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Алексей Сухой (Люберцы)
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Сочи - Ростов

19.06.2020, Пятница, 20:00 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 23 тур Сочи - Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
14 тур
26 октября, суббота 19:00 Ростов 2:0 Сочи
Товарищеские матчи 2013

3 марта, воскресенье 21:00 Ростов 1:0 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +253

    stop 20 июня 2020, 18:45

    Вот это да !!!

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    Рейтинг: +4486

    Snek 20 июня 2020, 16:38

    Надеюсь Сочи вылетят в ФНЛ и больше мы этого позора знать не будем.
    Сочи - это вершина грязи и мерзости нашего футбола!

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 20 июня 2020, 05:25

    Какой позор футболисты Сочи решили опустить молоденьких пацанов.После игры наверное хвастались!Слава Сочи!Героям слава! Желаю им в следующих матчах проиграть Ахмату и Динамо с крупным счётом.

    1
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    Рейтинг: +3945

    XaXatyn 19 июня 2020, 23:21

    Ну кудесники мяча Кокорин и Заболотный голов то набили против парней 17 летних

    3
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    Рейтинг: +226

    Gothic_Spirit 19 июня 2020, 22:25

    позорные трусы отыгрались на детях,что тут еще сказать.
    пацаны молодцы,вышли и не испугались,а уродам стыд

    4
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    Рейтинг: +67814

    portero > Gothic_Spirit 19 июня 2020, 22:28

    для парней это школа, надеюсь поняли что пахать надо в разы больше чем они сейчас ...

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    Рейтинг: +55409

    MaxRnD > Gothic_Spirit 20 июня 2020, 22:31

    А Васька слушает, да ест (

    3
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    Рейтинг: +530

    Medved2468 19 июня 2020, 22:24

    Слава пацанам Ростова! Парни играли, сражались как могли. И, я уверен, никто их не упрекнёт за их игру! Просто Красавцы!!! А Сочи, конечно же, позор за такое поведение, в отношении встречи. Это решение останется на их совести и, я думаю, ещё долго будет откликаться в сердцах болельщиков всей страны, сугубо, в негативном плане!

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 19 июня 2020, 22:07

    ФК Чмочи- позор чемпионата!

    4
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    Рейтинг: +204

    Juic 19 июня 2020, 22:05

    Молодцы ростовские мальчишки. Вышли за себя и за клуб, сыграли. Профессионалы! МОЛОДЦЫ!!!

    Чего не скажешь о руководстве клуба и главном тренере. Дисциплины нет, процесс сорван, пиар отстойный. ПОЗОР!!!

    2
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    Рейтинг: -688

    valkam72 19 июня 2020, 21:56

    Позор газпромному проекту под названием РПЛ. Это п.и.здец

    6
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 19 июня 2020, 21:52

    Герои нашего времени! Газпром чемпион!!!

    4
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