-е место в таблице лиги.
  • Тренера собираются уволить из-за конфликта с инвестором клуба, чьего сына он не выпустил в матче с «Ростовом» (0:1).
  • Сообщалось, что Юран может уйти в «Урал».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (11)
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BRO_football
1659990765
И эти 35-40 млн рублей будут заплачены из кармана того самого инвестора клуба, чьего сына Юран не выпустил на поле! Ну не идиот ли?
Ответить
Красногвардейчик
1659992614
Лига приколов...во истину)))
Ответить
ScarlettOgusania
1659994289
Если связь с делом Матюнина, то вряд ли эту сумму получит Юран
Ответить
Plyash
1659996257
С каких это пор смешная сумма неустойки в 35-40 лямов является крупной в российском футболе для гл.тренера? В Химках что,зарплату по серой схеме платят? Не понятки полные,у Юрана только контракт начался,и поэтому сумма оч.мала.
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моэм
1660016730
******* !!!
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Enter2006
1660025556
Только команда зажила, окрепла с Юраном, и её закапывают собственные руководители. Мир сошёл с ума.
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