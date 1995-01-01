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    Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»

    Заур Тедеев, тренер «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи» (1:10), оценил результат встречи. Специалист поражен.

    «Дорогие болельщики, я хочу обратиться к вам и выразить благодарность за ту поддержку, которую каждый из нас чувствовал все это время – когда мы летели на матч, когда мы играли, когда вернулись домой. Увиденное меня поразило, я считаю, что лучше болельщиков в российском футболе сейчас нет.

    Конечно, очень сложно найти какие-то слова и оправдания нашей игре, их просто нет. Сегодня у нас есть главная команда и мы все видим, в какой футбол она играет. У нас работает Академия, наша основная задача – воспитывать конкурентоспособных игроков для Премьер-лиги и различных возрастов сборной России. Философия нашей Академии – играть в стремительный футбол, ни в коем случае не закрываться, а стараться больше контролировать мяч, навязывать определенную борьбу, которая позволит нам отодвинуть мяч подальше от наших ворот. Поэтому в игре с «Сочи» мы часто встречали соперника высоко, мы не становились всей командой перед своей штрафной и в каждый наш выход из обороны в атаку мы стремились к тому, чтобы вратарь делал больше нацеленных передач в определенные зоны или разыгрывал мяч через центральных защитников.

    Мы понимаем, что по антропометрическим данным наши мальчики очень сильно уступали, но я им сказал в раздевалке: «Я хочу сегодня стать вашим отцом, который будет спокойно смотреть на ошибки, которые вы будете совершать в игре. Не переживайте, постарайтесь с первых минут настроить себя таким образом, чтобы за вас стала радоваться вся Россия».

    И знаете, им что-то удалось. Мне было сложно вообще говорить, найти слова и оправдания по итогу игры, их нет. Мы принимаем этот результат как данность, которую невозможно было избежать. Но я горд своими парнями, горд работой нашей Академии, своим тренерским штабом в молодежке, горд руководством, которое не искало оправданий и отговорок, чтобы перенести матч, и это в тот момент, когда на кону стоят медали и путевка в Лигу чемпионов.

    Мне звонил капитан нашей команды Ивелин Попов и поблагодарил от имени игроков основного состава, я тоже хочу поблагодарить парней, а также пожелать добра и большой удачи главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Поверьте, ему сейчас тяжелее всего. И еще раз огромное спасибо вам, наши дорогие болельщики. Последние дни еще раз показали, что у нас большая и сильная семья и мы все выдержим. Мы – «Ростов»!» – сказал Тедеев.

    • Основа южан не играла в Сочи, поскольку находится на карантине.
    • «Ростов» в таблице идет четвертым.
    • 27 июня в 24-м туре РПЛ южане сыграют дома против «Арсенала».

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2979

      serppion 1 час назад

      Нормально сказано! Ростову - респект, Сочам - стыд и срам.

      1
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      Рейтинг: +1701

      Cleaner 1 час назад

      В что вы "выдержите"? Заболело несколько человек в Ростове. Вылечатся и дальше играть будете. Если бы не отказ Сочи на перенос игры, об этом бы уже все и забыли.

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