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  • Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»

Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»

22 июня 2020, 13:11
2

Заур Тедеев, тренер «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10), оценил результат встречи. Специалист поражен.

«Дорогие болельщики, я хочу обратиться к вам и выразить благодарность за ту поддержку, которую каждый из нас чувствовал все это время – когда мы летели на матч, когда мы играли, когда вернулись домой. Увиденное меня поразило, я считаю, что лучше болельщиков в российском футболе сейчас нет.

Конечно, очень сложно найти какие-то слова и оправдания нашей игре, их просто нет. Сегодня у нас есть главная команда и мы все видим, в какой футбол она играет. У нас работает Академия, наша основная задача – воспитывать конкурентоспособных игроков для Премьер-лиги и различных возрастов сборной России. Философия нашей Академии – играть в стремительный футбол, ни в коем случае не закрываться, а стараться больше контролировать мяч, навязывать определенную борьбу, которая позволит нам отодвинуть мяч подальше от наших ворот. Поэтому в игре с «Сочи» мы часто встречали соперника высоко, мы не становились всей командой перед своей штрафной и в каждый наш выход из обороны в атаку мы стремились к тому, чтобы вратарь делал больше нацеленных передач в определенные зоны или разыгрывал мяч через центральных защитников.

Мы понимаем, что по антропометрическим данным наши мальчики очень сильно уступали, но я им сказал в раздевалке: «Я хочу сегодня стать вашим отцом, который будет спокойно смотреть на ошибки, которые вы будете совершать в игре. Не переживайте, постарайтесь с первых минут настроить себя таким образом, чтобы за вас стала радоваться вся Россия».

И знаете, им что-то удалось. Мне было сложно вообще говорить, найти слова и оправдания по итогу игры, их нет. Мы принимаем этот результат как данность, которую невозможно было избежать. Но я горд своими парнями, горд работой нашей Академии, своим тренерским штабом в молодежке, горд руководством, которое не искало оправданий и отговорок, чтобы перенести матч, и это в тот момент, когда на кону стоят медали и путевка в Лигу чемпионов.

Мне звонил капитан нашей команды Ивелин Попов и поблагодарил от имени игроков основного состава, я тоже хочу поблагодарить парней, а также пожелать добра и большой удачи главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Поверьте, ему сейчас тяжелее всего. И еще раз огромное спасибо вам, наши дорогие болельщики. Последние дни еще раз показали, что у нас большая и сильная семья и мы все выдержим. Мы – «Ростов»!» – сказал Тедеев.

  • Основа южан не играла в Сочи, поскольку находится на карантине.
  • «Ростов» в таблице идет четвертым.
  • 27 июня в 24-м туре РПЛ южане сыграют дома против «Арсенала».

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Ростов Ростов (мол) Тедеев Заур
Комментарии (2)
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serppion
1592823967
Нормально сказано! Ростову - респект, Сочам - стыд и срам.
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MaxRnD
1592827855
Осечка в игре с Локомотивом, вирус, и как результат - сезон потерян, но будем надеяться на лучшее, так как в нынешнем виде Ростов пока конкурентоспособен
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